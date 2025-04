A primeira metade da temporada 2025 da Porsche Carrera Cup terminou neste domingo em Interlagos, com mais um destaque na categoria que celebra seus 20 anos: o jovem Matheus Comparatto, piloto de apenas 18 anos de idade.

Comparatto subiu no pódio em três das seis corridas do ano, duas vezes no Velocitta e no sábado em Interlagos. Neste domingo ele vinha mais uma vez em condição de terminar no top 5, quando acabou atingido por outro carro que vinha impulsionado pelo Boost na tomada do S do Senna.

Após a prova, Comparatto fez um balanço positivo de sua adaptação e se disse otimista para a fase europeia da temporada.

"A pilotagem muda bastante em relação ao que eu vinha fazendo nos carros de fórmula, que têm o centro de gravidade mais baixo e outra relação peso/potência. A realidade para o GT muda bastante, com motor mais potente, um baita torque e a posição do piloto guiando do lado esquerdo como nos carros de rua".

"Acho que considerando isso tudo me adaptei bem. Na primeira etapa, contando também com a sorte, tivemos grandes resultados. Na segunda etapa, cometi o erro de queimar a largada no sábado e consegui recuperar no domingo".

"Aqui em Interlagos tinha tudo para sair líder do campeonato e consegui um quali ok, nem muito bom nem muito ruim, largando em sexto. Mas consegui o objetivo de sair na frente dos meus principais concorrentes, o Miguel e o Hahn. No domingo vinha fazendo uma baita corrida, depois de cair para sétimo e vir recuperando. Mas infelizmente com o Boost um concorrente acabou perdendo a freada e me acertou, o que acontece no automobilismo. Agora vamos para Portugal".

