A estreia de Rafael Brocchi na Porsche Cup Brasil foi acima da expectativa do piloto. Em sua primeira prova na categoria, o competidor capixaba chegou na segunda e quarta colocações, respectivamente, nas duas corridas da classe Challenge Rookie, além de obter um quinto lugar na classe Sport. Agora, Brocchi volta no fim de semana ao Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), mesmo palco da prova inicial, de olho em repetir as conquistas.

Enquanto se prepara para o desafio, Brocchi confessou que os resultados obtidos em sua estreia foram acima de suas próprias expectativas. “A primeira etapa sempre tem uma pressão muito grande por ser uma estreia. A gente não sabe como vai ser, mas conseguimos superar esse nervosismo, tendo um excelente resultado que foi P2 numa corrida e P4 na outra”, destacou.

Brocchi se disse especialmente surpreso com o pódio conquistado, logo de cara, na classe Sport. “Na estreia, ainda conseguimos ficar em P5 na categoria de cima, então vamos trabalhar para melhorar cada vez mais. Estou em segundo lugar no campeonato, sei que ainda é cedo, mas já é alguma coisa pra quem está estreando na categoria. É muito bacana e agora vamos com tudo para essa próxima etapa”, frisou.

O cronograma da segunda etapa da Porsche Cup em 2025 prevê, no sábado (5), a disputa da sessão de classificação da Challenge Rookie às 10h05, com a corrida a partir das 14h15. No domingo (6), a corrida 2 do fim de semana inicia às 12h45. Todas estas sessões terão exibição ao vivo no Motorsport.com.

