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Porsche Cup Portugal - Endurance

Porsche Cup: Comparatto e Baptista fazem top 10 no primeiro dia de atividades da endurance no Algarve

Dupla do carro #118 realizou duas sessões de treinos no traçado português

Redação Motorsport.com
Editado:
Matheus Comparatto e Felipe Baptista

Matheus Comparatto e Felipe Baptista

Foto de: Jose Mario Dias

A dupla Matheus Comparatto e Felipe Baptista iniciou bem as primeiras atividades na categoria endurance da Porsche Cup Brasil. Representando a Shell, os pilotos conseguiram o top 10 no segundo treino opcional desta quinta-feira.

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O tempo de 1min48s153 foi suficiente para a nona posição. Mesmo com a boa posição, o mais importante nos primeiros testes é proporcionar entrosamento entre a dupla e o carro, principalmente por parte de Felipe Baptista, que é convidado nessa ocasião.

Os dois pilotos estão acostumados a carregar a responsabilidade de pilotar pela Shell Racing. Matheus Comparatto é o representante da marca na Porsche Cup, enquanto Felipe Baptista fez parte do programa de jovens talentos da Shell.

As principais atividades no Algarve começam a partir do sábado. No início da manhã, os pilotos realizam treinos livres e concluem com a qualificação no final do período matutino. No domingo, a corrida de 300 km terá cerca de duas horas e meia de duração.

A corrida terá transmissão da Band e BandSports, enquanto todas as atividades terão transmissão no canal do Motorsport.com no YouTube.

Matheus Comparatto disse: "Um dia muito produtivo na pista. Podemos iniciar as atividades com o carro, testar diversas situações das provas de longa duração e também entrosar com o Felipe Baptista. Sei que temos coisas para evoluir amanhã, mas estou satisfeito, animado para essa parceria e para realizar os treinos livres e o classificatório amanhã”.

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