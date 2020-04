Nesta quinta-feira a Porsche Cup Brasil anunciou o calendário da temporada de 2020 revisado, por conta das consequências da pandemia de coronavírus que assola o Brasil e o mundo.

Segundo a categoria, ao longo das últimas semanas, a organização manteve contato com autoridades desportivas e administradores de autódromos, avaliando as condições de retomada das atividades de pista e a promoção das oito etapas restantes de 2020.

Além da etapa de Goiânia, prevista para 17 e 18 de abril, adiada por causa do período de quarentena e a suspensão de corridas em território nacional pela Confederação Brasileira de Automobilismo, a etapa e Estoril, em Portugal, também teve que ficar fora dos planos para 2020.

Em troca, haverá duas etapas em território nacional. A mudança foi ocasionada pela incerteza sobre a retomada de voos internacionais e pelo risco de contágio do coronavírus em virtude do grande deslocamento de todo o estafe da categoria.

“Superada a preocupação em manter todos a salvo de contaminação, nossa principal prioridade é entregar aos pilotos, patrocinadores e torcedores as nove etapas do campeonato em 2020”, disse Dener Pires, promotor da Porsche Cup Brasil.

“É uma pena sacrificar a jornada internacional, uma vez que fomos tão bem recebidos no Estoril em 2019. Mas era a melhor solução, tanto que conseguimos manter as cinco datas do segundo semestre conforme nosso calendário original. Estamos em contato permanente com a CBA e as pistas, para anunciar ainda neste mês o palco de nossa próxima etapa”

A segunda etapa está prevista para os dias 22 e 23 de maio, ainda sem local definido. Confira como ficou:

Etapa 2 - Sprint - 22 e 23 maio

Etapa 3 - Sprint - 19 e 20 de junho

Etapa 4 - Sprint - 24 e 25 de julho

Etapa 5 - Endurance - 14 e 15 de agosto (data original)

Etapa 6 - Sprint - 18 e 19 de setembro (data original)

Etapa 7 - Endurance - 23 e 24 de outubro (data original)

Etapa 8 - Sprint - 14 e 15 de novembro (data original)

Etapa 9 - Endurance - 28 e 29 de novembro (data original)

Confira imagens da primeira etapa da Porsche Cup Brasil em Interlagos