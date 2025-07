O domingo de corridas da Porsche Cup C6 Bank no Algarve exibiu vários dos ingredientes responsáveis pelo sucesso da categoria nos últimos 20 anos: pegas memoráveis, atitudes exemplares de cavalheirismo e respeito entre os competidores, equalização rigorosa entre os carros e muita velocidade numa pista de padrão F1.

Foi o cenário ideal para o início da segunda metade da temporada, com vitórias de Miguel Mariotti e Caio Chaves, dois jovens talentos que despontam tanto na Carrera quanto na Challenge, respectivamente aos 24 e 17 anos de idade.

Mariotti conduziu o #21 de ponta a ponta, superando uma série de percalços em vitória construída com relargadas muito seguras. Seu carro titular falhou nas voltas de instalação, e o campeão da Challenge em 2024 recorreu ao carro reserva, que tinha performance idêntica às dos demais. Na prova ele foi favorecido por um combativo Marcos Regadas, que defendeu a segunda posição de forma aguerrida até a volta final contra Marçal Muller e Miguel Paludo. Muller eventualmente passou o maranhense e os dois celebraram muito o pega antes do pódio, ambos enaltecendo a limpeza da disputa.

Mesmo em batalhas que acabaram com toques involuntários, o espírito esportivo característico da Porsche Cup C6 Bank se fez presente. Rouman Ziemkiewicz subiu no pódio em quinto lugar na Carrera Sport e prometeu descer da cerimônia de premiação e entregar o troféu para Marco Billi, a quem havia empurrado para fora da pista em uma manobra acidental no fim da corrida.

Pela Challenge o clima não foi diferente, com os competidores enaltecendo o fim de semana dominante de Caio Chaves. O competidor do carro #54 repetiu a vitória da véspera, chegou a quatro vitórias em oito corridas no calendário e ampliou sua vantagem na liderança da tabela de pontos. A prova teve ainda uma escalada memorável de Gerson Campos, que largou em vigésimo e terminou em segundo lugar com o carro #82.

Como na Carrera Cup, com destaque para Mariotti e Regadas, o pega na Sport foi digno da pista que se consolida como a nova favorita dos pilotos dos carros de competição mais produzidos no mundo. Cecilia Rabelo e Jose Moura Neto batalharam durante boa parte da corrida, com Moura prevalecendo no final em uma disputa limpa. Na Rookie, Daniel Neumann venceu mais uma e já começa a fazer as contas para sacramentar o título da divisão para novatos na próxima etapa, no Estoril.

O campeonato da Carrera Cup permanece com liderança de Miguel Paludo. O eneacampeão chegou a 199 corridas no evento neste domingo e é o único competidor do seu grid a subir no pódio em todas as oito corridas realizadas com os carros da geração 992. Na Challenge Caio Chaves lidera, também com 100% de top5s em 2025.

O Algarve recebe na próxima semana a abertura do Endurance Challenge, o campeonato de três corridas de longa duração da Porsche Cup C6 Bank. Já a próxima jornada de sprint é no Estoril, no fim de agosto.

As corridas

Carrera

De carro reserva, o pole Miguel Mariotti posicionou bem o #21 no meio da pista para evitar qualquer ataque na curva 1. Comparatto sustentou a segunda posição, seguido por Regadas, enquanto Paludo foi sagaz para surpreender Hahn e Antonella, avançando de sexto no grid para quarto em duas curvas. A seguir Comparatto perdeu rendimento no trecho final da pista, sendo ultrapassado por Regadas e Paludo.

Ao término da primeira volta, os dois primeiros eram da classe Sport, Mariotti e Regadas. Paludo, Comparatto e Antonella completavam o top5. Em 16º, Silvio Morestoni liderava na Rookie.

Então Marçal Muller entrou no top5 ao passar Antonella, trazendo Hahn a reboque. Os dois logo alcançaram Comparatto, que passou a adotar linhas defensivas.

Muller passou Comparatto na freada da curva 1 na abertura da quarta volta. Hahn tentou manobra idêntica, mas espalhou a trajetória e acabou ultrapassado por Antonella como consequência.

