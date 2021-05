A MenzOil Lubrificantes será a patrocinadora dos pilotos Diego Nunes e Eduardo Menossi nas temporadas sprint e endurance da Porsche Cup Brasil.

Nunes conta com uma longa carreira no automobilismo, com vitórias em todas as categorias que disputou. Nos monopostos no Brasil e na América do Sul, ele teve ótimas passagens pela Fórmula Renault e Fórmula 3 Sul-americana. Na Europa, foi vice-campeão da Fórmula 3000 com quatro triunfos e, no último passo antes da Fórmula 1, conquistou duas vitórias na GP2 – atual Fórmula 2 – nas etapas da Malásia e do Bahrein. Em 2010, Nunes voltou ao Brasil e fez sua estreia na Stock Car e desde então coleciona pódios e vitórias em suas doze temporadas consecutivas.

Eduardo Menossi fez, em 2018, sua estreia no automobilismo, ao disputar a última etapa da Porsche Cup Endurance Series daquele ano. Em 2019 e 2020, ele alinhou seu Porsche no grid das duas temporadas completas da Porsche GT3 Cup e tem mostrado franca evolução ao longo desses anos na categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta. Em pouco tempo de carreira, Menossi já conta com ótimos resultados nas pistas.

No campeonato Sprint, Nunes atuará como coach de Menossi que guiará o carro da montadora alemã na classe Sport da Porsche GT3 Cup. Na Porsche Cup Endurance Series, Diego e Eduardo formarão dupla para a disputa do certame na divisão 4.0.

“Já atuei como coach e piloto na Porsche Cup”, disse Nunes. “O objetivo com o Eduardo Menossi é trabalhar cada vez mais a evolução que ele já tem apresentado na categoria. Ele tem condições reais de conquistar pódios na maioria das etapas. Em relação ao endurance, quando guiaremos em dupla, a expectativa é lutar por pódios e vitórias durante toda a temporada, assim como aconteceu no ano passado. Agradeço a MenzOil pela confiança em meu trabalho. Para mim é uma honra representar essa marca que há muito tempo investe em nosso esporte. Vamos com tudo para levá-la ao lugar mais alto do pódio.”

“Este será o meu terceiro ano consecutivo na Porsche Cup. Tenho me preparado bastante para esta temporada com um intenso programa de treinos de shifter kart e simulador, visando contribuir ainda mais para a minha evolução na categoria. As expectativas são as melhores para ambos os campeonatos que disputaremos. Estou muito feliz por representar a MenzOil este ano. Estou totalmente focado para buscar os melhores resultados possíveis para essa grande marca”, relatou Menossi.

Layout da Equipe MenzOil Photo by: Divulgacao

“A MenzOil sempre teve a velocidade em seu DNA. A empresa apoia o esporte a motor há mais de uma década no Brasil, além de ações nos EUA. Acompanho a carreira vitoriosa do Diego Nunes e tenho visto a evolução do Eduardo Menossi na categoria. Assim, tudo isso somado nos deixa muito felizes e empolgados para disputarmos a temporada 2021 de um campeonato tão espetacular como a Porsche Cup”, completou Filipe Cursage, diretor de marketing da MenzOil Lubrificantes.

