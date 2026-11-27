Porsche Cup: Comparatto / Baptista lideram TL2 da Carrera Endurance em Interlagos
Dupla está na disputa direta com Marçal Muller e Gaetano Di Mauro pelo título da Cup
Matheus Comparatto
Foto de: Jose Mario Dias
A Porsche Cup Brasil retorna a Interlagos neste fim de semana para a última etapa endurance da temporada de 2026. Na manhã desta sexta-feira (27), os pilotos deram início às atividades de pista com os treinos livres.
Após 12 voltas, a dupla do carro #118, formada por Matheus Comparatto e Felipe Baptista, ficou com a liderança da sessão, tendo como melhor tempo 1min36s464. Gaetano Di Mauro/Marçal Muller e Renan Guerra e Marco Pissani formavam o top três.
Sebá Malucelli/Marcos Gomes foram os mais rápidos pela Carrera Sport, enquanto Guerra e Pissani ficaram à frente dos rivais pela Rookie.
Tabela completa
|
Pos.
|
Nº
|
Pilotos
|
Categoria
|
Voltas
|
Melhor volta
|
Dif.
|
1
|
118
|
M. Comparatto / F. Baptista
|
CAR
|
14
|
1:36.464
|
—
|
2
|
544
|
M. Muller / G. Di Mauro
|
CAR
|
20
|
1:36.658
|
+0.194
|
3
|
12
|
R. Guerra / M. Pisani
|
CAR R
|
18
|
1:36.713
|
+0.249
|
4
|
31
|
S. Malucelli / M. Gomes
|
CAR S
|
20
|
1:36.813
|
+0.349
|
5
|
77
|
W. Freire / F. Horta
|
CAR S
|
20
|
1:36.824
|
+0.360
|
6
|
18
|
C. Collet / C. Ambrosio / M. Baumgart
|
CAR R
|
23
|
1:36.866
|
+0.402
|
7
|
33
|
B. Campos / N. Costa
|
CAR R
|
20
|
1:36.868
|
+0.404
|
8
|
38
|
G. Robe / E. Santos
|
CAR R
|
22
|
1:36.878
|
+0.414
|
9
|
21
|
R. Martins / F. Mariotti
|
CAR
|
19
|
1:36.892
|
+0.428
|
10
|
45
|
M. Iorio / J. M. Neto
|
CAR R
|
16
|
1:36.918
|
+0.454
|
11
|
25
|
D. Pereira / P. Sousa
|
CAR R
|
20
|
1:36.924
|
+0.460
|
12
|
23
|
C. Ramos / L. Herrmann
|
CAR S
|
21
|
1:37.015
|
+0.551
|
13
|
80
|
R. Ziemkiewicz / N. Piquet Jr.
|
CAR S
|
21
|
1:37.022
|
+0.558
|
14
|
51
|
G. Petecof / I. Salmen
|
CAR S
|
18
|
1:37.030
|
+0.566
|
15
|
844
|
J. Giassi / S. Moreno / G. Pettiti
|
CAR S
|
18
|
1:37.069
|
+0.605
|
16
|
15
|
L. Sanchez / D. Nunes / L. Trevisan
|
CAR R
|
20
|
1:37.104
|
+0.640
|
17
|
17
|
M. Regadas / F. Fraga
|
CAR
|
17
|
1:37.121
|
+0.657
|
18
|
19
|
F. Massa / P. Massa
|
CAR R
|
19
|
1:37.136
|
+0.672
|
19
|
888
|
B. Gresse / L. Pires
|
CAR S
|
16
|
1:37.241
|
+0.777
|
20
|
26
|
L. Castellani / G. Ariel
|
CAR R
|
21
|
1:37.250
|
+0.786
|
21
|
27
|
S. Ramalho / J. Junior / D. Neumann
|
CAR S
|
19
|
1:37.270
|
+0.806
|
22
|
99
|
W. Pontes / A. Bassani
|
CAR R
|
21
|
1:37.374
|
+0.910
|
23
|
70
|
L. Salles / R. Suzuki
|
CAR
|
19
|
1:37.435
|
+0.971
|
24
|
7
|
A. Hellmeister / M. Paludo
|
CAR
|
15
|
1:37.493
|
+1.029
|
25
|
2
|
S. Morestoni / M. Machado
|
CAR S
|
21
|
1:37.524
|
+1.060
|
26
|
39
|
L. Souza / B. Bonifacio
|
CAR R
|
22
|
1:37.558
|
+1.094
|
27
|
14
|
T. Vivacqua / C. Campos
|
CAR S
|
20
|
1:37.607
|
+1.143
|
28
|
29
|
F. Ettipaldi / R. Melo / P. Boesel
|
CAR S
|
21
|
1:37.699
|
+1.235
|
29
|
91
|
E. Khouri / M. Cozzi / D. Peres Jr.
|
CAR S
|
17
|
1:37.989
|
+1.525
|
30
|
1
|
A. Feldmann / G. Salas
|
CAR S
|
17
|
1:38.337
|
+1.873
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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