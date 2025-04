16 de abril de 2005. Há exatos 20 anos, dentro da programação do Paulista de Automobilismo no Autódromo de Interlagos, a Porsche Cup Brasil realizava a primeira corrida de sua história.

Ao longo desses 20 anos, a Porsche Cup cresceu e se consolidou no cenário do esporte a motor brasileiro, se tornando a maior categoria monomarca do país, atraindo um grande número de fãs, com milhares de pessoas lotando o autódromo de Interlagos em todas as passagens pela capital paulista.

O evento, que começou com apenas alguns boxes entre todas as categorias do Paulista de Automobilismo, foi evoluindo e, hoje, ocupa o integralmente todos os autódromos por onde passa, graças a três classes bastante competitivas (Carrera Cup, Sprint Challenge e Sprint Trophy) e um grid que cresce a cada etapa, tornando a Porsche Cup Brasil a maior iteração entre as mais de 30 Porsche Cups que existem ao redor do mundo.

Essa foi a concretização de um sonho que começou bem antes de 2005. Filho de mecânico, Dener Pires, hoje CEO da categoria, deu seus primeiros passos no mundo das quatro rodas seguindo o ofício do pai. Aos 18 anos, juntou dinheiro para comprar um Porsche usado, e se tornou um especialista na marca alemã. Dos carros de rua, saltou para as competições, participando de algumas das principais provas do país, como as Mil Milhas Brasileiras.

Mas, frustrado com o regulamento das provas de endurance, com normas muito abertas que favoreciam quem tinha mais dinheiro ou um carro muito melhor, Dener correu atrás de uma solução própria. Nesse contexto, surge a Porsche Cup.

Após anos tentando convencer a marca alemã, em 2005 veio o aval para a criação da categoria. O conceito da categoria visava privilegiar os chamados gentleman drivers, com controle de custos e preparação única para os carros, com o objetivo de manter a competitividade.

No início, o futuro da categoria era olhado ano a ano. Em entrevista recente ao quadro Motorsport Business, a diretora de marketing e eventos da Porsche Cup Brasil, Regina Franzé, revelou que, ao final de cada temporada, uma dúvida pairava sobre a continuidade do campeonato, dependendo de um certo número de pilotos confirmados para que o trabalho pudesse continuar (veja a entrevista completa no fim da nota).

Hoje, o cenário é muito diferente. Com fila de espera de pilotos interessados, a Porsche Cup vem batendo recordes de carros nas pistas, tornando-se, em termos de grid, a maior Porsche Cup do mundo. Como um exemplo para as versões no exterior, as duas primeiras etapas da temporada 2025, realizadas em março e abril, no Velocitta, interior de São Paulo, contaram com a presença de representantes da marca alemã.

De um calendário focado em Interlagos no início, a presença da Porsche Cup foi se expandindo com os anos. Nestas duas décadas, a categoria passou a se aventurar em outros circuitos dentro e fora do Brasil, visitando autódromos clássicos como os do Estoril e de Portimão, em Portugal (que receberão novamente a Porsche em 2025), além de Barcelona, na Espanha, e Buenos Aires e Termas de Rio Hondo, na Argentina.

“Eu vejo uma grande evolução. Nossa primeira corrida trouxe muita emoção, mas foi bastante modesta. Antigamente a gente tinha dois, três boxes no Paulista, hoje a gente usa todos os boxes e mais, toda a parte de trás com uma outra categoria ainda”, disse o CEO Dener Pires, em entrevista ao Motorsport.com.

“E hoje temos até 75 carros na pista em um fim de semana, com três categorias, um público que acredita cada vez mais em nosso show, pilotos, patrocinadores e precisando usar o autódromo inteiro para caber a Porsche Cup. Fomos de três ou quatro boxes para todos, além de área vip, ponta a ponta. Então olhamos no retrovisor e vemos que a estrada foi muito legal”.

O grande número de pilotos e de público nas arquibancadas refletem-se também no crescimento da própria Porsche Cup, que começou lá em 2005 com apenas 15 funcionários, bem distante dos cerca de 400 que movimenta neste começo em 2025. A lista inclui mecânicos, engenheiros, staff, seguranças, profissionais de mídia e mais. O crescimento da categoria está levando inclusive à troca da sede, ainda em 2025.

E qual é o próximo passo em meio a tudo isso?

“Seguimos o nosso caminho, animados com tudo que a gente está fazendo. O objetivo é crescermos ainda mais. Podemos buscar uma qualidade ainda melhor dos eventos, para que eles possam acolher todas as pessoas, pilotos, patrocinadores, convidados, famílias e mais. Sempre estamos de olho nesse universo, buscando melhores oportunidades, quem sabe mais categorias ainda”.

Motorsport Business #24: a PORSCHE CUP como REFERÊNCIA de eventos, nos 20 ANOS da categoria | Com REGINA FRANZÉ

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!