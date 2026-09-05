Porsche Cup: Campos vence após liderar de ponta a ponta na Sprint Challenge em Interlagos
Etapa foi adiada por quase uma hora por conta da chuva que tomou o Autódromo José Carlos Pace
Foto de: Rafael Catelan
A categoria Sprint Challenge da Porsche Cup voltou para o traçado de Interlagos depois de um longo atraso por conta da chuva e da pista molhada. Para evitar grandes acidentes como aconteceu mais cedo, os pilotos largaram sob safety car e Gerson Campos garantiu o primeiro degrau do pódio.
Gerson Campos largou na pole e conseguiu manter a posição até o fim da corrida, enquanto os rivais tentavam se proteger das investidas, assim como tentavam ganhar posições.
Os pilotos largaram sob safety car, apesar da pista estar secando progressivamente. Campos precisou se defender dde Pedrosa, que tinha as investidas de Neumann e Castro logo atrás.
Cecilia Rabello fez uma ótima ultrapassagem sobre Nicholas Garfinkel na metade da prova para escalar e ganhar a nona posição, buscando todos os pontos possíveis do fim de semana.
O piloto do carro #82 cruzou a linha de chegada em primeiro sem sofrer nenhuma pressão, enquanto Nicholas Garfinkel foi o vencedor da categoria sport. Enrico Pedrosa e Daniel Naumann concluíram o pódio da geral.
|Posição
|Nº
|Piloto
|Melhor volta
|1
|82
|Gerson CAMPOS
|1:53.839
|2
|78
|Enrico PEDROSA
|1:54.066
|3
|21
|Daniel NEUMANN
|1:54.163
|4
|22
|Caio CASTRO
|1:54.542
|5
|66
|Sadak LEITE
|1:53.527
|6
|134
|Will CESAR
|1:54.894
|7
|10
|Nicholas GARFINKEL
|1:54.734
|8
|58
|Claudio SIMÃO
|1:54.462
|9
|98
|Cecília RABELO
|1:54.693
|10
|15
|Marco MASCARI
|1:55.367
|11
|23
|Lucas CASTELLANI
|1:55.922
|12
|16
|Gabriel CESTARI
|1:56.180
|13
|331
|Neto HEIL
|1:55.045
|14
|100
|Raphael BERNARDES
|1:55.632
|15
|7
|Adriano VALVERDE
|1:56.619
|16
|777
|Marcelo BENTIVOLIO
|1:56.270
|17
|91
|Dilson PERES JR.
|1:56.516
|18
|4
|Charles GRUENBERG
|1:56.252
|19
|18
|Ricardo ZYLBERMAN
|1:56.663
|20
|222
|Eldo UMBELINO
|1:57.144
|21
|11
|Emilio MOREIRA
|1:58.612
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