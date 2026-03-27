Porsche Cup: Caio Castro domina e lidera TL1 da Challenge no Velocitta
Piloto foi o primeiro a andar na casa de 1min31s nesta sexta-feira (27)
Caio Castro
Foto de: Rafael Gagliano
A categoria Sprint Challenge da Porsche Cup também foi para a pista nesta sexta-feira (27) no Autódromo Velocitta. Caio Castro terminou o dia como o mais rápido em pista, sendo o primeiro a andar na casa de 1min31s.
A sessão de treinos começou agitada, com os pilotos não perdendo tempo para irem à pista e fazerem os testes em seus carros.
Enrico Pedrosa começou cravando a melhor volta, mas rapidamente foi superado pela classe principal, com Caio Castro assumindo o segundo melhor tempo, enquanto Cecilia Rabelo foi a mais rápida, fazendo sua volta em 1min32s209.
A piloto foi superada por Gabriel Guper, também da Sport, que abaixou o tempo para 1min32s070, ficando como o mais rápido no meio da sessão.
Faltando nove minutos para o fim do treino, Castro assumiu a ponta, conseguindo ser o primeiro a andar na casa de 1min31s
|POSIÇÃO
|CARRO
|PILOTO
|CATEGORIA
|MELHOR VOLTA
|
1
|#22
|Caio Castro
|Challenge
|1min31s615
|
2
|#66
|Sadak Leite
|Challenge
|+0s145
|
3
|#3
|Gabriel Guper
|Sport
|+0s455
|4
|#98
|Cecilia Rabelo
|Sport
|+0s594
|5
|#331
|Neto Heil
|Sport
|+0s872
|6
|#134
|Will Cesar
|Challenge
|+0s909
|7
|#21
|Daniel Neumann
|Challenge
|+1s035
|8
|#10
|Nicholas Garfinkel
|Sport
|+1s214
|9
|#78
|Enrico Pedrosa
|Sport
|+1s584
|10
|#58
|Cláudio Simão
|Rookie
|+1s850
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