A etapa portuguesa da Porsche Cup começou com boas sensações para Matheus Comparatto. Após dois meses de pausa no calendário, o jovem piloto da equipe Furia REDRAM voltou à ativa nesta quinta-feira (27), no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Atual campeão da F4 Brasil e estreante nos carros de turismo, Comparatto vive seu ano de adaptação na categoria e ocupa o top 5 do campeonato Sprint.

Mesmo com um contratempo no carro durante a primeira sessão de treinos opcionais, o piloto do Porsche #118 conseguiu superar as adversidades e fechar o dia com evolução no ritmo.

O autódromo português é considerado um dos mais desafiadores do calendário, com 4.684 metros e 15 curvas que combinam frenagens em declive, curvas de alta velocidade e visibilidade reduzida. O relevo acentuado cria um efeito de montanha-russa e exige rápida adaptação dos pilotos e trabalho técnico refinado entre equipe e dados de telemetria.

“Nós tivemos nossa primeira experiência na pista depois de dois meses parado, então, é sempre bom voltar e consegui ter uma boa adaptação. Nós tivemos um problema no carro e no final do treino consegui me encaixar melhor. Estou muito contente e muito feliz por voltar as corridas, agora em dose dupla".

A programação segue nesta sexta-feira (28) com dois treinos livres oficiais. No sábado (29), a classificação será às 9h (horário de Brasília), seguida da primeira corrida. O fim de semana se encerra no domingo (30), às 12h05, com a segunda prova. A Porsche Cup C6 Bank tem transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

RBR e cia AMEAÇAM McLAREN? E Bortoleto? Drugo 'na' Cadillac, F1 na Áustria: TELEMETRIA RICO PENTEADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!