A temporada 2025 da Porsche Cup Brasil ainda nem terminou, mas a contagem regressiva para 2026 já está a mil. O promotor Dener Pires confirmou nesta sexta-feira (21) que a categoria correrá na programação preliminar das 24h de Le Mans do próximo ano, em um feito histórico para o automobilismo nacional.

As conversas sobre uma possível viagem da Porsche Cup Brasil à Le Mans surgiram no início do ano, e foram evoluindo ao longo da temporada, para que Pires confirmasse a realização nesta sexta-feira, em entrevista ao Motorsport.com.

"Bem, Le Mans estamos confirmados", disse Pires. "Teremos o Brasil como suporte na abertura das 24h de Le Mans em 2026. Vai ser um grid composto somente por carros do Brasil. Isso é algo que vai dar um certo trabalho, mas que está dando muito gosto de fazer. Era um sonho que eu tinha desde garotinho, de um dia sentar na arquibancada e assistir. Agora imagina a gente levar 40 carros, 300 pessoas, 40 pilotos, para uma das etapas do campeonato".

"Aliás, serão duas corridas em um formato um pouco maior. Aqui, em um fim de semana, temos duas corridas de 25 minutos, e lá vamos ter duas de 45 minutos. É uma pista bem diferente, muito veloz, mas que ninguém consegue treinar antes, porque é um autódromo que funciona assim somente naquela data".

"Isso faz a gente pensar no filme do Steve McQueen. Tantas vitórias da Porsche lá. Eu não poderia estar lá fazendo outra coisa que não fosse levar a Porsche e a família Porsche desse jeito. Eu nunca fiz nada tão importante quanto isso, e vamos fazer da melhor maneira possível".

Segundo Pires, a etapa contará para o campeonato de 2026 e deve ter um grid composto por até 40 carros. Diferentemente dos finais de semana sprint, com duas provas de 25min de duração cada, as corridas em Le Mans serão maiores, de 45min mais uma volta.

Com isso, a Porsche Cup se tornará a primeira categoria brasileira a integrar a programação de uma das principais provas do automobilismo mundial. Para além de Le Mans, Pires deixou no ar a possibilidade da Porsche correr em novos autódromos pelo Brasil em 2026, citando um interesse em Cuiabá.

"Sobre os autódromos novos, é uma ótima novidade para o Brasil. Eu assisti a corrida de Cuiabá [da Stock Car] e fiquei apaixonado. Falei com alguns pilotos que participaram também. Nós, claro, estamos estudando sim ir para lá, talvez com uma etapa noturna. Porque, além de ser um autódromo novo, tem esse diferencial, de ser super bem iluminado, então queremos muito ir para lá".

