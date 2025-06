Caio Chaves, do carro #54, venceu a segunda corrida da etapa de Portimão da Sprint Challenge. Gerson Campos e José Moura Neto, da classe Sport, completaram o pódio da corrida 2 da etapa portuguesa da Porsche Cup Brasil.

Daniel Neumann foi o primeiro da classe Rookie.

Como foi a corrida 2?

A sessão começou com Leonardo Hermmann tomando a ponta agilmente, abrindo vantagem para o segundo colocado, George Crispim, seguido por Caio Chaves. Por queima de largada, Cláudio Reina e William Araújo sofreram punições por drive-through.

Faltando 21 minutos, a disputa entre Cecilia Rabelo e Mario Delara causou um toque entre os dois, que fez Delara rodar e sair pela pista de escape.

Chaves, depois de ultrapassar Crispim, começou a se aproximar de Hermmann, que ainda se mantinha confortável na ponta. Momentos depois, o próprio Crispim parou o carro fora da pista e abandonou a prova.

Faltando 15 minutos para o fim da prova, Marco Delara tentou desviar de Matheus Roque que rodou, passou reto pela pista e foi parar na caixa de brita, causando um safety car, que apertou o pelotão.

Com 11 minutos restantes, a relargada começou com Chaves pressionando Hermmann, mas com o líder conseguindo segurar a ponta, mesmo tomando um toque do carro.

Faltando sete minutos, as investidas de Chaves foram efetivas, depois de um mergulho e uma 'fechada de porta'. Momentos depois, Hermmann perdeu o controle do carro e rodou, caindo posições na corrida. Com isso, Cecília Rabelo tomou a segunda posição.

Momentos depois, José Moura Neto pressionou e tomou a segunda colocação de Rabelo. No entanto, aproveitando-se da disputa, Gerson Campos tomou a posição de Moura Neto.

Na última volta, Chaves se manteve com tranquilidade na ponta, seguido por Campos, que ficou na segunda colocação e Moura Neto, em terceiro.

Pos No. Nome Classe 1 54 Caio CHAVES Challenge 2 82 Gerson CAMPOS Challenge 3 45 Jose MOURA NETO Challenge Sport 4 98 Cecilia RABELO Challenge Sport 5 177 Lucas LOCATELLI Challenge Sport 6 11 André GAIDZINSKI Challenge Sport 7 32 Matheus ROQUE Challenge Sport 8 21 Daniel NEUMANN Challenge Rookie 9 129 Fernando ARRUDA Challenge Rookie 10 27 Leonardo HERRMANN Challenge Rookie 11 33 William ARAUJO Challenge Rookie 12 444 Markenson MARQUES Challenge Rookie 13 7 Luiz SOUZA Challenge Rookie 14 99 Claudio REINA Challenge Rookie 15 12 Ricardo ZYLBERMAN Challenge Rookie 16 2 Rafa BROCCHI Challenge Rookie 17 58 Cláudio SIMÃO Challenge Rookie

