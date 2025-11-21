A Sprint Trophy encerrou a sexta-feira da Porsche Cup Brasil em Interlagos, com a primeira de duas corridas do fim de semana da última etapa da temporada 2025. Neto Carloni foi o vencedor, com Gabriel Guper em segundo.

Na Sprint Trophy, a largada funciona de forma diferente. Ela é em movimento, em fila indiana e com bandeira amarela durante a metade da primeira volta, antes da liberação de bandeira verde.

Próximo da metade da prova, um primeiro incidente entre Denis Ferrer e Henrique Tielas acabou evitando o acionamento do SC ou de uma bandeira amarela. Pedro Villela e Neto Carloni vinham em uma corrida a parte, abrindo 16s para Gabriel Guper a menos de 5min do fim da corrida, quando Villela se viu forçado a abandonar com um problema em seu carro.

No final, Carloni garantiu a vitória com impressionantes 20s de vantagem para Super, que teve Neto Heil em terceiro a 1s7, enquanto Marco Mascari e Nicholas Garfinkel completaram o top 5.

No sábado, a Sprint Trophy abre as atividades com a última corrida da classe-escola na temporada 2025. A largada está marcada para 10h. Na sequência, às 14h, tem os 500km de Interlagos, terceira etapa Endurance e última prova do ano da Porsche Cup. Você acompanha ambas as corridas ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado da corrida 1 da Porsche Sprint Trophy:

1 - Neto Carloni (Sprint Trophy)

2 - Gabriel Guper (Sprint Trophy Sport)

3 - Neto Heil (Sprint Trophy)

4 - Marco Mascari (Sprint Trophy Sport)

5 - Nicholas Garfinkel (Sprint Trophy)

6 - Leticia Bufoni (Sprint Trophy)

7 - Guilherme Figueiredo (Sprint Trophy Sport)

8 - Eldo Umbelino (Sprint Trophy Sport)

9 - Adriano Valverde (Sprint Trophy Sport)

10 - Luis Eduardo Lopes (Sprint Trophy Sport)

11 - Paulo Reales (Sprint Trophy Sport)

12 - Fabrício Simões (Sprint Trophy Sport)

13 - Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport)

14 - Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport)

15 - Alex Fonseca (Sprint Trophy Sport)

ABANDONARAM:

Pedro Villela (Sprint Trophy)

Gustavo Costa (Sprint Trophy Sport)

Denis Ferrer (Sprint Trophy)

Henrique Tielas (Sprint Trophy Sport)

