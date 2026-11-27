A Porsche Cup Brasil retorna a Interlagos neste fim de semana para a última etapa endurance da temporada de 2026. Na manhã desta sexta-feira (27), os pilotos deram início às atividades de pista com os treinos livres.

Após 12 voltas, a dupla do carro #118, formada por Matheus Comparatto e Felipe Baptista, ficou com a liderança da sessão, tendo como melhor tempo 1min36s464. Gaetano Di Mauro/Marçal Muller e Renan Guerra e Marco Pissani formavam o top três.

Sebá Malucelli/Marcos Gomes foram os mais rápidos pela Carrera Sport, enquanto Guerra e Pissani ficaram à frente dos rivais pela Rookie.

Tabela completa

Pos. Nº Pilotos Categoria Voltas Melhor volta Dif. 1 118 M. Comparatto / F. Baptista CAR 14 1:36.464 — 2 544 M. Muller / G. Di Mauro CAR 20 1:36.658 +0.194 3 12 R. Guerra / M. Pisani CAR R 18 1:36.713 +0.249 4 31 S. Malucelli / M. Gomes CAR S 20 1:36.813 +0.349 5 77 W. Freire / F. Horta CAR S 20 1:36.824 +0.360 6 18 C. Collet / C. Ambrosio / M. Baumgart CAR R 23 1:36.866 +0.402 7 33 B. Campos / N. Costa CAR R 20 1:36.868 +0.404 8 38 G. Robe / E. Santos CAR R 22 1:36.878 +0.414 9 21 R. Martins / F. Mariotti CAR 19 1:36.892 +0.428 10 45 M. Iorio / J. M. Neto CAR R 16 1:36.918 +0.454 11 25 D. Pereira / P. Sousa CAR R 20 1:36.924 +0.460 12 23 C. Ramos / L. Herrmann CAR S 21 1:37.015 +0.551 13 80 R. Ziemkiewicz / N. Piquet Jr. CAR S 21 1:37.022 +0.558 14 51 G. Petecof / I. Salmen CAR S 18 1:37.030 +0.566 15 844 J. Giassi / S. Moreno / G. Pettiti CAR S 18 1:37.069 +0.605 16 15 L. Sanchez / D. Nunes / L. Trevisan CAR R 20 1:37.104 +0.640 17 17 M. Regadas / F. Fraga CAR 17 1:37.121 +0.657 18 19 F. Massa / P. Massa CAR R 19 1:37.136 +0.672 19 888 B. Gresse / L. Pires CAR S 16 1:37.241 +0.777 20 26 L. Castellani / G. Ariel CAR R 21 1:37.250 +0.786 21 27 S. Ramalho / J. Junior / D. Neumann CAR S 19 1:37.270 +0.806 22 99 W. Pontes / A. Bassani CAR R 21 1:37.374 +0.910 23 70 L. Salles / R. Suzuki CAR 19 1:37.435 +0.971 24 7 A. Hellmeister / M. Paludo CAR 15 1:37.493 +1.029 25 2 S. Morestoni / M. Machado CAR S 21 1:37.524 +1.060 26 39 L. Souza / B. Bonifacio CAR R 22 1:37.558 +1.094 27 14 T. Vivacqua / C. Campos CAR S 20 1:37.607 +1.143 28 29 F. Ettipaldi / R. Melo / P. Boesel CAR S 21 1:37.699 +1.235 29 91 E. Khouri / M. Cozzi / D. Peres Jr. CAR S 17 1:37.989 +1.525 30 1 A. Feldmann / G. Salas CAR S 17 1:38.337 +1.873

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