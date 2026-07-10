Porsche Cup: Comparatto e Baptista fazem top 10 no primeiro dia de atividades da endurance no Algarve
Dupla do carro #118 realizou duas sessões de treinos no traçado português
Matheus Comparatto e Felipe Baptista
Foto de: Jose Mario Dias
A dupla Matheus Comparatto e Felipe Baptista iniciou bem as primeiras atividades na categoria endurance da Porsche Cup Brasil. Representando a Shell, os pilotos conseguiram o top 10 no segundo treino opcional desta quinta-feira.
O tempo de 1min48s153 foi suficiente para a nona posição. Mesmo com a boa posição, o mais importante nos primeiros testes é proporcionar entrosamento entre a dupla e o carro, principalmente por parte de Felipe Baptista, que é convidado nessa ocasião.
Os dois pilotos estão acostumados a carregar a responsabilidade de pilotar pela Shell Racing. Matheus Comparatto é o representante da marca na Porsche Cup, enquanto Felipe Baptista fez parte do programa de jovens talentos da Shell.
As principais atividades no Algarve começam a partir do sábado. No início da manhã, os pilotos realizam treinos livres e concluem com a qualificação no final do período matutino. No domingo, a corrida de 300 km terá cerca de duas horas e meia de duração.
A corrida terá transmissão da Band e BandSports, enquanto todas as atividades terão transmissão no canal do Motorsport.com no YouTube.
Matheus Comparatto disse: "Um dia muito produtivo na pista. Podemos iniciar as atividades com o carro, testar diversas situações das provas de longa duração e também entrosar com o Felipe Baptista. Sei que temos coisas para evoluir amanhã, mas estou satisfeito, animado para essa parceria e para realizar os treinos livres e o classificatório amanhã”.
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
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