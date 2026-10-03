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Porsche Cup Brasília - Endurance

Porsche Cup: Comparatto e Baptista celebram pole da Endurance em Brasília

Cada piloto lidera sua sessão, mostrando um bom equilíbrio do Porsche #118 para prova de sábado

Editado:
Matheus Comparatto e Felipe Baptista

Matheus Comparatto e Felipe Baptista

Foto de: Jose Mario Dias

Maior patrocinadora do esporte a motor no mundo, a Shell foi dominante na tomada de tempo dos 300 km de Porsche Cup em Brasília com a dupla mais jovem do grid da Carrera Cup, formada por Matheus Comparatto, de 19 anos, e Felipe Baptista, de 23.

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Cada um liderou a sua sessão com o Porsche #118 e assim garantiram com louvor o direito de comandar o grid para a corrida que tem início às 13h de sábado.

Esta é a primeira pole de Comparatto como piloto de turismo. Ele está em sua segunda temporada completa na Porsche Cup depois de uma exitosa trajetória na F4 Brasil, com o título de 2024.

Baptista já escreveu seu nome na história da categoria, quando representava a Shell em 2019. Então com 15 anos, 11 meses e 8 dias de idade, ele se tornou o mais jovem vencedor de uma corrida de GT na história do automobilismo mundial.

"Acho que não tinha como ter sido melhor", disse Comparatto. "Estou muito feliz pela minha primeira pole na categoria. Independente de ser 300km é sempre melhor começar na frente e temos um carro muito bem acertado para disputar as primeiras posições".

"O carro está fantástico, a equipe fez um acerto sensacional e o Matheus abriu quase meio segundo no grupo dele", celebrou Baptista. "Fez muita diferença para a nossa conquista hoje e vamos bastante motivados para a corrida".

A dupla do #118 é vice-líder do campeonato de endurance de 2026, com segundo lugar no primeiro segmento e segundo lugar na prova disputada no Algarve.

A corrida de sábado terá 56 voltas ou 2h30 de duração, com três pitstops obrigatórios. A prova será exibida pelo Motorsport.tv Brasil no YouTube.

 

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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