O carro de segurança então foi ativado, neutralizando a margem de mais de 1s que Mariotti havia construído sobre Regadas. Paludo era terceiro, à frente de Muller e Comparatto. Em 17º, Bruno Campos liderava a Rookie depois de passar Morestoni.

A relargada veio na abertura da volta 7 e Mariotti mais uma vez soube controlar o pelotão com autoridade. Muller então atacou Paludo e passou na freada da curva 4, colando em Regadas a seguir. O #17 trancou a porta para o #544, de modo que Paludo também alcançou Muller. Então o safety car foi novamente acionado, interrompendo a disputa pelo segundo lugar, que era intensa.

A bandeira verde veio na abertura da volta 9, com menos de 7 minutos restando até o início da volta final. Regadas saiu mais próximo de Mariotti, mas logo recebeu ataque de Muller, com o uso do Boost. Paludo também acionou o mecanismos de acréscimo de potência, mas Regadas defendia a posição com habilidade.

E novamente Ricardo Landi foi obrigado a intervir com o carro de segurança, neutralizando o pelotão. Antes da bandeira amarela em todo circuito porém, contato entre Bruno Campos e Morestoni fez ambos rodarem, com a liderança na Rookie ficando para Paulo Sousa, que vinha em 17º no geral.

A corrida relargou para mais duas voltas, e Mariotti mais uma vez livrou vantagem. Muller abanou seu carro para os dois lados no fim da reta, mas Regadas outra vez trancou porta. Comparatto então ficou lento, o que promoveu Hahn ao top5. Mais atrás, contato entre Gustavo Zanon e Lineu Pires impediu a ida dos dois ao pódio da Sport.

Muller investiu outra vez sobre Regadas na abertura da volta final, mas o maranhense defendeu e ainda foi capaz de desafiar a liderança de Mariotti na curva 4 com o uso do Boost. Regadas então emparelhou com Mariotti na curva 9, em ação que acabou proporcionando aproximação de Muller, que enfim concretizou sua manobra sobre Regadas na curva 13.

Mariotti venceu pela primeira vez na Carrera, com Muller em segundo e Regadas em terceiro. Paludo e Hahn completaram o pódio geral. Em 17º, Paulo Sousa venceu pela primeira vez no ano na Rookie.

Challenge

George Filho e Mario Delara alinharam na primeira fila, mas logo Leonardo Herrmann veio com muita ação para assumir a dianteira. Caio Chaves também teve um início soberbo, assumindo rapidamente a segunda posição. Cecila era quinta colocada, atrás de George e Delara no fim da primeira volta. Em sexto, Daniel Neumann era o líder da Rookie.

Delara, no fim da reta, dividiu a curva 1 com Cecilia e acabou saindo da pista. Fora do top5, Matheus Roque e Jose Moura Neto eram os mais rápidos, ganhando terreno. Mas o destaque das voltas iniciais era Gerson Campos, que havia largado em vigésimo e já estava sólido dentro do top10. Então George foi forçado a retirar o carro #5.

Herrmann permanecia na liderança na volta 7, mas Chaves mantinha o carro #23 em sua alça de mira, acompanhando com menos de 1s de desvantagem. Cecilia já aparecia 11s atrás do líder, quando o carro de segurança foi acionado compactando o pelotão novamente. Neumann liderava na Rookie mais uma vez com o quarto lugar no geral e Moura Neto completava a zona de pódio. Gerson Campos já era sétimo, depois de largar do fundo do grid pela quebra da véspera.

A relargada aconteceu na volta 8, com ataque de Moura Neto sobre Neumann e linda ultrapassagem por fora de Gerson Campos sobre o líder da Rookie. Caio Chaves tentava enquadrar Herrmann, Cecilia se segurava em terceiro e Gerson buscava Moura Neto.

