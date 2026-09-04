Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Porsche Cup Interlagos - Sprint II

Porsche Cup: Caio Castro supera Neumann no treino livre da Sprint Challenge em Interlagos

Neto Heil foi o terceiro colocado encerrando o top 3

Livia Veiga
Publicado:
Caio Castro

Caio Castro

Foto de: Rafael Gagliano

Com o calor subindo em Interlagos, os pilotos da Sprint Challenge da Porsche Cup foram para a pista para o único treino livre da categoria antes da classificação no sábado (05). Caio Castro encerrou o dia na liderança. 

Leia também:

O tempo feito pelo ator e piloto foi de 1m39s379, sendo cerca de 0s203 mais rápido que o segundo, Daniel Neumann que cravou 1m39s582. Completando a tabela dos três mais rápidos da sessão desta sexta, Neto Heil fez 1m39s985. 

Os pilotos da Sprint Challenge retornam à pista neste sábado, a partir das 9h30 (Brasília) com a classificação. Na sequência, a corrida 1 está com a largada programada para acontecer às 14h15.

Resultado

Pos. Competidor Voltas Última Volta Dif. Gap Tempo Total Melhor Volta
1 22 Caio CASTRO 12 IN PIT 34:40.551 1:39.379
2 21 Daniel NEUMANN 16 IN PIT 0.203 0.203 44:53.649 1:39.582
3 331 Neto HEIL 15 IN PIT 0.606 0.403 41:00.402 1:39.985
4 78 Enrico PEDROSA 16 IN PIT 0.689 0.083 41:17.542 1:40.068
5 98 Cecília RABELO 10 IN PIT 0.960 0.271 43:40.247 1:40.339
6 66 Sadak LEITE 9 IN PIT 1.014 0.054 31:03.429 1:40.393
7 82 Gerson CAMPOS 11 IN PIT 1.132 0.118 22:05.396 1:40.511
8 134 Will CESAR 22 1:42.672 1.174 0.042 45:42.759 1:40.553
9 10 Nicholas GARFINKEL 17 IN PIT 1.381 0.207 40:45.353 1:40.760
10 15 Marco MASCARI 17 1:42.484 1.702 0.321 46:12.704 1:41.081
11 23 Lucas CASTELLIANI 14 IN PIT 1.985 0.283 32:08.668 1:41.364
12 91 Dilson PERES JR. 19 2:01.485 1.993 0.008 46:10.248 1:41.372
13 16 Gabriel CESTARI 15 1:59.931 2.309 0.316 45:43.174 1:41.688
14 7 Adriano VALVERDE 13 1:41.962 2.443 0.134 33:23.964 1:41.822
15 100 Raphael BERNARDES 19 IN PIT 2.513 0.070 44:07.320 1:41.892
16 58 Claudio SIMÃO 14 IN PIT 2.701 0.188 42:09.584 1:42.080
17 18 Ricardo ZYLBERMAN 16 IN PIT 3.358 0.657 39:30.655 1:42.737
18 777 Marcelo BENTIVOLIO 16 1:56.679 3.569 0.211 46:46.610 1:42.948
19 222 Edo UMBELINO 18 1:43.609 3.869 0.300 45:20.382 1:43.248
20 4 Charles GRUENBERG 12 IN PIT 4.598 0.729 35:31.523 1:43.977
21 11 Emilio MOREIRA 16 1:44.078 4.699 0.101 46:17.349 1:44.078

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Marçal Muller encerra sexta de treinos em Interlagos na liderança

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

Porsche Cup: Marçal Muller encerra sexta de treinos em Interlagos na liderança

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
Porsche Cup: Marçal Muller encerra sexta de treinos em Interlagos na liderança

Campeonato da Porsche Cup sofre alteração após decisão do STJD

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
Campeonato da Porsche Cup sofre alteração após decisão do STJD

F1: Russell crava Ferraris no TL2 para GP da Itália; Bortoleto é 15º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Russell crava Ferraris no TL2 para GP da Itália; Bortoleto é 15º

Últimas notícias

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Itália

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Itália

Porsche Cup: Caio Castro supera Neumann no treino livre da Sprint Challenge em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
Porsche Cup: Caio Castro supera Neumann no treino livre da Sprint Challenge em Interlagos

Stock Car: Rafael Suzuki é o sexto mais rápido do dia em Curvelo

Stock Car
STCK Stock Car
Chapecó
Stock Car: Rafael Suzuki é o sexto mais rápido do dia em Curvelo

Arthur Leist formará dupla com Gabriel Koenigkan na inédita prova de Endurance da Stock Car em Brasília

Stock Car
STCK Stock Car
Chapecó
Arthur Leist formará dupla com Gabriel Koenigkan na inédita prova de Endurance da Stock Car em Brasília