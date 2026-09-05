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Porsche Cup Interlagos - Sprint II

Porsche Cup: Campos vence após liderar de ponta a ponta na Sprint Challenge em Interlagos

Etapa foi adiada por quase uma hora por conta da chuva que tomou o Autódromo José Carlos Pace

Livia Veiga
Editado:
Gerson Campos

Foto de: Rafael Catelan

A categoria Sprint Challenge da Porsche Cup voltou para o traçado de Interlagos depois de um longo atraso por conta da chuva e da pista molhada. Para evitar grandes acidentes como aconteceu mais cedo, os pilotos largaram sob safety car e Gerson Campos garantiu o primeiro degrau do pódio.

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Gerson Campos largou na pole e conseguiu manter a posição até o fim da corrida, enquanto os rivais tentavam se proteger das investidas, assim como tentavam ganhar posições.

Os pilotos largaram sob safety car, apesar da pista estar secando progressivamente. Campos precisou se defender dde Pedrosa, que tinha as investidas de Neumann e Castro logo atrás.

Cecilia Rabello fez uma ótima ultrapassagem sobre Nicholas Garfinkel na metade da prova para escalar e ganhar a nona posição, buscando todos os pontos possíveis do fim de semana.

O piloto do carro #82 cruzou a linha de chegada em primeiro sem sofrer nenhuma pressão, enquanto Nicholas Garfinkel foi o vencedor da categoria sport. Enrico Pedrosa e Daniel Naumann concluíram o pódio da geral.

Posição Piloto Melhor volta
1 82 Gerson CAMPOS 1:53.839
2 78 Enrico PEDROSA 1:54.066
3 21 Daniel NEUMANN 1:54.163
4 22 Caio CASTRO 1:54.542
5 66 Sadak LEITE 1:53.527
6 134 Will CESAR 1:54.894
7 10 Nicholas GARFINKEL 1:54.734
8 58 Claudio SIMÃO 1:54.462
9 98 Cecília RABELO 1:54.693
10 15 Marco MASCARI 1:55.367
11 23 Lucas CASTELLANI 1:55.922
12 16 Gabriel CESTARI 1:56.180
13 331 Neto HEIL 1:55.045
14 100 Raphael BERNARDES 1:55.632
15 7 Adriano VALVERDE 1:56.619
16 777 Marcelo BENTIVOLIO 1:56.270
17 91 Dilson PERES JR. 1:56.516
18 4 Charles GRUENBERG 1:56.252
19 18 Ricardo ZYLBERMAN 1:56.663
20 222 Eldo UMBELINO 1:57.144
21 11 Emilio MOREIRA 1:58.612

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