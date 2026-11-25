Uma temporada histórica com direito a visita inédita a pista de Le Mans e inclusão de Brasília aos palcos da Porsche Cup Brasil vai terminar em grande estilo neste sábado em Interlagos. Em meio ao Porsche Fest, maior evento de exaltação da marca na América Latina, a Porsche Cup Brasil promove a corrida final da classe Trophy e a prova de 500 km que marca o fim do campeonato de Endurance. Até esta quarta-feira (24) eram 106 os pilotos confirmados nos grids.

O campeonato de Endurance começou no Algarve com domínio do carro #544, vencedor dos dois segmentos. Campeão de sprint em 2026 e já garantido com o título overall, Marçal Muller busca escrever novamente seu nome na história do evento como o primeiro piloto a ganhar os três títulos em disputa numa mesma temporada. Ele é o atual campeão de endurance e compartilha a pilotagem com Gaetano di Mauro neste ano.

A tripulação desafiante é a do Porsche #118, composta de Matheus Comparatto e Felipe Baptista. Comparatto veio da F4 para a Porsche Cup Brasil no ano passado e se destacou no campeonato de endurance, com três segundos lugares. Neste ano, no Algarve, mais uma vez ficou a uma posição da vitória tanto no segmento 1 quanto no final. Mas em Brasília a parceria com o mais recente vencedor da Corrida do Milhão rendeu pole, vitória no segmento e na prova de 300 km.

Assim, depois de 600 km de muita ação, as tripulações dos carros #544 e #118 estão rigorosamente empatadas.

Pela classe Challenge a liderança é do carro #66, sempre candidato ao título com Sadak Leite e Fabio Carbone. Depois o #311, de Witold Ramasauskas e Victor Mahle e imediatamente a seguir o #78, de Luiz Landi e Enrico Pedrosa. Também estão diretamente na disputa o #22, de Caio Castro, e o #100, tripulado por Raphael Bernardes e Giuliano Raucci.

A corrida de 500 km paga 32 pontos no fim do segmento inicial e outros 64 na bandeirada e permite a inscrição de trios (diferentemente das corridas de 300 km, sempre disputadas por duplas).

Como tradicionalmente acontece nas corridas longas da Porsche Cup Brasil, as principais estrelas do campeonato da categoria recebem pilotos com laureada trajetória nas pistas do mundo.

Pipo Massa compartilha o carro com o pai, Felipe, e o #19 vem credenciado pelo título de Pipo no evento suporte da F1 que terminou o campeonato de sprint e pela vitória na classe Rookie em Brasília.

Nelson Piquet Jr, primeiro campeão mundial da F-E e também com pódio na F1 e WEC no currículo, mais uma vez está presente no campeonato, em dupla com Rouman Zimekiewicz. A categoria de monopostos elétricos terá ainda mais um representante no grid em Interlagos: Enzo Fittipaldi, que acaba de ser anunciado como titular da próxima temporada. Ele faz trio no Porsche #29 com Rodrigo Mello e Pedro Boesel.

Caio Collet, que liderou as 500 Milhas de Indianápolis em maio deste ano em sua estreia como piloto regular da Indycar, é outro que integra um trio. Ele está inscrito no Porsche #18, em parceria com Carlos Ambrosio e Marcio Baumgart.

A jornada da etapa final em São Paulo terá também a prova final da Trophy. Com o título da Sport garantido por antecipação, Marcelo Kairis chega empatado em pontos no topo da tabela com Neylson Almeida, que foi segundo colocado nas quatro provas realizadas no campeonato de 2026. A prova da categoria de acesso abre a jornada no sábado, um dia repleto de atrações que passam por desfiles de Porsche de rua, a corrida final de 500 km, inauguração de um novo espaço premium chamado Skyview para acompanhar as atividades, apresentações de DJs e um show da dupla Chitãozinho e Xororó.

Lista de inscritos

Carrera

#7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister

#17. Marcos Regadas e Felipe Fraga

#21. Miguel Mariotti e Rafael Martins

#29. Rodrigo Mello, Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi

#70. Lucas Salles e Rafael Suzuki

#118. Matheus Comparatto e Felipe Baptista

#544. Marçal Muller e Gaetano di Mauro

#1. Alceu Feldmann e Guilherme Salas (S)

#2. Silvio Morestoni e Matheus Machado (S)

#14. Carlos Campos e Thiago Vivacqua (S)

#23. Leonardo Herrmann e Cesar Ramos (S)

#27. Josimar Junior, Sergio Ramalho e Daniel Neumann (S)

#31. Seba Malucelli e Marcos Gomes (S)

#51. Israel Salmen e Gustavo Zanon (S)

#77. Francisco Horta e William Freire (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (S)

#91. Dilson Peres Jr, Marco Cozzi e Eloi Khouri (S)

#888. Lineu Pires e Beto Gresse (S)

#12. Marco Pisani e Renan Guerra (R)

#15. Leo Sanchez, Diego Nunes e Luiz Fernando Trevisan (R)

#18. Carlos Ambrosio, Marcos Baumgart e Caio Collet (R)

#19. Pipo Massa e Felipe Massa (R)

#25. Paulo Sousa e Dylan Pereira (R)

#26. Lucas Castellani e Gustavo Ariel (R)

#33. Bruno Campos e Nicolas Costa (R)

#38. Eric Santos e Gabriel Robe (R)

#39. Luiz Souza e Bruno Bonifacio (R)

#45. Jose Moura Neto e Matheus Iorio (R)

#99. Wagner Pontes e Antonella Bassani (R)

#844. Gianluca Pettiti e Sebastian Moreno (R)

Challenge

#22. Caio Castro e Zezinho Muggiati

#66. Sadak Leite e Fabio Carbone

#10. Nicholas Garfinkel e Victor Tieri (S)

#4. Charles Gruenberg, Pietro Rimbano e Nelson Merlo (R)

#11. Paulo Reales e Yuri Alves (R)

#78. Enrico Pedrosa e Luiz Landi (R)

#100. Raphael Bernardes e Giuliano Raucci (R)

#201. Leonardo Marcelli, Cylmar Fortes e Augusto Martins (R)

#222. Eldo Umbelino e Marcelo Henriques

#311. Victor Mahle, Witold Ramasauskas e Adriano Buzaid (R)

Trophy

#5. Guilherme Figueiredo

#72. Sergio Laurentys

#78. Neylson Almeida

#79. Emmanuel Rocha

#121. Dennis Ferrer

#0. Vinicius Motta (S)

#1. Gustavo Costa (S)

#10. Alexandre Assolini (S)

#30. Marcelo Kairis (S)

#34. Leonardo Marcelli (S)

#35. Cuca Petrelli (S)

#911. Paulo Muzy (S)

#3. Victor Pinelli (R)

#11. Paulo Reales (R)

#12. Davi Cordeiro (R)

#18. Alexandre Azevedo (R)

#22. Heverton Cardoso (R)

#27. Nilson Jocionis (R)

#29. Manu Herrmann (R)

#77. João Gomes (R)

#157. Cylmar Fortes (R)

(S) Sport

(R) Rookie

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