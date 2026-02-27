Porsche Cup: Caio Castro lidera treino livre da Sprint Challenge em Interlagos
Piloto liderou com uma larga vantagem para Daniel Neumann, em segundo
Em meio a uma fraca chuva que caía sobre o Autódromo de Interlagos, a Porsche Cup Brasil encerrou a sexta-feira em Interlagos com o treino livre oficial da classe Sprint Challenge, que terminou com Caio Castro à frente.
A sessão ocorreu sob uma fraca chuva que caiu durante os 45min de pista livre. O treino, inclusive, teve uma bandeira vermelha de cerca de 20min de duração por conta de um acidente no S do Senna.
No final, Caio Castro foi o mais rápido com um tempo de 01min39s319, botando mais de meio segundo de vantagem para o segundo colocado, Daniel Neumann. Marco Mascari foi o terceiro colocado e o melhor entre os pilotos da Sport, com 01min40s440. Cecília Rabelo e Sadak Leite completaram o top 5. Já entre os Rookies, Marcelo Bentioglio foi o mais rápido, em 11º.
Confira o resultado final do TL da Sprint Challenge:
|POS
|Nº
|DRIVER
|BEST LAP
|DIFF
|1
|22
|Caio Castro (Sprint Challenge)
|1:39.319
|—
|2
|21
|Daniel Neumann (Sprint Challenge)
|1:39.896
|0.576
|3
|16
|Marco Mascari (Sprint Challenge Sport)
|1:40.440
|1.121
|4
|98
|Cecilia Rabelo (Sprint Challenge Sport)
|1:40.652
|1.333
|5
|66
|Sadak Leite (Sprint Challenge)
|1:40.873
|1.554
|6
|82
|Gerson Campos (Sprint Challenge)
|1:41.084
|1.765
|7
|1
|Pedro Mac Dowell (Sprint Challenge Sport)
|1:41.229
|1.910
|8
|134
|Will Cesar (Sprint Challenge)
|1:41.745
|2.426
|9
|331
|Neto Heil (Sprint Challenge Sport)
|1:41.863
|2.544
|10
|10
|Nicholas Garfinkel (Sprint Challenge Sport)
|1:42.070
|2.751
|11
|777
|Marcelo Bentioglio (Sprint Challenge Rookie)
|1:42.377
|3.058
|12
|100
|Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)
|1:42.378
|3.059
|13
|68
|Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie)
|1:42.766
|3.447
|14
|91
|Dilson Peres Jr. (Sprint Challenge Rookie)
|1:43.193
|3.874
|15
|7
|Adriano Valverde (Sprint Challenge Rookie)
|1:43.645
|4.326
|16
|222
|Eldo Umbelino (Sprint Challenge Rookie)
|1:43.863
|4.544
|17
|3
|Gabriel Cuper (Sprint Challenge Sport)
|1:44.199
|4.880
|18
|18
|Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)
|1:45.244
|5.925
|19
|4
|Charles Gruenberg (Sprint Challenge Rookie)
|1:46.656
|7.337
|20
|23
|Lucas Castellani (Sprint Challenge Rookie)
|1:50.245
|10.926
|21
|11
|Emilio Moreira (Sprint Challenge Rookie)
|1:55.386
|16.067
