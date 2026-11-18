A Porsche Cup Brasil retorna a Interlagos neste fim de semana com programação cheia, cujo destaque é o fim do campeonato de sprint da classe Challenge. Gerson Campos, Daniel Neumann e Enrico Pedrosa disputam o título, com o titular do carro #82 à frente na pontuação depois de uma exuberante performance no evento suporte do GP São Paulo de F1 quando venceu as duas corridas largando da pole.

Gerson venceu sete das dez corridas na temporada e acumula 247 pontos totais. Neumann soma 198, enquanto Pedrosa, que estreou na etapa 2 gabaritando a jornada no Velocitta, tem 194.

Após o término do campeonato, cada piloto descartará os dois piores resultados do ano e há 56 pontos em disputa no fim de semana, uma vez que na decisão do título não há inversão de grid para a corrida 2 e as duas provas conferem 28 tentos ao vencedor. Na Challenge Sport são cinco os competidores com chance de conquistar o título.

A tabela de pontos indica Neto Heil (98 pontos), Cecilia Rabelo (96), Nicholas Garfinkel (84), Marco Mascari (76) e Gabriel Cestari (74) no top cinco. Há 36 pontos em disputa nas duas corridas finais.

A Challenge Rookie também tem 36 tentos em jogo e cinco concorrentes ao título, liderados por Cestari (110 pontos). Os demais candidatos são Raphael Bernardes (87), Claudio Simão (86), Lucas Castellani (84) e Charles Gruenberg (79). O desfecho dos campeonatos da Challenge são alguns dos ingredientes do fim de semana, que terá um total de oito corridas em Interlagos.

A classe Trophy, que tem a liderança de Neylson Almeida graças a uma temporada consistente com três segundos lugares, realiza sua penúltima corrida válida pela temporada 2026. A prova final da categoria de entrada acontece na semana seguinte, dentro da programação da etapa 10, que finaliza a temporada da Porsche Cup Brasil com a prova de 500 km das classes Carrera e Challenge que é o grande atrativo do Porsche Fest no dia 28.

A jornada deste fim de semana terá todos os carros sem lastro de performance, uma vez que é a etapa decisiva para o título. No caso da Challenge, serão realizados dois treinos classificatórios, um para cada prova válida pelo campeonato.

Mas tanto a Challenge quanto a Trophy terão corridas extras, no domingo. A Porsche Cup Brasil inicialmente pretendia realizar esta etapa exclusiva para as classes Challenge e Trophy (a etapa 3), no primeiro semestre em Goiânia. Entretanto o pavimento do autódromo palco da MotoGP em 2026 precisou de seguidas reformas, obrigando a categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo a replanejar o calendário, realizando a etapa neste fim de semana em São Paulo.

Como forma de valorizar os pilotos e patrocinadores e também para brindar o público com mais ação na pista, a categoria promoverá no domingo uma corrida da Challenge e outra da Trophy que não pagarão pontos no campeonato. A corrida da Challenge largará com o grid igual ao da segunda prova do fim de semana, enquanto a da Trophy repetirá a ordem de largada da corrida válida pelo campeonato.

Além das cinco corridas de Porsche do fim de semana, a penúltima etapa do evento em 2026 terá ainda três provas da F4 Brasil, assegurando ao público um fim de semana de muita emoção e velocidade em São Paulo.

Porsche Cup Brasil - Etapa 3 - Interlagos:



Sexta-feira, 20 de novembro

09:05 - 09:50 - Treino extra - Trophy

09:55 - 10:40 - Treino opcional 1 - Challenge

10:45 - 11:30 - Treino de reposição etapa 7 - Trophy

12:50 - 13:35 - Sessão 1 - Trophy

13:40 - 14:25 - Treino opcional 2 - Challenge

15:25 - 16:10 - Sessão 2 - Trophy

16:15 - 17:00 - Treino livre 1 - Challenge

Sábado, 21 de novembro

09:00 - 09:12 - Quali 1 - Challenge Rookie

09:17 - 09:29 - Quali 1 - Challenge Sport e Challenge

09:34 - 09:46 - Quali 2 - Challenge Rookie

09:51 - 10:03 - Quali 2 - Challenge Sport e Challenge

10:10 - 10:22 - Quali - Trophy Rookie

10:27 - 10:39 - Quali - Trophy Sport e Trophy

12:45 - 13:13 - Corrida 1 (25 min +1 volta) - Challenge

13:24 - 13:47 - Corrida 1 (20min + 1 volta) - Trophy

Domingo, 22 de novembro

09:30 - 09:58 - Corrida 2 (25 min +1 volta) - Challenge

10:09 - 10:32 - Corrida 2 (20min + 1 volta) - Trophy

13:10 - 13:38 - Corrida 3 (25min +1 volta) - Challenge

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