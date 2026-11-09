A pilota Mobil Antonella Bassani fechou o fim de semana da Porsche Cup em Interlagos com um grande resultado. A catarinense conseguiu pódio após terminar a última corrida Sprint do ano na quinta posição e conclui o campeonato no top 5 da Carrera.

Largando da oitava colocação, a pilota fez uma prova segura e obteve os frutos disso nos segundos finais. Na penúltima volta, Antonella fez uma ultrapassagem sensacional por fora na curva do Laranjinha, suficiente para conseguir o pódio na quinta posição. Mais uma boa memória para a pilota que foi campeã em um evento preliminar da Fórmula 1 como esse, mas em 2023.

Após mais um top 5, a pilota se prepara para representar a Porsche Cup Brasil em palco internacional. Antonella foi escolhida para o shootout do Porsche Jr Programme, que oferece subsídios para corridas da marca na Europa e a chance de se tornar piloto de fábrica. A catarinense será a primeira mulher correndo pela Porsche Cup Brasil neste evento.

“Mesmo na chuva, tivemos um ritmo muito forte na parte final. Não tava conseguindo me encontrar muito no início, mas tive mais aderência no final e consegui me aproximar mais. A equipe me orientou a não usar o boost, mas vi a oportunidade e tive que tentar. Deu certo e fiz uma ultrapassagem muito bonita por fora. Estou feliz com o campeonato que fizemos, tivemos alguns altos e baixos mas foram mais pontos altos. Uma pena que a última etapa por aqui foi com uma quebra e uma batida. Mas ficamos em quinto e tiramos muito proveito de 2026”.

Com exames médicos, físicos, entrevistas, simulação de corrida e testes de pista, com carros Porsche 911 GT3 Cup, o shootout do Porsche Junior Programme acontece entre os dias 11 e 15 de novembro. O vencedor será anunciado no dia 5 de dezembro, em evento da Porsche.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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