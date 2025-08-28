Porsche Cup: Caio Chaves segura Neumann e faz as poles da Sprint Challenge no Estoril
Categoria introduziu novo formato de classificação para as duas etapas Sprints finais da temporada 2025, trocando a inversão de grid pela realização de dois qualis
A Porsche Cup abriu a quinta-feira no Estoril com a maratona de classificações válidas pela quinta etapa Sprint da temporada 2025. Com um novo formato para a reta final do campeonato, o líder da classe Sprint Challenge, Caio Chaves, fez as duas pole positions, segurando a boa performance de Daniel Neumann.
Para as duas etapas finais da temporada 2025 no campeonato Sprint, a Porsche Cup introduziu uma mudança no regulamento, trocando a inversão de grid pela realização de classificações separadas para cada uma das corridas do fim de semana. Para o Estoril, foram feitos qualis para cada prova das classes Carrera Cup e Sprint Challenge.
Na Cup, as subdivisões Rookie, Sport e a Geral foram à pista separadamente em sessões de 10 minutos cada, mas, diferentemente das etapas anteriores, não tivemos um Q2 com o top 10.
Após as classificações, a Porsche Cup Brasil volta à pista do Estoril para as primeiras corridas da quinta etapa Sprint da temporada 2025. A partir das 10h15, horário de Brasília, as classes Carrera Cup e Sprint Challenge vão para as primeiras disputas do fim de semana, e você acompanha tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Classificação 1
Na última parte da sessão, uma rápida bandeira amarela após Leonardo Herrmann rodar em um trecho de aceleração.
Líder da classe, Caio Chaves não deu chances aos rivais, garantindo a pole com um tempo de 01min41s654, botando quase quatro décimos de vantagem para Daniel Neumann em segundo, com o estreante sendo o melhor entre os pilotos da Sport e da Rookie.
Matheus Roque foi o terceiro, com Sadak Leite e Mario Delara fechando o top 5. Lucas Locatelli foi o sexto colocado, mas chegou ao Estoril carregando uma punição de 10 posições para o grid por conta de um incidente no Algarve e, com isso, caiu para 16º.
Grid de largada da corrida 1:
1 - Caio Chaves (Sprint Challenge)
2 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)
3 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)
4 - Sadak Leite (Sprint Challenge)
5 - Mario Delara (Sprint Challenge Sport)
6 - Gerson Campos (Sprint Challenge)
7 - José Moura Neto (Sprint Challenge Sport)
8 - Cecília Rabelo (Sprint Challenge Sport)
9 - Caio Castro (Sprint Challenge)
10 - Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)
11 - Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)
12 - William Araujo (Sprint Challenge Rookie)
13 - George Crispim (Sprint Challenge Sport)
14 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)
15 - Cláudio Reina (Sprint Challenge Rookie)
16 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)
17 - Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)
18 - Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)
19 - Markenson Marques (Sprint Challenge Sport)
20 - Fabián Taraborelli (Sprint Challenge Sport)
21 - André Gaidzinski (Sprint Challenge Sport)
22 - Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie)
23 - Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)
Classificação 2:
A sessão dos Rookies foi marcada por pequenos incidentes, como a rodada de Raphael Bernardes e os passeis de Claudio Simão e Daniel Neumann na brita, que levaram a um pequeno atraso para limpeza de pista.
No final, Caio Chaves segurou novamente o avanço de Daniel Neumann para fazer as duas potes, com 01min41s136, 0s197 para o estreante da Rookie, que também leva a melhor na Sport. Mario Delara foi o terceiro, com Sadak Leite e Caio Castro fechando o top 5.
Grid de largada da corrida 2:
1 - Caio Chaves (Sprint Challenge)
2 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)
3 - Mario Delara (Sprint Challenge Sport)
4 - Sadak Leite (Sprint Challenge)
5 - Caio Castro (Sprint Challenge)
6 - Gerson Campos (Sprint Challenge)
7 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)
8 - José Moura Neto (Sprint Challenge Sport)
9 - Cecília Rabelo (Sprint Challenge Sport)
10 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)
11 - George Crispim (Sprint Challenge Sport)
12 - Cláudio Reina (Sprint Challenge Rookie)
13 - Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)
14 - Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)
15 - William Araujo (Sprint Challenge Rookie)
16 - Markenson Marques (Sprint Challenge Sport)
17 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)
18 - Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)
19 - Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie)
20 - Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)
21 - Fabián Taraborelli (Sprint Challenge Sport)
22 - André Gaidzinski (Sprint Challenge Sport)
23 - Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)
