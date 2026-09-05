Porsche Cup: Campos é pole da sprint Challenge em sessão marcada pela chuva
Enrico Pedrosa e Daniel Neumann completam top três
Gerson Campos
Foto de: Magnus Torquato
O Autódromo de Interlagos foi tomado pela chuva na manhã deste sábado (05) também durante o treino classificatório da categoria Sprint Challenge da Porsche Cup. A sessão foi interrompida a menos de cinco minutos do fim, mas Gerson Campos já havia marcado um tempo suficiente para a pole.
Começando debaixo d'água, os vinte e dois pilotos precisaram lidar com as condições adversas de pista molhada. Marcelo Bentivoglio rodou sozinho, mas conseguiu se recuperar. Pouco tempo depois, Adriano Valverde chegou a escapar, mas conseguiu voltar ao traçado.
Caio Castro chegou a ponta, seguido por Claudio Simão e Gerson Campos. Minutos depois, Eldo Umbelino também rodou sozinho e perdeu algum tempo ao voltar para a pista.
Daniel Neumann marcou 1min53s185 e tomou a liderança de Castro, que ocupava a terceira colocação atrás de Neumann. Porém, essa ordem não durou muito tempo poic, com pouco mais de oito minutos restantes, Campos fez 1min53s028 e assumiu a ponta.
Enrico Pedrosa superou Campos minutos mais tarde, mas o piloto do carro #82 não deixou barato e recuperou a liderança com 1min52s687. Segundos depois disso, a bandeira vermelha foi acionada devido às condições climáticas e a sessão não foi retomada. Com isso, Campos ficou com a pole, seguido por Pedrosa e Neumann. Caio Castro e Nicholas Garfinkel completam o top cinco.
|Posição
|Nº
|Nome
|Voltas/Pontos
|1
|82
|Gerson CAMPOS
|6
|2
|78
|Enrico PEDROSA
|5
|3
|21
|Daniel NEUMANN
|6
|4
|22
|Caio CASTRO
|6
|5
|10
|Nicholas GARFINKEL
|6
|6
|98
|Cecilia RABELO
|5
|7
|66
|Sadak LEITE
|5
|8
|58
|Claudio SIMÃO
|5
|9
|331
|Neto HEIL
|6
|10
|91
|Dilson PERES JR.
|6
|11
|23
|Lucas CASTELLANI
|6
|12
|16
|Gabriel CESTARI
|5
|13
|134
|Will CESAR
|6
|14
|100
|Raphael BERNARDES
|6
|15
|15
|Marco MASCARI
|5
|16
|18
|Ricardo ZYLBERMAN
|5
|17
|777
|Marcelo BENTIVOGLIO
|6
|18
|7
|Adriano VALVERDE
|5
|19
|11
|Emilio MOREIRA
|6
|20
|222
|Udo UMBELINO
|5
|21
|4
|Charles GRUENBERG
|6
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