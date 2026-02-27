Em meio a uma fraca chuva que caía sobre o Autódromo de Interlagos, a Porsche Cup Brasil encerrou a sexta-feira em Interlagos com o treino livre oficial da classe Sprint Challenge, que terminou com Caio Castro à frente.

A sessão ocorreu sob uma fraca chuva que caiu durante os 45min de pista livre. O treino, inclusive, teve uma bandeira vermelha de cerca de 20min de duração por conta de um acidente no S do Senna.

No final, Caio Castro foi o mais rápido com um tempo de 01min39s319, botando mais de meio segundo de vantagem para o segundo colocado, Daniel Neumann. Marco Mascari foi o terceiro colocado e o melhor entre os pilotos da Sport, com 01min40s440. Cecília Rabelo e Sadak Leite completaram o top 5. Já entre os Rookies, Marcelo Bentioglio foi o mais rápido, em 11º.

Confira o resultado final do TL da Sprint Challenge:

POS Nº DRIVER BEST LAP DIFF 1 22 Caio Castro (Sprint Challenge) 1:39.319 — 2 21 Daniel Neumann (Sprint Challenge) 1:39.896 0.576 3 16 Marco Mascari (Sprint Challenge Sport) 1:40.440 1.121 4 98 Cecilia Rabelo (Sprint Challenge Sport) 1:40.652 1.333 5 66 Sadak Leite (Sprint Challenge) 1:40.873 1.554 6 82 Gerson Campos (Sprint Challenge) 1:41.084 1.765 7 1 Pedro Mac Dowell (Sprint Challenge Sport) 1:41.229 1.910 8 134 Will Cesar (Sprint Challenge) 1:41.745 2.426 9 331 Neto Heil (Sprint Challenge Sport) 1:41.863 2.544 10 10 Nicholas Garfinkel (Sprint Challenge Sport) 1:42.070 2.751 11 777 Marcelo Bentioglio (Sprint Challenge Rookie) 1:42.377 3.058 12 100 Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie) 1:42.378 3.059 13 68 Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie) 1:42.766 3.447 14 91 Dilson Peres Jr. (Sprint Challenge Rookie) 1:43.193 3.874 15 7 Adriano Valverde (Sprint Challenge Rookie) 1:43.645 4.326 16 222 Eldo Umbelino (Sprint Challenge Rookie) 1:43.863 4.544 17 3 Gabriel Cuper (Sprint Challenge Sport) 1:44.199 4.880 18 18 Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie) 1:45.244 5.925 19 4 Charles Gruenberg (Sprint Challenge Rookie) 1:46.656 7.337 20 23 Lucas Castellani (Sprint Challenge Rookie) 1:50.245 10.926 21 11 Emilio Moreira (Sprint Challenge Rookie) 1:55.386 16.067

