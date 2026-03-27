A categoria Sprint Challenge da Porsche Cup também foi para a pista nesta sexta-feira (27) no Autódromo Velocitta. Caio Castro terminou o dia como o mais rápido em pista, sendo o primeiro a andar na casa de 1min31s.

A sessão de treinos começou agitada, com os pilotos não perdendo tempo para irem à pista e fazerem os testes em seus carros.

Enrico Pedrosa começou cravando a melhor volta, mas rapidamente foi superado pela classe principal, com Caio Castro assumindo o segundo melhor tempo, enquanto Cecilia Rabelo foi a mais rápida, fazendo sua volta em 1min32s209.

A piloto foi superada por Gabriel Guper, também da Sport, que abaixou o tempo para 1min32s070, ficando como o mais rápido no meio da sessão.

Faltando nove minutos para o fim do treino, Castro assumiu a ponta, conseguindo ser o primeiro a andar na casa de 1min31s

POSIÇÃO CARRO PILOTO CATEGORIA MELHOR VOLTA 1 #22 Caio Castro Challenge 1min31s615 2 #66 Sadak Leite Challenge +0s145 3 #3 Gabriel Guper Sport +0s455 4 #98 Cecilia Rabelo Sport +0s594 5 #331 Neto Heil Sport +0s872 6 #134 Will Cesar Challenge +0s909 7 #21 Daniel Neumann Challenge +1s035 8 #10 Nicholas Garfinkel Sport +1s214 9 #78 Enrico Pedrosa Sport +1s584 10 #58 Cláudio Simão Rookie +1s850

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