Sadak Leite, do carro #66, marcou volta de 1min48s754 e garantiu a pole position para a corrida 1 da Porsche Cup Sprint Challenge Brasil no circuito de Portimão, em Algarve. Leonardo Hermmann e Cecília Rabelo, da Challenge Sport, completam o top 3 do treino classificatório na pista portuguesa.

Entre os pilotos da Rookie, William Araújo foi o único a passar para o Top 10.

Q1

Na Challenge Rookie, William Araujo liderou a sessão com tranquilidade, com tempo de 1min50s337, 0s399 na frente do segundo, Daniel Neumann. No final da classificaão da Rookie, Raphael Bernardes perdeu a tração, passou na brita e bateu na barreira protetora, sofrendo danos no para-choque. Ricardo Zylberman e Araújo também rodaram, mas sem danos ao carro.

Posição Nº Nome CLASSE Tempo 1 33 William ARAUJO Challenge Rookie 1min50s337 2 21 Daniel NEUMANN Challenge Rookie 1min50s736 3 99 Claudio REINA Challenge Rookie 1min51s188 4 100 Raphael BERNARDES Challenge Rookie 1min51s309 5 2 Rafa BROCCHI Challenge Rookie 1min51s940 6 129 Fernando ARRUDA Challenge Rookie 1min52s347 7 58 Cláudio SIMÃO Challenge Rookie 1min52s924 8 18 Ricardo ZYLBERMAN Challenge Rookie 1min56s180

Já na Challenge Sport, José Moura Neto assumiu a sexta posição da tabela geral, 1s691 atrás do tempo de Araújo. Faltando sete minutos para o fim, Lucas Locatelli conseguiu tomar a liderança da prova, com 1min49s807. Logo em seguida, Mario Delara parou o carro em uma das áreas de escape, por problemas envolvendo a máquina.

Com quatro minutos restantes, Cecília Rabelo e George Crispim melhoraram os tempo e subiram para a segunda e terceira colocação, respectivamente.

Em clima de corrida, Crispim e Moura Neto bateram, com o carro #5 levando a pior, quebrando a suspensão e parando, o que causou uma bandeira vermelha na sessão. Moura Neto foi punido, perdendo o tempo marcado e terminando na última colocação.

Posição Nº Nome Categoria Tempo 1 177 Lucas LOCATELLI Challenge Sport 1min49s059 2 98 Cecília RABELO Challenge Sport 1min50s080 3 5 George CRISPIM Challenge Sport 1min50s184 4 33 William ARAUJO Challenge Rookie 1min50s337 5 25 Matheus ROQUE Challenge Sport 1min50s346 6 21 Daniel NEUMANN Challenge Rookie 1min50s736 7 99 Claudio REINA Challenge Rookie 1min51s188 8 7 Luiz SOUZA Challenge Sport 1min51s268 9 100 Raphael BERNARDES Challenge Rookie 1min51s309 10 77 Mario DELARA Challenge Sport 1min51s422 11 14 André GAIDZINSKI Challenge Sport 1min51s487 12 2 Rafa BROCCHI Challenge Rookie 1min51s940 13 129 Fernando ARRUDA Challenge Rookie 1min52s347 14 58 Cláudio SIMÃO Challenge Rookie 1min52s924 15 18 Ricardo ZYLBERMAN Challenge Rookie 1min55s180 16 44 Markenson MARQUES Challenge Sport 1min51s377 17 45 Jose Moura NETO Challenge Sport -

Já na Sprint Challenge, Gerson Campos liderou a divisão, mas ainda sem passar o tempo de Locatelli por 0s087, seguido por Caio Chaves e Leonardo Herrmann. Caio Castro ficou pressionado e quase caiu no Q1, mas, faltando dois minutos, conseguiu garantir um lugar no top 10.

Quem passou para o Q2: George Crispim, Caio Castro, Leonardo Hermmann, Matheus Roque, William Araújo, Caio Chaves, Sadak Leite, Gerson Campos, Cecília Rabelo e Lucas Locatelli.

Q2

Já no Q2, uma troca de tempos interessante entre Leite, Locatelli, Rabelo e Hermmann fez o piloto do carro #66 passar para a liderança, com tempo de 1min48s754.

Faltando dois minutos, Matheus Roque perdeu a traseira do carro e rodou na pista, mas sem maiores danos, pouco depois, foi a vez de Hermmann rodar. No final, Leite, Hermmann e Rabelo completaram o top 3.

Posição Número Nome Classe Melhor volta 1 66 Sadak Leite Challenge Cup 1min48s754 2 23 Leonardo Herrmann Challenge Cup 1min49s125 3 98 Cecilia Rabelo Challenge Sport 1min49s358 4 177 Lucas Locatelli Challenge Sport 1min49s480 5 22 Caio Castro Challenge Cup 1min49s709 6 82 Gerson CAMPOS Challenge Cup 1min49s876 7 32 Matheus Roque Challenge Sport 1min50s296 8 54 Caio Chaves Challenge Cup 9 5 George Crispim Challenge Sport 10 33 William Araujo Challenge Rookie 11 21 Daniel Neumann Challenge Rookie 1min50s736 12 99 Claudio Reina Challenge Rookie 1min51s188 13 7 Luiz Souza Challenge Sport 1min51s258 14 100 Raphael BERNARDES Challenge Rookie 1min51s309 15 444 Markenson Marques Challenge Sport 1min51s377 16 77 Mario Delara Challenge Sport 1min51s422 17 14 André GAIDZINSKI Challenge Sport 1min51s487 18 2 Rafa Brocchi Challenge Rookie 1min51s940 19 129 Fernando Arruda Challenge Rookie 1min52s347 20 58 Cláudio Simão Challenge Rookie 1min52s924 21 18 Ricardo Zylberman Challenge Rookie 1min55s180 DQ 45 Jose Moura Neto Challenge Sport

