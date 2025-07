Neste domingo Gerson Campos protagonizou uma escalada épica no autódromo do Algarve, em Portugal. O piloto do carro #82 escalou largou do 20º lugar e conquistou o segundo lugar na segunda prova da quarta etapa da Porsche Cup Sprint Challenge.

O piloto e apresentador do Acelerados foi obrigado a largar do 20º lugar do grid após sofrer com a quebra do câmbio quando vinha no pódio da primeira corrida, disputada no sábado. Com um ritmo alucinante o Campos avançou 10 posições ainda na primeira volta.

No quarto giro o carro #82 já aparecia na nona posição e seguia evoluindo até o oito lugar. Neste momento o safety car foi acionado para a retirada de um concorrente.

A relargada aconteceu na sétima volta e novamente Campos mostrou que era o piloto a ser batido escalando para o quinto lugar e realizando um a ultrapassagem por fora. Nos giros finais de prova o piloto que já estava em posição de pódio seguia mais rápido que os seus concorrentes e ganhava terreno.

Na décima volta o piloto que era o quarto colocado superou mais dois concorrentes e garantiu o segundo lugar sendo o piloto que mais ganhou posições na segunda prova da Porsche Cup Sprint Challenge.

Após quatro etapas disputadas Gerson Campos ocupa o segundo lugar na classificação do campeonato com 147 pontos.

“Hoje entramos na disputa focando em escalar o que podíamos e conquistar o máximo de pontos para o campeonato. Fiquei um pouco preso no começo e não sabia que estava em sétimo na entrada do safety, achava que estava mais para trás. Uma corrida muito quente e que degradou bastante os pneus, mas conseguimos conquistar o segundo lugar e estou muito feliz".

LANDO SEGURA PIASTRI e vence, BORTOLETO PILOTO DO DIA! Rico Penteado e Felipe Motta debatem. MIT CUP

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!