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Porsche Cup Velocitta - Sprint

Porsche Cup: Caio Castro domina e lidera TL1 da Challenge no Velocitta

Piloto foi o primeiro a andar na casa de 1min31s nesta sexta-feira (27)

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Caio Castro

Caio Castro

Foto de: Rafael Gagliano

A categoria Sprint Challenge da Porsche Cup também foi para a pista nesta sexta-feira (27) no Autódromo Velocitta. Caio Castro terminou o dia como o mais rápido em pista, sendo o primeiro a andar na casa de 1min31s.

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A sessão de treinos começou agitada, com os pilotos não perdendo tempo para irem à pista e fazerem os testes em seus carros. 

Enrico Pedrosa começou cravando a melhor volta, mas rapidamente foi superado pela classe principal, com Caio Castro assumindo o segundo melhor tempo, enquanto Cecilia Rabelo foi a mais rápida, fazendo sua volta em 1min32s209.

A piloto foi superada por Gabriel Guper, também da Sport, que abaixou o tempo para 1min32s070, ficando como o mais rápido no meio da sessão.

Faltando nove minutos para o fim do treino, Castro assumiu a ponta, conseguindo ser o primeiro a andar na casa de 1min31s

POSIÇÃO CARRO PILOTO CATEGORIA MELHOR VOLTA

1

 #22 Caio Castro Challenge 1min31s615

2

 #66 Sadak Leite Challenge +0s145

3

 #3 Gabriel Guper Sport +0s455
4 #98 Cecilia Rabelo Sport +0s594
5 #331 Neto Heil Sport +0s872
6 #134 Will Cesar Challenge +0s909
7 #21 Daniel Neumann Challenge +1s035
8 #10 Nicholas Garfinkel Sport +1s214
9 #78 Enrico Pedrosa Sport +1s584
10 #58 Cláudio Simão Rookie +1s850

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