Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato
Penúltima etapa do campeonato Sprint acontece esta semana, no circuito de Estoril
Chris Hahn (Porsche Cup)
Foto de: Divulgacao
Depois de conquistar seu primeiro troféu a bordo da Ferrari 296 GT durante a etapa de Road America do GT World Challenge, Chris Hahn volta novamente suas atenções para a disputa da Porsche Carrera Cup Brasil. A penúltima etapa do campeonato Sprint acontece esta semana, no circuito de Estoril, em Portugal. Ano passado, Chris conquistou a pole e venceu a prova que abriu a rodada dupla no autódromo lusitano. Agora, quer repetir a dose para poder ir para a grande final colado na briga pelo título.
“Estoril é uma pista que eu gostei bastante e vai ser muito bom voltar para lá neste momento do campeonato. Precisamos buscar o máximo de pontos possíveis para chegar em Interlagos com a menor diferença possível para o Paludo”, afirmou o vice-líder do campeonato Chris Hahn. Hoje, 24 pontos separam o piloto da Blau Motorsport da ponta da tabela.
A disputa da penúltima etapa do campeonato Sprint da Porsche Cup em Portugal começa com o primeiro treino livre acontecendo já na quarta-feira, às 11h20. Na quinta-feira os carros voltam à pista do circuito para duas sessões classificatórias. A primeira, às 6h20, define o grid da primeira corrida do final de semana. A segunda, às 7h20, define as posições de largada da prova de sexta-feira.
Esta será a primeira vez na temporada que contará com duas classificações, sem grid invertido na segunda prova. Uma boa notícia para Chris Hahn: “Esse formato deixa a disputa mais justa e nos permite brigar pela vitória nas duas provas”.
A largada da prova da quinta-feira está marcada para as 10h30, enquanto a corrida de sexta-feira começa às 6h20.
