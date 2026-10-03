Porsche Cup: Comparatto e Baptista dominam e vencem corrida endurance em Brasília
Marçal Muller/Gaetano di Mauro e Alceu Feldmann Neto/Gabriel Casagrande completaram o top 3 da prova de 300km no Autódromo Internacional Nelson Piquet
Matheus Comparatto/Felipe Baptista
Foto de: Rafael Gagliano
A dupla Matheus Comparatto/Felipe Baptista, com o Porsche #118, dominou a corrida de 300km de Brasília da Porsche Cup Brasil, com Comparatto assumindo a ponta do campeonato 2026 da Carrera Cup.
As formações Marçal Muller/Gaetano di Mauro e Alceu Feldmann Neto/Gabriel Casagrande completaram o pódio da prova endurance na capital federal. Na Porsche Sprint Challenge, a dupla Caio Castro/Danilo Dirani triunfou.
Como foi a corrida?
A prova começou com Matheus Comparatto ficando na liderança, seguido por Feldmann Neto, que subiu para a segunda colocação. No entanto, na terceira volta, a chuva já começou a cair no circuito brasiliense, com Ziemkiewicz rodando e ficando atolado na brita, causando a entrada do safety car.
Na relargada, na volta 5, Comparatto permaneceu na ponta seguido por Feldmann Neto, enquanto Miguel Paludo ultrapassou Marçal Muller, assumindo a terceira colocação. Nos bastidores, a direção de prova puniu com drive-through para Gruenberg e Mello por incidentes diferentes.
Na volta 7, enquanto a chuva engrossava, Leo Sanches rodou sozinho e, na volta seguinte, foi a vez de Alceu Feldmann pai rodar, mas em outra curva. Ambos incidentes causaram bandeiras amarelas locais, mas sem safety car. Na classe Rookie, Pipo Massa liderava
Na volta, Muller conseguiu ultrapassar Feldmann Neto na reta dos boxes, mas o piloto do #8 deu o troco e permaneceu na segunda colocação.
No entanto, na volta 11, os carros de José Moura Neto e de Carlos Campos rodaram e saíram da pista, causando mais uma entrada de safety car. Na volta 14, ainda sob o regime de SC, os pilotos entraram nos boxes para a troca de pilotos. Enquanto isso, a direção de prova excluiu da prova o carro #14, de Campos/Vivacqua, por um incidente com o carro #45, de Moura Neto/Iorio
O safety car saiu na volta 17, com Baptista, no lugar de Comparatto, fazendo o carro #118 permanecer na ponta, seguido de Casagrande (no lugar do Feldmann Neto no #8) e Serginho Ramalho (no lugar de Josimar Júnior).
Na volta 18, Ramalho tentou uma manobra agressiva para ultrapassar Casagrande, mas Gaetano di Mauro (no lugar do Muller no #544) aproveitou a disputa e passou os dois, assumindo a segunda colocação. Enquanto isso, Drugovich fechou a porta e tocou no carro de William Freire, o que fez a direção de prova punir o piloto do #17 ser punido em 10 segundos na próxima parada.
Na volta 23, Freire, na disputa com Salas, atingiu a lateral do carro #1, mas com os dois permanecendo na pista sem problemas aparentes para ambos.
Na ponta, Baptista ampliou a vantagem para o segundo colocado para mais de cinco segundos e, na volta 25, venceu o primeiro segmento da prova em Brasília. Na volta 26, a janela de oito minutos para as paradas nos boxes foi aberta.
Com isso, os pilotos variavam a estratégia entre parar logo na abertura dos boxes e ficar por mais tempo na pista.
Na volta 30, Comparatto voltou para pista ainda como líder da prova de endurance, seguido de Muller e Josimar Júnior.
Na volta 34, o carro de Dilson Peres Jr. sofreu um toque, capotou, deslizou de ponta-cabeça na pista e foi parar nas barreiras de pneus, causando a terceira entrada de safety car na pista. Felizmente, o atendimento ao piloto foi rápido e ele saiu andando do acidente, aparentemente bem.
Na relargada, Ramalho perdeu posições em sequência e deixou de disputar as primeiras colocações, enquanto Comparatto permaneceu na ponta, seguido por Muller e Feldmann neto, que estava sendo pressionado por Paludo.
Na volta 42, os pilotos aproveitaram a abertura dos boxes para realizarem suas paradas, enquanto o safety car foi acionado pela escapada de pista de Gruenberg, que ficou com o carro parado na brita.
Na volta 45, a prova retornou com Baptista ainda permanecendo na liderança, enquanto Gui Salas, em uma disputa com três lado a lado, saiu da pista e saiu com o carro saltando pela grama, gerando uma quebra do carro #1. Mais atrás, o carro de Matheus Machado sofreu um toque e rodou, parando na brita e causando mais um safety car.
Na volta 48, Baptista permaneceu na ponta, seguido de perto por Di Mauro e, mais atrás, por Casagrande e Hellmeister (no lugar de Paludo no #7). Mais atrás, Petecof e Gresse escaparam da pista no mesmo trecho, enquanto Leite rodou, mas em outra curva. No entanto, nenhum desses incidentes causou a entrada do safety car.
Nas últimas voltas, Baptista sofria pressão constante de Di Mauro, chegando a escapar brevemente da pista, mas o piloto do #118 se defendeu bem e venceu a corrida de 300km de Brasília.
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