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Porsche Cup Interlagos - Sprint II

Porsche Cup: Campos é pole da sprint Challenge em sessão marcada pela chuva

Enrico Pedrosa e Daniel Neumann completam top três

Olivia Nogueira
Editado:
Gerson Campos

Gerson Campos

Foto de: Magnus Torquato

O Autódromo de Interlagos foi tomado pela chuva na manhã deste sábado (05) também durante o treino classificatório da categoria Sprint Challenge da Porsche CupA sessão foi interrompida a menos de cinco minutos do fim, mas Gerson Campos já havia marcado um tempo suficiente para a pole. 

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Começando debaixo d'água, os vinte e dois pilotos precisaram lidar com as condições adversas de pista molhada. Marcelo Bentivoglio rodou sozinho, mas conseguiu se recuperar. Pouco tempo depois, Adriano Valverde chegou a escapar, mas conseguiu voltar ao traçado. 

Caio Castro chegou a ponta, seguido por Claudio Simão e Gerson Campos. Minutos depois, Eldo Umbelino também rodou sozinho e perdeu algum tempo ao voltar para a pista. 

Daniel Neumann marcou 1min53s185 e tomou a liderança de Castro, que ocupava a terceira colocação atrás de Neumann. Porém, essa ordem não durou muito tempo poic, com pouco mais de oito minutos restantes, Campos fez 1min53s028 e assumiu a ponta.

Enrico Pedrosa superou Campos minutos mais tarde, mas o piloto do carro #82 não deixou barato e recuperou a liderança com 1min52s687. Segundos depois disso, a bandeira vermelha foi acionada devido às condições climáticas e a sessão não foi retomada. Com isso, Campos ficou com a pole, seguido por Pedrosa e Neumann. Caio Castro e Nicholas Garfinkel completam o top cinco. 

Posição Nome Voltas/Pontos
1 82 Gerson CAMPOS 6
2 78 Enrico PEDROSA 5
3 21 Daniel NEUMANN 6
4 22 Caio CASTRO 6
5 10 Nicholas GARFINKEL 6
6 98 Cecilia RABELO 5
7 66 Sadak LEITE 5
8 58 Claudio SIMÃO 5
9 331 Neto HEIL 6
10 91 Dilson PERES JR. 6
11 23 Lucas CASTELLANI 6
12 16 Gabriel CESTARI 5
13 134 Will CESAR 6
14 100 Raphael BERNARDES 6
15 15 Marco MASCARI 5
16 18 Ricardo ZYLBERMAN 5
17 777 Marcelo BENTIVOGLIO 6
18 7 Adriano VALVERDE 5
19 11 Emilio MOREIRA 6
20 222 Udo UMBELINO 5
21 4 Charles GRUENBERG 6

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