Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Relato do treino livre
Porsche Cup Interlagos - Sprint

Porsche Cup: Caio Castro lidera treino livre da Sprint Challenge em Interlagos

Piloto liderou com uma larga vantagem para Daniel Neumann, em segundo

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Caio Castro

Em meio a uma fraca chuva que caía sobre o Autódromo de Interlagos, a Porsche Cup Brasil encerrou a sexta-feira em Interlagos com o treino livre oficial da classe Sprint Challenge, que terminou com Caio Castro à frente.

Leia também:

A sessão ocorreu sob uma fraca chuva que caiu durante os 45min de pista livre. O treino, inclusive, teve uma bandeira vermelha de cerca de 20min de duração por conta de um acidente no S do Senna.

No final, Caio Castro foi o mais rápido com um tempo de 01min39s319, botando mais de meio segundo de vantagem para o segundo colocado, Daniel Neumann. Marco Mascari foi o terceiro colocado e o melhor entre os pilotos da Sport, com 01min40s440. Cecília Rabelo e Sadak Leite completaram o top 5. Já entre os Rookies, Marcelo Bentioglio foi o mais rápido, em 11º.

Confira o resultado final do TL da Sprint Challenge:

POS DRIVER BEST LAP DIFF
1 22 Caio Castro (Sprint Challenge) 1:39.319
2 21 Daniel Neumann (Sprint Challenge) 1:39.896 0.576
3 16 Marco Mascari (Sprint Challenge Sport) 1:40.440 1.121
4 98 Cecilia Rabelo (Sprint Challenge Sport) 1:40.652 1.333
5 66 Sadak Leite (Sprint Challenge) 1:40.873 1.554
6 82 Gerson Campos (Sprint Challenge) 1:41.084 1.765
7 1 Pedro Mac Dowell (Sprint Challenge Sport) 1:41.229 1.910
8 134 Will Cesar (Sprint Challenge) 1:41.745 2.426
9 331 Neto Heil (Sprint Challenge Sport) 1:41.863 2.544
10 10 Nicholas Garfinkel (Sprint Challenge Sport) 1:42.070 2.751
11 777 Marcelo Bentioglio (Sprint Challenge Rookie) 1:42.377 3.058
12 100 Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie) 1:42.378 3.059
13 68 Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie) 1:42.766 3.447
14 91 Dilson Peres Jr. (Sprint Challenge Rookie) 1:43.193 3.874
15 7 Adriano Valverde (Sprint Challenge Rookie) 1:43.645 4.326
16 222 Eldo Umbelino (Sprint Challenge Rookie) 1:43.863 4.544
17 3 Gabriel Cuper (Sprint Challenge Sport) 1:44.199 4.880
18 18 Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie) 1:45.244 5.925
19 4 Charles Gruenberg (Sprint Challenge Rookie) 1:46.656 7.337
20 23 Lucas Castellani (Sprint Challenge Rookie) 1:50.245 10.926
21 11 Emilio Moreira (Sprint Challenge Rookie) 1:55.386 16.067

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Muller lidera treino livre da Carrera Cup em Interlagos com pista molhada

Principais comentários

Mais de
Guilherme Longo

Porsche Cup: Muller lidera treino livre da Carrera Cup em Interlagos com pista molhada

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Muller lidera treino livre da Carrera Cup em Interlagos com pista molhada

VÍDEO: MotoGP divulga vinheta de abertura da temporada 2026 com Diogo Moreira

MotoGP
MotoGP
GP da Tailândia
VÍDEO: MotoGP divulga vinheta de abertura da temporada 2026 com Diogo Moreira

GUIA: MotoGP inicia temporada 2026 com mercado de pilotos insano e o retorno do Brasil ao grid

MotoGP
MotoGP
GP da Tailândia
GUIA: MotoGP inicia temporada 2026 com mercado de pilotos insano e o retorno do Brasil ao grid

Últimas notícias

Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação

Morestoni enaltece carro "na mão" no treino livre da Porsche Cup em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Morestoni enaltece carro "na mão" no treino livre da Porsche Cup em Interlagos

Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato

Stock Car
STCK Stock Car
Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato

Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup