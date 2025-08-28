A Porsche Cup abriu a quinta-feira no Estoril com a maratona de classificações válidas pela quinta etapa Sprint da temporada 2025. Com um novo formato para a reta final do campeonato, o líder da classe Sprint Challenge, Caio Chaves, fez as duas pole positions, segurando a boa performance de Daniel Neumann.

Para as duas etapas finais da temporada 2025 no campeonato Sprint, a Porsche Cup introduziu uma mudança no regulamento, trocando a inversão de grid pela realização de classificações separadas para cada uma das corridas do fim de semana. Para o Estoril, foram feitos qualis para cada prova das classes Carrera Cup e Sprint Challenge.

Na Cup, as subdivisões Rookie, Sport e a Geral foram à pista separadamente em sessões de 10 minutos cada, mas, diferentemente das etapas anteriores, não tivemos um Q2 com o top 10.

Após as classificações, a Porsche Cup Brasil volta à pista do Estoril para as primeiras corridas da quinta etapa Sprint da temporada 2025. A partir das 10h15, horário de Brasília, as classes Carrera Cup e Sprint Challenge vão para as primeiras disputas do fim de semana, e você acompanha tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Classificação 1

Na última parte da sessão, uma rápida bandeira amarela após Leonardo Herrmann rodar em um trecho de aceleração.

Líder da classe, Caio Chaves não deu chances aos rivais, garantindo a pole com um tempo de 01min41s654, botando quase quatro décimos de vantagem para Daniel Neumann em segundo, com o estreante sendo o melhor entre os pilotos da Sport e da Rookie.

Matheus Roque foi o terceiro, com Sadak Leite e Mario Delara fechando o top 5. Lucas Locatelli foi o sexto colocado, mas chegou ao Estoril carregando uma punição de 10 posições para o grid por conta de um incidente no Algarve e, com isso, caiu para 16º.

Grid de largada da corrida 1:

1 - Caio Chaves (Sprint Challenge)

2 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)

3 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

4 - Sadak Leite (Sprint Challenge)

5 - Mario Delara (Sprint Challenge Sport)

6 - Gerson Campos (Sprint Challenge)

7 - José Moura Neto (Sprint Challenge Sport)

8 - Cecília Rabelo (Sprint Challenge Sport)

9 - Caio Castro (Sprint Challenge)

10 - Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)

11 - Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)

12 - William Araujo (Sprint Challenge Rookie)

13 - George Crispim (Sprint Challenge Sport)

14 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)

15 - Cláudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

16 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)

17 - Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

18 - Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)

19 - Markenson Marques (Sprint Challenge Sport)

20 - Fabián Taraborelli (Sprint Challenge Sport)

21 - André Gaidzinski (Sprint Challenge Sport)

22 - Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie)

23 - Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)

Classificação 2:

A sessão dos Rookies foi marcada por pequenos incidentes, como a rodada de Raphael Bernardes e os passeis de Claudio Simão e Daniel Neumann na brita, que levaram a um pequeno atraso para limpeza de pista.

No final, Caio Chaves segurou novamente o avanço de Daniel Neumann para fazer as duas potes, com 01min41s136, 0s197 para o estreante da Rookie, que também leva a melhor na Sport. Mario Delara foi o terceiro, com Sadak Leite e Caio Castro fechando o top 5.

Grid de largada da corrida 2:

1 - Caio Chaves (Sprint Challenge)

2 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)

3 - Mario Delara (Sprint Challenge Sport)

4 - Sadak Leite (Sprint Challenge)

5 - Caio Castro (Sprint Challenge)

6 - Gerson Campos (Sprint Challenge)

7 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)

8 - José Moura Neto (Sprint Challenge Sport)

9 - Cecília Rabelo (Sprint Challenge Sport)

10 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

11 - George Crispim (Sprint Challenge Sport)

12 - Cláudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

13 - Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)

14 - Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)

15 - William Araujo (Sprint Challenge Rookie)

16 - Markenson Marques (Sprint Challenge Sport)

17 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)

18 - Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

19 - Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie)

20 - Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)

21 - Fabián Taraborelli (Sprint Challenge Sport)

22 - André Gaidzinski (Sprint Challenge Sport)

23 - Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)

