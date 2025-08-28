A Porsche Cup Brasil fechou a sexta-feira no Estoril com uma prova da Sprint Challenge que foi o puro suco do caos, terminando sob SC e com um total de doze abandonos. Caio Chaves conseguiu converter a pole em vitória ao retomar a ponta segundos antes da entrada do carro de segurança. Segundo colocado, Matheus Roque foi o vencedor na Sport e Raphael Bernardes levou a melhor na Rookie.

Antes mesmo do início da prova, Gaidzinski acertou a traseira de outro carro e danificou seu Porsche o suficiente para causar seu abandono antes do apagar das luzes.

Na largada, Chaves se posicionou bem para manter a ponta. O vice-líder da Challenge Gerson Campos tentou colocar por dentro para ganhar posições, pensando no campeonato, mas acabou acertando outro carro e ficou com a carenagem raspando na roda, prejudicando sua performance.

No final da primeira volta, Chaves liderava com Roque em segundo, com Leite, Neumann e Delara fechando o top 5. Roque liderava pela Sport e Neumann estava à frente na Rookie. Mas uma confusão envolvendo Araújo, Reina e Herrmann levou ao acionamento do SC.

A bandeira verde voltou com 16min ainda no relógio. Em meio a uma confusão atrás, envolvendo Locatelli e Marques, o SC precisou ser acionado novamente, com Campos também abandonando. Mas, antes da neutralização, um erro de Chaves permitiu que Roque fizesse a ultrapassagem pela liderança.

A prova foi retomada novamente com 12min para o fim, e Chaves partiu imediatamente para cima de Roque, buscando voltar à liderança. Mais uma confusão, dessa vez entre Moura Neto e Rabelo deixou a piloto do carro #98 no fundo do pelotão. Mais uma intervenção do SC.

E na relargada, mais caos. Primeiro, com Arruda acertando Caio Castro e, na sequência, Rabelo e Simão, com. o segundo ficando parado na caixa de brita. Isso levou a mais uma entrada do SC, que levou ao fim da prova sob neutralização. Antes disso, Chaves conseguiu retomar a ponta.

No final, Caio Chaves conseguiu converter a pole em vitória, com Matheus Roque em segundo. O piloto do #32 levou a melhor na Sport. George Crispim foi o terceiro, com Mario Delara em quarto e Fabián Taraborelli em quinto. Em sexto, Raphael Bernardes levou na Rookie.

A Porsche Cup Brasil retorna ao Estoril nesta sexta-feira, encerrando a etapa Sprint, antes de virar a chave para a disputa da Endurance. As corridas da Carrera Cup e da Sprint Challenge têm transmissão AO VIVO da Motorsport.tv Brasil no YouTube a partir das 06h da manhã, horário de Brasília. Não perca!

Confira o resultado da corrida 1 da Sprint Challenge no Estoril:

1 - Caio Chaves (Sprint Challenge)

2 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

3 - George Crispim (Sprint Challenge Sport)

4 - Mario Delara (Sprint Challenge Sport)

5 - Fabián Taraborelli (Sprint Challenge Sport)

6 - Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)

7 - Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

8 - Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)

9 - José Moura Neto (Sprint Challenge Sport)

10 - Cláudio Simão (Sprint Challenge Rookie)

11 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)

12 - Caio Castro (Sprint Challenge)

13 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)

14 - Cecília Rabelo (Sprint Challenge Sport)

ABANDONARAM:

Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)

Sadak Leite (Sprint Challenge)

Gerson Campos (Sprint Challenge)

Markenson Marques (Sprint Challenge Sport)

Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)

Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)

William Araujo (Sprint Challenge Rookie)

Cláudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

André Gaidzinski (Sprint Challenge Sport)

