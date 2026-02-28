Pular para o conteúdo principal

Relato da corrida
Porsche Cup Interlagos - Sprint

Porsche Cup: Campos segura Neumann e vence a corrida 1 da Sprint Challenge em Interlagos

Na Sport, vitória de Cecília Rabello, enquanto Raphael Bernardes levou a melhor na Rookie

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Gerson Campos

A classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil encerrou seu sábado em Interlagos com uma corrida movimentada válida pela primeira etapa da temporada 2026. Em uma prova encerrada sob SC, Gerson Campos levou a melhor, à frente de Daniel Neumann.

Leia também:

Neumann perdeu a ponta antes mesmo do S do Senna, com Campos fazendo uma largada melhor para pular para a primeira posição.

Após os primeiros minutos de prova, a classificação da Challenge ficou dividida entre as subdivisões. Todos os pilotos da geral estavam nas cinco primeiras posições, com Campos à frente de Neumann, Sadak, Caio Castro e Cezar. Da sexta à 11ª colocação, os da Sport, com Cecília Rabelo na ponta e, na sequência, os Rookies, com Simão sendo o melhor colocado.

O SC precisou ser acionado pela primeira vez a 18min do fim após três pilotos rodarem quase simultaneamente no mesmo trecho do segundo setor da pista. A relargada veio com 14min ainda no relógio, com os quatro primeiros colocados disparando na frente de cara.

A segunda parte da prova parecia a caminho de boas disputas entre Campos e Neumann, Sadak e Castro e Cezar e Rabelo, mas o SC precisou ser acionado novamente a quatro minutos do fim após uma forte batida de Adriano Valverde na reta oposta, com a neutralização durando até o fim.

A prova terminou com vitória de Gerson Campos, com Daniel Neumann, Caio Castro, Sadak Leite e Will Cezar fechando o top 5. Cecília Rabelo foi a vencedora da Sport em sexto, enquanto Raphael Bernardes levou a melhor na Rookie, em 12º.

A Sprint Challenge encerra a etapa no domingo com a segunda corrida do fim de semana. A largada está marcada para 13h, horário de Brasília, com transmissão da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado da corrida 1 da Sprint Challenge em Interlagos:

POS PILOTO DIFERENÇA
1 Gerson Campos (Sprint Challenge)
2 Daniel Neumann (Sprint Challenge) 0.680
3 Caio Castro (Sprint Challenge) 0.945
4 Sadak Leite (Sprint Challenge) 1.822
5 Will Cezar(Sprint Challenge) 3.034
6 Cecilia Rabello (Sprint Challenge Sport) 4.351
7 Marco Mascari (Sprint Challenge Sport) 5.025
8 Nicholas Garfinkel (Sprint Challenge Sport) 5.538
9 Gabriel Guper (Sprint Challenge Sport) 6.170
10 Neto Heil (Sprint Challenge Sport) 6.681
11 Pedro Mac Dowell (Sprint Challenge Sport) 7.989
12 Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie) 9.643
13 Claudio Simão (Sprint Challenge Rookie) 9.677
14 Charles Gruenberg (Sprint Challenge Rookie) 10.223
15 Lucas Castellani (Sprint Challenge Rookie) 11.492
16 Eldo Umbelino (Sprint Challenge Rookie) 12.154
17 Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie) 14.698
18 Marcelo Bentvoglio (Sprint Challenge Rookie) 28.724
19 Emilio Moreira (Sprint Challenge Rookie) 46.820
20 Dilson Peres Jr. (Sprint Challenge Rookie) 56.656
21 Adriano Valverde (Sprint Challenge Rookie) 2 voltas

