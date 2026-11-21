Porsche Cup: Caio Castro voa e crava pole no quali 2 em Interlagos
Enrico Pedrosa teve problemas com o carro e não conseguiu melhorar suas voltas
Na segunda classificação deste sábado (21) da Porsche Cup, os pilotos da Sprint Challenge voltaram à pista de Interlagos e Caio Castro apareceu nos últimos minutos para cravar a pole position das duas corridas de domingo.
Na segunda classificação, Marcelo Bentivoglio marcou a volta mais rápida na categoria rookie, cravando 1min39s145, enquanto a Cecilia Rabelo apareceu na primeira posição para a Sport.
Gerson Campos encontrou melhores voltas, cravando 1min38s847, conquistando a pole provisória antes de Enrico Pedrosa, que chegou a liderar a sessão, ficar com o carro parado na curva do Lago, sem conseguir se movimentar. O problema do piloto causou uma bandeira vermelha faltando cinco minutos para o fim da classificação.
Assim que o carro foi retirado da pista, com a pista mais quente, Caio Castro apareceu na ponta da tabela, cravando tempo de 1min37s625 e ficando com a posição de honra.
Vale lembrar que a segunda classificação define o grid de largada para a segunda e terceira corridas do fim de semana da Sprint Challenge em Interlagos.
Grid de largada
|
Posição
|
Piloto
|
Categoria
|
Melhor volta
|
1
|
Caio CASTRO
|
CHAS
|
1:38.625
|
2
|
Gerson CAMPOS
|
CHAR
|
1:38.847
|
3
|
Daniel NEUMANN
|
CHA
|
1:38.907
|
4
|
Enrico PEDROSA
|
CHAR
|
1:39.054
|
5
|
Marcelo BENTIVOGLIO
|
CHAS
|
1:39.145
|
6
|
Sadak LEITE
|
CHAS
|
1:39.190
|
7
|
Gabriel CESTARI
|
CHAS
|
1:39.287
|
8
|
Marco MASCARI
|
CHA
|
1:39.298
|
9
|
Will CESAR
|
CHAR
|
1:39.346
|
10
|
Raphael BERNARDES
|
CHAS
|
1:39.380
|
11
|
Neto HEIL
|
CHAS
|
1:39.413
|
12
|
Claudio SIMÃO
|
CHAS
|
1:39.818
|
13
|
Lucas CASTELANI
|
CHAS
|
1:39.930
|
14
|
Cecilia RABELO
|
CHAS
|
1:39.931
|
15
|
Dilson PERES JR.
|
CHAS
|
1:39.954
|
16
|
Eldo UMBELINO
|
CHAS
|
1:40.481
|
17
|
Charles GRUENBERG
|
CHAS
|
1:40.625
|
18
|
André FERREIRA
|
CHAS
|
1:41.455
|
19
|
Emilio MOREIRA
|
CHAS
|
1:42.031
|
20
|
Ricardo ZYLBERMAN
|
CHAS
|
1:42.211
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