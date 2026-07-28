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Porsche Cup

Porsche Cup cancela etapas em Goiânia e busca novas pistas para 2026

Obras prolongadas no circuito goiano forçam categoria a recalcular o calendário do segundo semestre; novas sedes para as etapas 3 e 8 serão anunciadas em breve.

Redação Motorsport.com
Publicado:
Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia

Foto de: SECOM Governo de Goiás

A Porsche Cup Brasil anunciou, nesta terça-feira (28), que não realizará mais as corridas previstas para Goiânia na temporada 2026. Segundo o comunicado oficial, a categoria se viu impossibilitada de ter o autódromo em condições ideais para realizar as etapas 3 e 8 do calendário 2026 com os "padrões de segurança e promoção de evento consagrados em mais de duas décadas”.

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Com a decisão, a organização busca novas praças para acolher as duas etapas, que estavam originalmente agendadas para 3, 10 e 11 de outubro.

Pelo planejamento inicial, Goiânia receberia a terceira etapa no primeiro semestre, com corridas das classes Challenge e Trophy, e retornaria na reta final do ano para a segunda prova de endurance.

No entanto, as imperfeições no asfalto que surgiram após as reformas para o retorno da MotoGP ao Brasil exigiram seguidas obras de adequação. Por conta disso, a etapa 3 já havia sido adiada para outubro — uma semana antes da etapa 8. Como as reformas na pista se prolongaram além do previsto, tornou-se inviável realizar os eventos da Porsche Cup Brasil na data reprogramada.

A categoria informou que divulgará o calendário atualizado assim que as novas sedes forem definidas. Em 2026, o campeonato já passou pelos circuitos de Interlagos, Velocitta, Algarve e Le Mans.

Apesar das alterações, a temporada 2026 segue a todo vapor. Na classe principal (Carrera Cup), a briga pelo topo da tabela está bastante intensa, com destaque para a forte disputa entre Jeff Giassi e Marçal Muller pela liderança, além das atuações de destaque de nomes como Miguel Paludo e Marcos Regadas.

O próximo encontro será no fim de semana de 6 de setembro, com a etapa sprint em Interlagos.

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