Chaves chegou a emparelhar desafiando Herrmann pela liderança em uma disputa formidável . A insistência surtiu efeito na curva 13, com o líder do campeonato mergulhando por dentro de forma habilidosa. Herrmann tentou dar o troco no fim da reta, mas acabou atacando a zebra com intensidade e perdeu o controle do carro. Cecilia assumiu o segundo lugar, mas logo acabou também ultrapassada por Moura Neto.

Na volta 11 Moura alargou a trajetória na entrada da reta e foi forçado a tirar o pé, perdendo posições para Cecilia e Gerson. Refeito do susto, Moura voltou a atacar Cecilia, ultrapassando a concorrente pela liderança da Sport na curva 6.

Caio Chaves abriu a volta 12 com mais de 3s de vantagem sobre Gerson, que tinha 1.1s sobre Moura Neto. Cecilia e Andre Gaidzinski completavam a zona de pódio.

Caio Chaves venceu pela quarta vez no ano e a segunda no fim de semana. Gerson foi segundo. Em terceiro, Moura Neto venceu na Sport. Cecilia e Lucas Locatelli completaram o pódio. Em oitavo, Neumann venceu mais uma vez na Rookie.

O que eles disseram:

“Nós largamos da pole e conseguimos liderar praticamente de ponta a ponta, somente na última volta que tivemos uma pequena emoção com a entrada do safety car, esperamos que seja a primeira de muitas vitórias. Estou muito feliz e empolgado, esse autódromo é fenomenal e só parabenizar a Porsche por ter trazido a categoria nesse circuito. Agora é comemorar e seguir com os bons resultados.”

Miguel Mariotti



“Esse final de semana foi perfeito, começamos achando que não seria como esperado, mas depois de ganhar as duas corridas no final de semana não tem nem o que falar, só agradecer. Estava frustrado por não conseguir nenhuma pole ainda no ano, mas isso não quer dizer nada, ajuda a treinar o mental e a experiencia de corrida, principalmente para aprender a administrar os momentos de acelerar e frear. É a melhor sensação do mundo e agora vamos comemorar.”

Caio Chaves



“Hoje entramos na disputa focando em escalar o que podíamos e conquistar o máximo de pontos para o campeonato. Fiquei um pouco preso no começo e não sabia que estava em sétimo na entrada do safety, achava que estava mais para trás. Uma corrida muito quente e que degradou bastante os pneus, mas conseguimos conquistar o segundo lugar e estou muito feliz.”

Gerson Campos



“A disputa foi acirrada, mas muito respeitada. No final o outro carro passou reto em uma freada tentando a liderança e nós nos aproveitamos para fazer a ultrapassagem e conquistar um ótimo P2.”

Marçal Muller



“Conseguimos quatro pódios no final de semana e quase deu P1, nós construímos a ultrapassagem para a penúltima curva na ultima volta, cheguei a ficar do lado, mas peguei sujeira e era um risco que tinha que correr. Não podia deixar de tentar e acredito que foi muito legal, foi um final emocionante e estou muito contente com o resultado desse final de semana.”

Marcos Regadas



“Esse final de semana foi muito desafiador, não classificamos bem e largamos do final na corrida de ontem, tivemos uma penalização merecida que nos colocou de trás novamente, foi uma prova de sobrevivência. Teve muitos incidentes e com sorte e habilidade consegui desviar dos problemas, mas o que importa é que no final deu certo e acima da minha expectativa. A pista é fantástica e muito segura, foi uma bela aventura e agora é focar na próxima corrida.”

Paulo Sousa



“Esse final de semana foi muito trabalhado e muito suado, com um calor intenso dentro e fora da pista, com muitas disputas e não foi nada fácil. Tentamos administrar os boosts e com os safety car entrando muitas vezes muda completamente a estratégia e senti que não consegui avançar da forma que esperava. Fico feliz de estar saindo dessa etapa ainda como líder do campeonato e com a mesma vantagem que chegamos, agora é focar na Endurance e depois na rodada de Estoril.”

