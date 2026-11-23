Daniel Neumann chegou à última etapa da temporada 2026 da Sprint Challenge da Porsche Cup, em Interlagos, com a difícil missão de impedir a conquista do título de Gerson Campos. No entanto, um incidente na segunda corrida do fim de semana complicou ainda mais a situação do piloto do Porsche #21.

Antes do fim de semana decisivo, Campos acumulava 247 pontos, contra 198 de Neumann e 194 de Enrico Pedrosa, sem a aplicação dos descartes. Com 56 pontos em jogo, o líder do campeonato dependia apenas de si para conquistar a taça.

Neumann, por sua vez, fez o que precisava no sábado (21). O piloto conquistou a pole position e venceu a primeira corrida de ponta a ponta, enquanto Campos cruzou a linha de chegada na terceira colocação, mantendo a disputa pelo título em aberto, apesar das dificuldades.

O cenário mudou no domingo (22), quando Campos superou o pole position Caio Castro ainda na primeira volta e assumiu a liderança da segunda corrida, dificultando as chances de uma reação de Neumann.

A situação do vice-líder do campeonato piorou quando ele se envolveu em um incidente com Will Cesar na curva 1, enquanto realizava uma ultrapassagem sobre Cecília Rabelo.

Após analisarem as imagens da transmissão oficial, os comissários desportivos entenderam que Neumann não efetuou a frenagem adequada, provocando a colisão que resultou no abandono de Cesar.

Com isso, o piloto do Porsche #21 foi desclassificado da corrida e recebeu sete pontos em sua cédula desportiva.

A exclusão de Neumann encerrou suas chances de conquistar o campeonato e permitiu que Campos recebesse a confirmação do título ainda durante a corrida, antes mesmo de cruzar a linha de chegada para garantir sua oitava vitória na temporada.

A punição ainda colocou em risco o vice-campeonato de Neumann, que também contava com o abandono de Pedrosa. Após a aplicação dos descartes, Daniel encerrou a temporada com 212 pontos, apenas um a mais que Enrico, enquanto Campos foi campeão com 266.

O fim de semana que começou com pole position e vitória para Neumann terminou, portanto, com a eliminação da disputa pelo título e a manutenção do vice-campeonato pela menor margem possível.

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