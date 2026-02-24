Pular para o conteúdo principal

Porsche Cup

Porsche Cup Brasil estreita alinhamento internacional através do manifesto "Raceborn"

Campanha global celebra 75 anos de presença no esporte a motor

Publicado:
AI-Image2

Raceborn

Os motores boxer voltam a rugir nesta semana para a abertura da Porsche Cup C6 Bank em Interlagos, com recorde de 78 pilotos inscritos e identidade nova para a temporada 2026.

Leia também:

Para celebrar os 75 anos de presença da Porsche no automobilismo, a marca adotou a campanha "Raceborn" (nascido para correr). O intuito é comemorar, mundialmente, nos eventos com presença da Porsche, o legado, os valores da montadora e sua visão de que as corridas de carro transcendem o universo das competições desportivas. 

Mas o conceito traz algo ainda mais forte. Raceborn traduz continuidade, propulsão interior e um pulso que bate mais forte a cada saída para a pista, emocionando pilotos, engenheiros e todos os apaixonados mundialmente pela marca. O fã agora terá a hashtag #raceborn para interagir pelas redes sociais durante todas as etapas. 

A partir desta quinta-feira, nos treinos de pré-temporada, os colaboradores e 78 competidores incritos para a etapa de abertura da Porsche Cup em Interlagos se juntam à ativação global, onde a assinatura Raceborn estará presente nos mobiliários de pista, além da transmissão e redes sociais. 

Manifesto - Raceborn 

Nascemos para desbravar caminhos inéditos, exigindo coragem e visão. Enquanto alguns veem corrida como um esporte, nós enxergamos como um reflexo do que somos. Não é sobrea linha de chegada, mas sobre a incessante busca de redefinir aquilo que é possível na medida em que aperfeiçoamos nossas máquinas nas pistas, para transferir essa emoção às ruas.

Nossos times e fãs valorizam essa paixão com uma eterna confiança. Enquanto pneus aderem ao asfalto, nós aderimos aos nossos sonhos com força e determinação. Fomos feitos para seguir acelerando, ir além e permanecer juntos.

Nosso legado nasceu nas pistas. Não importa se com propulsão elétrica, com um vibrante motor a combustão ou no mundo virtual. Enquanto houver corrida, estamos em nosso elemento. Enquanto houver uma pista, estamos em nosso habitat.

É o local para competirmos, superarmos, aprender e evoluir. Isso é o que fazemos. É o que somos. Está em nosso sangue. Somos e sempre seremos #raceborn. 