Miguel Paludo



“Essa pista é muito desafiadora e é um prazer pilotar aqui. Fico contente por mais um pódio e pontos importantes no campeonato, saindo da etapa como um dos maiores pontuadores. Isso é importante para nossa campanha, pois faltam apenas quatro corridas para o fim do campeonato de sprint e o objetivo desde o início do ano é lutar pelo título”

Christian Hahn



“É muito especial correr fora do Brasil, só tinha tido experiencia nas pistas nacionais e ainda mais levando a bandeira do Amazonas, fico muito feliz. Foi uma corrida muito dura e muito quente, mas foi um resultado muito bom e só agradecer.”

José Moura Neto



“Esse foi um final de semana fenomenal, a corrida estava muito boa. No meio da corrida disputando entre o terceiro e segundo lugar caímos para a última posição, na última volta após o safety car eu acabei tocando no Marco Billi, que estava em quinto, e ele saiu da prova, então, esse resultado dedico pra ele, mas estou muito feliz pelo desempenho que tive.”

Rouman Ziemkiewicz



“Esse final de semana foi muito positivo e conseguimos fazer pontos importantes no campeonato, conseguimos quatro pódios em duas corridas – tanto na Sport quanto na geral, além de conquistarmos a vitória ontem. Estou muito contente com o resultado e muito feliz com a minha performance, agora é focar na Endurance na próxima semana e ir em busca de bons resultados.”

Cecilia Rabelo



“Estamos visando sempre conquistar o título e se Deus quiser vamos conseguir ser campeões antecipados, mas claro, trabalhando toda etapa da mesma forma e como se o título não estivesse decidido ainda.”

Daniel Neumann

Corrida 2 - Etapa 4 - Algarve

Carrera Cup

1. #21 Miguel Mariotti (S) 27:31.317

2. #544 Marçal Muller +0.279

3. #17 Marcos Regadas (S) +0.788

4. #7 Miguel Paludo +1.681

5. #26 Christian Hahn +2.009

6. #10 Thiago Vivacqua +2.255

7. #70 Lucas Salles +3.844

8. #72 Antonella Bassani +3.927

9. #87 Nelson Monteiro (S) +8.813

10. #199 Nelson Marcondes (S) +9.634

11. #80 Rouman Ziemkiewicz (S) +9.784

12. #29 Rodrigo Mello (S) +11.205

13. #100 Seba Malucelli (S) +12.764

14. #83 Marco Billi (S) +19.106

15. #30 Cristian Mohr (S) +25.587

16. #888 Lineu Pires (S) +25.719

17. #25 Paulo Sousa (R) +35.647

18. #12 Marco Pisani (R) +38.801

19. #11 Flavio Sampaio (R) +1:03.968

20. #24 Gustavo Zanon (S) -1 volta

21. #118 Matheus Comparatto -2 voltas

22. #99 Wagner Pontes (R) -4 voltas

23. #2 Silvio Morestoni (R) -4 voltas

24. #33 Bruno Campos (R) -4 voltas

DNF

#14 Carlos Campos (S)

#77 Francisco Horta (S)

#51 Israel Salmen (S)

#85 Eduardo Menossi (R)

#95 Alceu Feldmann Neto (S)

#27 Josimar Junior (S)

Challenge

1. #54 Caio Chaves 27:08.062

2. #82 Gerson Campos +1.797

3. #45 Jose Moura Neto (S) +5.372

4. #98 Cecilia Rabelo (S) +5.721

5. #177 Lucas Locatelli (S) +13.689

6. #14 Andre Gaidzinski (S) +17.525

7. #32 Matheus Roque (S) +17.743

8. #21 Daniel Neumann (R) +18.079

9. #129 Fernando Arruda (R) +18.393

10. #23 Leonardo Herrmann +22.629

11. #33 William Araujo (R) +23.124

12. #444 Markenson Marques (S) +23.699

13. #7 Luiz Souza (S) +27.169

14. #99 Claudio Reina (R) +29.650

15. #18 Ricardo Zylberman (R) +1:14.892

16. #2 Rafa Brocchi (R) +1:33.735

17. #58 Claudio Simão (R) -2 voltas

DNF

#66 Sadak Leite

#77 Mario Delara (S)

#5 George Crispim (S)

(S) Sport

(R) Rookie