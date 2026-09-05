A categoria Sprint Challenge da Porsche Cup voltou para o traçado de Interlagos depois de um longo atraso por conta da chuva e da pista molhada. Para evitar grandes acidentes como aconteceu mais cedo, os pilotos largaram sob safety car e Gerson Campos garantiu o primeiro degrau do pódio.

Gerson Campos largou na pole e conseguiu manter a posição até o fim da corrida, enquanto os rivais tentavam se proteger das investidas, assim como tentavam ganhar posições.

Os pilotos largaram sob safety car, apesar da pista estar secando progressivamente. Campos precisou se defender dde Pedrosa, que tinha as investidas de Neumann e Castro logo atrás.

Cecilia Rabello fez uma ótima ultrapassagem sobre Nicholas Garfinkel na metade da prova para escalar e ganhar a nona posição, buscando todos os pontos possíveis do fim de semana.

O piloto do carro #82 cruzou a linha de chegada em primeiro sem sofrer nenhuma pressão, enquanto Nicholas Garfinkel foi o vencedor da categoria sport. Enrico Pedrosa e Daniel Naumann concluíram o pódio da geral.

Posição Nº Piloto Melhor volta 1 82 Gerson CAMPOS 1:53.839 2 78 Enrico PEDROSA 1:54.066 3 21 Daniel NEUMANN 1:54.163 4 22 Caio CASTRO 1:54.542 5 66 Sadak LEITE 1:53.527 6 134 Will CESAR 1:54.894 7 10 Nicholas GARFINKEL 1:54.734 8 58 Claudio SIMÃO 1:54.462 9 98 Cecília RABELO 1:54.693 10 15 Marco MASCARI 1:55.367 11 23 Lucas CASTELLANI 1:55.922 12 16 Gabriel CESTARI 1:56.180 13 331 Neto HEIL 1:55.045 14 100 Raphael BERNARDES 1:55.632 15 7 Adriano VALVERDE 1:56.619 16 777 Marcelo BENTIVOLIO 1:56.270 17 91 Dilson PERES JR. 1:56.516 18 4 Charles GRUENBERG 1:56.252 19 18 Ricardo ZYLBERMAN 1:56.663 20 222 Eldo UMBELINO 1:57.144 21 11 Emilio MOREIRA 1:58.612

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