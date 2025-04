Um novo recorde de inscritos marca a primeira passagem da Porsche Cup C6 Bank por Interlagos em 2025, ano do vigésimo aniversário do maior evento de Gran Turismo da América Latina. São nada menos que 73 pilotos inscritos para a terceira etapa do campeonato de sprint desta temporada histórica, que contou com 71 na abertura e 72 na reunião seguinte, ambas no Velocitta.

O novo recorde vem uma semana depois de a categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta celebrar seu vigésimo aniversário. E foi um salto formidável ao longo de duas décadas. A mesma pista de Interlagos recebeu no dia 16 de abril de 2005 uma corrida de 12 carros vencida por Totó Porto. Agora serão 73, distribuídos em três categorias para cinco corridas no fim de semana.

A principal delas é a Carrera, classe que compete com os carros Porsche 911 GT3 Cup da geração 992, a mais moderna do modelo e a mesma que disputa as corridas da Porsche Supercup nas preliminares da F1 na Europa. A Carrera tem nada menos que 33 pilotos confirmados para a etapa 3, que marca a primeira metade do campeonato de corridas curtas de 2025.

Depois de duas passagens pelo Velocitta, o atual campeão Marçal Muller mostrou autoridade com duas poles, um festival de dezenas de ultrapassagens e o recorde absoluto da pista de Mogi Guaçu. Mas dois pneus furados nas corridas de sábado fazem com que apareça apenas em 16º na tabela de classificação, liderada pelo eneacampeão Miguel Paludo. O competidor do Porsche #7 e recordista em vitórias e títulos na Porsche Cup é o único do seu grid com 100% de pódios no ano. Ele é um dos quatro vencedores diferentes na Carrera (o outros são Christian Hahn, Thiago Vivacqua e Alceu Feldmann) e aparece com 91 pontos conquistados. O vice-líder na tabela é Hahn, com 73. Atual campeão da F4 Brasil, Matheus Comparatto, de 18 anos de idade, é o terceiro com 62. Feldmann (52) e Sebá Malucelli (51) completam o top5.

Na Challenge Gerson Campos venceu duas vezes em Mogi Guaçu, mas aparece em terceiro lugar em virtude de uma prova sem pontos. Os dois primeiros colocados do campeonato são os demais vencedores no ano, Caio Chaves e Leonardo Herrmann, os únicos que, como Paludo na Carrera, ostentam 100% de pódios com os carros da geração 991.2. Lucas Locatelli e Mario Delara, nesta ordem, completam o top5.

Pela Trophy o domínio no interior de São Paulo foi de Neto Carloni, convertendo pole em vitória nas duas ocasiões.

Agora a etapa é em Interlagos, a “casa” de quase todos os competidores e da Porsche Cup C6 Bank, com 220 provas realizadas desde 2005.

A etapa tem seu formato tradicional, com treinos opcionais e livres na quinta e sexta. No sábado a pista é aberta para o quali da Carrera e da Challenge, categorias que disputam suas corridas 1 no início da tarde. A programação termina com o quali da Trophy. É a divisão de entrada quem abre os trabalhos no domingo, seguida das corridas 2 da Carrera e da Challenge.

A Porsche Cup C6 Bank tem as corridas exibidas pelo Motorsport.com

Porsche Cup C6 Bank - Etapa 3 - Lista de inscritos

Carrera Cup

#7. Miguel Paludo

#10. Thiago Vivacqua

#26. Christian Hahn

#70. Lucas Salles

#72. Antonella Bassani

#118. Matheus Comparatto

#544. Marçal Muller

#1. Alceu Feldmann (S)

#14. Carlos Campos (S)

#17. Marcos Regadas (S)

#21. Miguel Mariotti (S)

#24. Gustavo Zanon (S)

#27. Josimar Junior (S)

#29. Rodrigo Mello (S)

#30. Cristian Mohr (S)

#51. Israel Salmen (S)

#77. Francisco Horta (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz (S)

#83. Marco Billi (S)

#87. Nelson Monteiro (S)

#95. Alceu Feldmann Neto (S)

#100. Sebá Malucelli (S)

#199. Nelson Marcondes (S)

#888. Lineu Pires (S)

#2. Silvio Morestoni (R)

#9. Edu Guedes (R)

#11. Flavio Sampaio (R)

#12. Marco Pisani (R)

#15. Leo Sanchez (R)

#25. Paulo Sousa (R)

#33. Bruno Campos (R)

#85. Eduardo Menossi (R)

#99. Wagner Pontes (R)

(S) Sport

(R) Rookie

Sprint Challenge

#22. Caio Castro

#23. Leonardo Herrmann

#54. Caio Chaves

#66. Sadak Leite

#82. Gerson Campos

#5. George Filho (S)

#7. Luiz Souza (S)

#14. Andre Gaidzinski (S)

#32. Matheus Roque (S)

#77. Mario Delara (S)

#98. Cecilia Rabelo (S)

#177. Lucas Locatelli (S)

#444. Markenson Marques (S)

#2. Rafa Brocchi (R)

#18. Ricardo Zylberman (R)

#21. Daniel Neumann (R)

#33. William Araujo (R)

#36. Heverton Cardoso (R)

#45. José Moura Neto (R)

#58. Claudio Simão (R)

#99. Claudio Reina (R)

#100. Raphael Bernardes (R)

#129. Fernando Arruda (R)

(S) Sport

(R) Rookie

Sprint Trophy

#10. Nicholas Garfinkel

#12. Pedro Villela

#13. Leticia Bufoni

#72. Sergio Laurentys

#111. Neto Carloni

#121. Denis Ferrer

#331. Neto Heil

#1. Gustavo Costa (S)

#3. Gabriel Guper (S)

#5. Guilherme Figueiredo (S)

#7. Adriano Valverde (S)

#11. Paulo Reales (S)

#22. Eldo Umbelino (S)

#45. Luis Eduardo Lopes (S)

#51. Rodrigo Arruy (S)

#84. Fabricio Simões (S)

#777. Lucas Lucco (S)

#911. Paulo Muzy (S)

(S) Sport

