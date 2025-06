Depois das três primeiras etapas da Porsche Cup Brasil em solo nacional, a categoria viajou para Portugal para a etapa no circuito de Portimão, na região do Algarve. Na sexta-feira de treinos livres da Sprint Challenge, Cecília Rabelo, da Challenge Sport, liderou o TL1, com tempo de 1min49s839, enquanto José Moura Neto, também da Challenge Sport, foi o mais rápido da segunda sessão, cravando 1min50s059.

TL1

Na sessão de abertura, com a liderança de Cecília Rabelo, Caio Chaves, da Challenge, foi o segundo mais veloz da tabela geral (1min50s099) e o mais rápido da subcategoria, enquanto Matheus Roque, da Challenge Sport, foi o terceiro, cravando 1min51s291. Na Challenge Rookie, que abrange os novatos, Daniel Neumann liderou, com tempo de 1min52s355. Confira a tabela do TL1:

Challenge

Posição Nº Nome Melhor Volta Segunda Melhor Voltas Rápida Dif. Melhor Dif. Total Voltas 1 54 Caio Chaves 1min50s099 1min52s442 7 — — 10 2 66 Sadak Leite 1min51s293 1min51s555 7 1.194 1.194 9 3 82 Gerson Campos 1min51s366 1min51s766 5 1.267 0.073 7 4 23 Leonardo Herrmann 1min51s613 1min52s548 10 1.514 0.247 11 5 22 Caio Castro 1min52s442 1min52s445 3 2.343 0.829 7

Challenge Rookie

Posição Nº Nome Melhor Volta Segunda Melhor Voltas Rápidas Dif. Melhor Dif. Total Voltas 1 21 Daniel Neumann 1min52s355 1min52s978 8 — — 10 2 100 Raphael Bernardes 1min53s134 1min53s196 6 0.779 0.779 11 3 99 Cláudio Reina 1min53s416 2min06s670 6 1.061 0.282 9 4 129 Fernando Arruda 1min53s492 1min54s066 6 1.136 0.075 8 5 88 Cláudio Simão 1min54s686 1min54s891 6 2.331 0.134 10 6 18 Ricardo Zylberman 1min57s998 1min58s365 6 5.643 3.312 11 7 2 Rafa Brochi — — — — — 2 8 33 William Araujo — — — — — —

Challenge Sport

Posição Nº Nome Melhor Volta Segunda Melhor Voltas rápidas Dif. Melhor Dif. Total Voltas 1 98 Cecília Rabello 1min49s839 1min50s303 6 — — 7 2 32 Matheus Roque 1min51s291 1min53s902 7 1.452 1.452 11 3 45 Jose Moura Neto 1min51s360 1min51s594 6 1.466 0.014 12 4 7 Mario Delara 1min51s529 1min51s603 5 1.690 0.224 7 5 77 Luiz Souza 1min51s826 1min52s682 6 1.987 0.297 6 6 177 Lucas Locatelli 1min51s988 1min52s038 5 2.149 0.397 9 7 14 André Gaidzinski 1min52s939 1min53s839 5 2.840 0.690 10 8 444 Markenson Marques 1min53s128 1min53s667 7 3.289 0.240 8 9 5 George Crispim 1min53s924 1min56s214 6 4.085 0.796 8

TL2

Já na sessão seguinte, com a liderança de José Moura Neto, Gerson Campos, da Challenge, foi o segundo mais rápido, cravando 1min50s238, enquanto Sadak Leite, também da Challenge, foi o terceiro, com 1min50s267. Na Challenge Rookie, que abrange novatos, William Araújo liderou, com 1min51s903. Confira a tabela do segundo treino livre.

Challenge

Posição Nº Nome Melhor Volta Segunda Melhor Voltas rápidas Dif. Melhor Dif. Total Voltas 1 82 Gerson Campos 1min50s238 1min50s409 3 — — 14 2 66 Sadak Leite 1min50s267 1min50s667 5 0.029 0.029 9 3 22 Caio Castro 1min50s733 1min51s326 4 0.495 0.466 14 4 23 Leonardo Herrmann 1min50s733 1min51s554 16 0.495 0.496 9 5 54 Caio Chaves 1min50s931 1min51s430 4 0.693 0.198 16

Challenge Rookie

Posição Nº Nome Melhor Volta Segunda Melhor Voltas rápidas Dif. Melhor Dif. Total Voltas 1 33 William Araujo 1min51s903 1min51s919 11 — — 17 2 129 Fernando Arruda 1min52s762 1min52s844 11 0.859 0.859 16 3 100 Raphael Bernardes 1min53s060 1min53s276 12 1.157 0.298 12 4 21 Daniel Neumann 1min53s477 1min53s647 7 1.574 0.417 14 5 2 Rafa Brochi 1min53s616 1min54s276 7 1.638 0.064 10 6 99 Cláudio Reina 1min53s609 1min53s667 7 1.706 0.068 9 7 88 Cláudio Simão 1min54s557 1min54s755 5 2.654 0.948 9 8 18 Ricardo Zylberman 1min59s372 2min02s218 12 7.469 4.815 12

Challenge Sport

Posição Nº Nome Melhor Volta Segunda Melhor Voltas Rápidas Dif. Melhor Dif. Total Volta 1 45 Jose Moura Neto 1min50s059 1min50s903 9 — — 16 2 98 Cecília Rabello 1min50s286 1min50s420 9 0.227 0.227 11 3 177 Lucas Locatelli 1min50s612 1min51s376 10 0.553 0.326 13 4 32 Matheus Roque 1min50s661 1min51s970 16 0.602 0.049 16 5 7 Mario Delara 1min51s802 1min52s086 6 1.743 0.946 3 6 77 Luiz Souza 1min51s862 1min52s261 6 1.803 0.060 6 7 5 George Crispim 1min52s497 1min53s101 12 2.438 0.635 6 8 444 Markenson Marques 1min52s647 1min53s101 12 2.588 0.785 14 9 14 André Gaidzinski 1min52s889 1min53s615 7 2.830 0.242 15

