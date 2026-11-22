Cecilia Rabelo entrou para a história da Porsche Cup Brasil neste domingo, em Interlagos. A piloto conquistou o título da classe Sport da Sprint Challenge e se tornou apenas a segunda mulher a vencer um campeonato em mais de duas décadas da categoria.

A bordo do Porsche #98, Cecília terminou a corrida decisiva na quinta colocação geral, uma posição atrás de Neto Heil, seu concorrente direto na disputa pelo campeonato.

A piloto chegou a ocupar a terceira posição geral e a liderança da Sport, mas foi ultrapassada por Marco Mascari na décima volta. Na sequência, passou a se defender dos ataques de Heil, que precisava vencer na divisão para conquistar o título.

Após resistir a três tentativas de ultrapassagem do adversário, Cecília perdeu a posição na volta 13, na curva do Sol. Heil, entretanto, não conseguiu superar Mascari, recebendo a bandeirada apenas 0s096 atrás do vencedor da Sport.

Com o resultado, Rabelo encerrou a temporada com 116 pontos, três de vantagem sobre Heil.

"Muito feliz por ter conquistado o título da Sport, pois lutamos muito para isso. Tivemos adversidades durante o ano, mas as coisas conspiraram ao nosso favor nesse final de temporada e deu tudo certo", declarou a campeã.

Antes de Cecília, apenas Antonella Bassani havia conquistado um campeonato na Porsche Cup Brasil. A pilota foi campeã da Challenge em 2023 e, neste ano, terminou a temporada da Carrera na quinta colocação, além de se tornar a primeira mulher a disputar a fase final do Porsche Junior Programme global.

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