Matheus Comparatto e Felipe Baptista ficaram na primeira fila da abertura da Endurance da Porsche Cup em 2026, conquistando a segunda posição para a largada da corrida que acontece no próximo domingo (12).

Mostrando ótimo entrosamento com o carro #118, os dois pilotos fizeram tempos top 3 nas suas respectivas chances na classificação. Como as posições do grid são definidas pela média dos tempos, a dupla conquistou a segunda colocação, largando na primeira fila amanhã.

Comparatto inicia a endurance buscando superar o resultado do ano passado, quando foi vice-campeão na modalidade. O piloto novamente mostra capacidade de crescer em situações desafiadoras.

Junto dele, Baptista complementa uma dupla de muita velocidade e maturidade. O piloto com experiências prévias na Porsche Cup e atualmente na Stock Car também se apresenta entrosado com o carro.

Amanhã, a corrida terá 300 km e contará com três trocas obrigatórias de pilotos. Ou seja, enquanto um piloto vai ficar responsável pela largada e terceiro stint, o outro fica a cargo do segundo stint e do último, realizando a chegada.

"Finalizamos a primeira parte do quali em P3 e conseguimos encaixar uma boa volta, mesmo que não tenhamos alcançado a liderança. Estou confiante para a prova de amanhã", disse Comparatto.

"Feliz pelo resultado, pois conseguimos encaixar uma boa qualificação. São 300 km de corrida, então tem muita coisa pela frente. Estamos com um bom ritmo e uma dupla forte, sendo a mais jovem da Carrera. Fizemos um bom trabalho mesmo carregando mais peso do que outros carros. Vamos para cima mostrar o poder da galera mais nova, mostrar que a nova geração está chegando forte", comentou Baptista.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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