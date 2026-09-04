Porsche Cup: Caio Castro supera Neumann no treino livre da Sprint Challenge em Interlagos
Neto Heil foi o terceiro colocado encerrando o top 3
Caio Castro
Foto de: Rafael Gagliano
Com o calor subindo em Interlagos, os pilotos da Sprint Challenge da Porsche Cup foram para a pista para o único treino livre da categoria antes da classificação no sábado (05). Caio Castro encerrou o dia na liderança.
O tempo feito pelo ator e piloto foi de 1m39s379, sendo cerca de 0s203 mais rápido que o segundo, Daniel Neumann que cravou 1m39s582. Completando a tabela dos três mais rápidos da sessão desta sexta, Neto Heil fez 1m39s985.
Os pilotos da Sprint Challenge retornam à pista neste sábado, a partir das 9h30 (Brasília) com a classificação. Na sequência, a corrida 1 está com a largada programada para acontecer às 14h15.
Resultado
|Pos.
|Nº
|Competidor
|Voltas
|Última Volta
|Dif.
|Gap
|Tempo Total
|Melhor Volta
|1
|22
|Caio CASTRO
|12
|IN PIT
|—
|—
|34:40.551
|1:39.379
|2
|21
|Daniel NEUMANN
|16
|IN PIT
|0.203
|0.203
|44:53.649
|1:39.582
|3
|331
|Neto HEIL
|15
|IN PIT
|0.606
|0.403
|41:00.402
|1:39.985
|4
|78
|Enrico PEDROSA
|16
|IN PIT
|0.689
|0.083
|41:17.542
|1:40.068
|5
|98
|Cecília RABELO
|10
|IN PIT
|0.960
|0.271
|43:40.247
|1:40.339
|6
|66
|Sadak LEITE
|9
|IN PIT
|1.014
|0.054
|31:03.429
|1:40.393
|7
|82
|Gerson CAMPOS
|11
|IN PIT
|1.132
|0.118
|22:05.396
|1:40.511
|8
|134
|Will CESAR
|22
|1:42.672
|1.174
|0.042
|45:42.759
|1:40.553
|9
|10
|Nicholas GARFINKEL
|17
|IN PIT
|1.381
|0.207
|40:45.353
|1:40.760
|10
|15
|Marco MASCARI
|17
|1:42.484
|1.702
|0.321
|46:12.704
|1:41.081
|11
|23
|Lucas CASTELLIANI
|14
|IN PIT
|1.985
|0.283
|32:08.668
|1:41.364
|12
|91
|Dilson PERES JR.
|19
|2:01.485
|1.993
|0.008
|46:10.248
|1:41.372
|13
|16
|Gabriel CESTARI
|15
|1:59.931
|2.309
|0.316
|45:43.174
|1:41.688
|14
|7
|Adriano VALVERDE
|13
|1:41.962
|2.443
|0.134
|33:23.964
|1:41.822
|15
|100
|Raphael BERNARDES
|19
|IN PIT
|2.513
|0.070
|44:07.320
|1:41.892
|16
|58
|Claudio SIMÃO
|14
|IN PIT
|2.701
|0.188
|42:09.584
|1:42.080
|17
|18
|Ricardo ZYLBERMAN
|16
|IN PIT
|3.358
|0.657
|39:30.655
|1:42.737
|18
|777
|Marcelo BENTIVOLIO
|16
|1:56.679
|3.569
|0.211
|46:46.610
|1:42.948
|19
|222
|Edo UMBELINO
|18
|1:43.609
|3.869
|0.300
|45:20.382
|1:43.248
|20
|4
|Charles GRUENBERG
|12
|IN PIT
|4.598
|0.729
|35:31.523
|1:43.977
|21
|11
|Emilio MOREIRA
|16
|1:44.078
|4.699
|0.101
|46:17.349
|1:44.078
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