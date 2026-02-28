Porsche Cup: Campos segura Neumann e vence a corrida 1 da Sprint Challenge em Interlagos
Na Sport, vitória de Cecília Rabello, enquanto Raphael Bernardes levou a melhor na Rookie
A classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil encerrou seu sábado em Interlagos com uma corrida movimentada válida pela primeira etapa da temporada 2026. Em uma prova encerrada sob SC, Gerson Campos levou a melhor, à frente de Daniel Neumann.
Neumann perdeu a ponta antes mesmo do S do Senna, com Campos fazendo uma largada melhor para pular para a primeira posição.
Após os primeiros minutos de prova, a classificação da Challenge ficou dividida entre as subdivisões. Todos os pilotos da geral estavam nas cinco primeiras posições, com Campos à frente de Neumann, Sadak, Caio Castro e Cezar. Da sexta à 11ª colocação, os da Sport, com Cecília Rabelo na ponta e, na sequência, os Rookies, com Simão sendo o melhor colocado.
O SC precisou ser acionado pela primeira vez a 18min do fim após três pilotos rodarem quase simultaneamente no mesmo trecho do segundo setor da pista. A relargada veio com 14min ainda no relógio, com os quatro primeiros colocados disparando na frente de cara.
A segunda parte da prova parecia a caminho de boas disputas entre Campos e Neumann, Sadak e Castro e Cezar e Rabelo, mas o SC precisou ser acionado novamente a quatro minutos do fim após uma forte batida de Adriano Valverde na reta oposta, com a neutralização durando até o fim.
A prova terminou com vitória de Gerson Campos, com Daniel Neumann, Caio Castro, Sadak Leite e Will Cezar fechando o top 5. Cecília Rabelo foi a vencedora da Sport em sexto, enquanto Raphael Bernardes levou a melhor na Rookie, em 12º.
A Sprint Challenge encerra a etapa no domingo com a segunda corrida do fim de semana. A largada está marcada para 13h, horário de Brasília, com transmissão da Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Confira o resultado da corrida 1 da Sprint Challenge em Interlagos:
|POS
|PILOTO
|DIFERENÇA
|1
|Gerson Campos (Sprint Challenge)
|—
|2
|Daniel Neumann (Sprint Challenge)
|0.680
|3
|Caio Castro (Sprint Challenge)
|0.945
|4
|Sadak Leite (Sprint Challenge)
|1.822
|5
|Will Cezar(Sprint Challenge)
|3.034
|6
|Cecilia Rabello (Sprint Challenge Sport)
|4.351
|7
|Marco Mascari (Sprint Challenge Sport)
|5.025
|8
|Nicholas Garfinkel (Sprint Challenge Sport)
|5.538
|9
|Gabriel Guper (Sprint Challenge Sport)
|6.170
|10
|Neto Heil (Sprint Challenge Sport)
|6.681
|11
|Pedro Mac Dowell (Sprint Challenge Sport)
|7.989
|12
|Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)
|9.643
|13
|Claudio Simão (Sprint Challenge Rookie)
|9.677
|14
|Charles Gruenberg (Sprint Challenge Rookie)
|10.223
|15
|Lucas Castellani (Sprint Challenge Rookie)
|11.492
|16
|Eldo Umbelino (Sprint Challenge Rookie)
|12.154
|17
|Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)
|14.698
|18
|Marcelo Bentvoglio (Sprint Challenge Rookie)
|28.724
|19
|Emilio Moreira (Sprint Challenge Rookie)
|46.820
|20
|Dilson Peres Jr. (Sprint Challenge Rookie)
|56.656
|21
|Adriano Valverde (Sprint Challenge Rookie)
|2 voltas
RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR O’Reilly: Van Gisbergen brilha e vence primeira em Austin
Indy: McLaughlin conquista pole em St. Pete, seguido por Ericsson e Hauger; Collet é 24º
Riggs vence St. Pete, primeira corrida de rua da NASCAR Truck, com chegada acirrada
Porsche Cup: Vencedor da Challenge, Campos já contava com rivalidade de um "forte" Neumann
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários