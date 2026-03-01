A Porsche Cup fechou a primeira etapa da temporada 2026 neste domingo em Interlagos com a segunda corrida da classe Sprint Challenge, que teve mais uma vitória de Gerson Campos, coroando um fim de semana quase perfeito, com dois triunfos e o segundo lugar no quali do sábado. Cecília Rabelo levou a melhor na Sport e Raphael Bernardes foi o melhor na Rookie.

Enquanto Cecília Rabelo manteve a liderança, a briga pelo segundo lugar foi intensa nas primeiras curvas, entre César, Leite e Neumann. Rabelo liderava pela geral e pela Sport, enquanto Bernardes estava na frente pela Rookie em 10º.

Leite subiu para segundo antes do fim da primeira volta e iniciou a caça a Rabelo, enquanto Neumann iniciava o ataque em cima de César. A mudança na liderança veio já no início da terceira volta, com Leite dando o bote na chegada ao S, com Rabelo sendo ultrapassada também por Neumann logo na sequência.

Antes mesmo do fim da volta, Campos também ultrapassava Rabelo pela terceira posição, com os três primeiros conseguindo se descolar dos demais. Aos poucos, Neumann passou a intensificar os ataques em cima de Leite, conseguindo assumir a ponta após 10min de prova. Pouco depois, foi a vez de Campos subir para segundo.

Enquanto Neumann e Campos andavam muito próximos, Leite corria sozinho, com uma grande vantagem para Rabelo e César, que disputavam a quarta posição. Rabelo seguia na liderança da Sport e Bernardes ainda vinha à frente na Rookie a 7min do fim.

A menos de três minutos do fim, Campos conseguiu dar o bote em Neumann para assumir a liderança no S do Senna.

No final, Gerson Campos garantiu a segunda vitória do fim de semana, com Daniel Neumann em segundo, Sadak Leite em terceiro, Cecília Rabelo em quarta e Will César em quinto. Com esse resultado, Rabelo triunfou na Sport, enquanto Raphael Bernardes levou a melhor na Rookier, terminando em 10º.

Confira o resultado da corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos:

POS DRIVER DIFF 1 Gerson Campos (Sprint Challenge) — 2 Daniel Neumann (Sprint Challenge) 0.638 3 Sadak Litte (Sprint Challenge) 6.200 4 Cecília Rabello (Sprint Challenge Sport) 11.194 5 Will Cesar (Sprint Challenge) 11.286 6 Gabriel Cuper (Sprint Challenge Sport) 19.794 7 Neto Heil (Sprint Challenge Sport) 22.628 8 Nicholas Garfinkel (Sprint Challenge Sport) 23.069 9 Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie) 43.960 10 Lucas Castellani (Sprint Challenge Rookie) 49.568 11 Charles Cruenberg (Sprint Challenge Rookie) 57.669 12 Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie) 1:07.739 13 Eldo Umbelino (Sprint Challenge Rookie) 1:09.005 14 Adriano Valverde (Sprint Challenge Rookie) 1:14.887 15 Marco Mascari (Sprint Challenge Sport) 1:17.979 16 Marcelo Bentivoglio (Sprint Challenge Rookie) 1:27.369 17 Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie) 1:28.255 18 Emilio Moreira (Sprint Challenge Rookie) 1 volta 19 Pedro Mac Dowell (Sprint Challenge Sport) 1 volta 20 Dilson Pires Jr (Sprint Challenge Rookie) 1 volta 21 Caio Castro (Sprint Challenge) 7 voltas

