A corrida deste sábado da classe Porsche Carrera Cup trouxe um resultado mais do que especial para a família Massa. Filho do ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa, Pipo conquistou a vitória da Carrera Rookie logo em sua estreia no automobilismo, coroando uma etapa praticamente perfeita até aqui.

Após uma passagem pelo kart nos último anos, Pipo fez sua transição para o automobilismo em 2026, escolhendo a Porsche Cup como sua categoria de entrada, competindo na classe principal, a Carrera Cup, na subdivisão Rookie.

Pipo chegou para este fim de semana com um contato limitado com o carro da categoria, o 992, tendo feito um teste em Interlagos em novembro do ano passado e mais uma sessão em Portimão em janeiro. Nesta semana, participou da pré-temporada da Porsche, mas com pista molhada, tornando a adaptação ainda mais desafiadora.

Mesmo assim, Pipo chegou mostrando resultados desde o início. No único treino livre da categoria, realizado na sexta-feira, foi o segundo colocado entre os pilotos da Rookie. E, neste sábado, subiu mais um degrau, fazendo a pole e conquistando a vitória na tarde deste sábado após uma disputa intensa contra José Moura Neto, campeão da Porsche Endurance Challenge em 2025 na classe Sprint Challenge.

Piloto mais jovem do grid da categoria em 2026, Pipo vive um fim de semana impressionante com a pole e a vitória logo em sua estreia. Mais cedo, em entrevista ao Motorsport.com, Pipo comentou que estava feliz com a evolução apresentada durante a semana aqui em Interlagos, mas previa um último grande desafio para a corrida deste sábado: a largada.

"Acho que eu consegui largar bem. Eu larguei, puxei para a direita, fiquei fora do S e consegui fugir do enrosco", disse o piloto após a corrida, celebrando ter evitado se envolver com o caos da largada da Cup, que teve 37 carros no grid deste fim de semana.

"Eu tô muito feliz, hoje foi um dia muito bom. Fizemos pole, ganhamos, conseguimos manter um ritmo bom em relação ao que vinha atrás, que era o segundo colocado [da Rookie]. Mas no fim da corrida, teve um safety car a três voltas. Isso complicou um pouco, mas deu para defender".

Seu pai, Felipe Massa, está em Interlagos a semana toda acompanhando as atividades do filho, mas evitou ocupar o papel de coach, que está a cabo do piloto da Stock Car Léo Reis. Ele revelou que, em vez de ficar dentro do box, prefere acompanhar a performance de Pipo de algum ponto da pista, para dar dicas sobre onde ele precisa melhorar.

"Já estava meio nervoso na classificação, mas nada é igual à corrida", disse Massa ao Motorsport.com. "Pelo amor de Deus, foi difícil. Mas ele ganhou direitinho, segurou a posição, disputou. O outro [piloto] tentou passar ele, ele passou de volta, então foi um ótimo resultado dele".

"Primeira corrida, primeira vitória, primeira classificação, primeira pole. Fiquei super feliz, tenho certeza que ele deve estar muito feliz também. Performance mais do que aprovada pra estreia".

