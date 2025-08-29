Nesta sexta-feira (29) Matheus Comparatto garantiu o segundo pódio na etapa de Estoril da Porsche Cup ao receber a bandeira quadriculada na quinta posição. O jovem de 18 anos conquistou seis pódios ao longo da temporada e, com os resultados no Estoril, soma pontos importantes para se colocar entre os principais nomes na reta final do campeonato da Carrera Cup.

A prova no Estoril foi marcada por três intervenções do safety car e o piloto do carro #118 da FURIA REDRAM não teve chances de avançar com tão poucas voltas em bandeira verde.

Partindo do quarto lugar do grid, Comparatto fez uma largada segura e manteve sua posição. Na segunda volta o carro de segurança foi acionado após múltiplos acidentes no pelotão de trás.

Na quarta volta aconteceu a relargada e o campeão da Fórmula 4 Brasil em 2024 aparecia na quinta posição, mas na sequência novamente o safety car entrou na pista. No oitavo giro a bandeira verde foi agitada com Comparatto mantendo a quinta posição, o carro de segurança ainda faria uma nova intervenção duas voltas depois.

A corrida foi reiniciada faltando apenas três voltas para o final e com poucas voltas em bandeira verde não houve mudança nas cinco primeiras posições, com isso Matheus Comparatto recebeu a bandeira quadriculada em quinto, garantindo o sexto pódio na temporada.

“Praticamente não corremos por causa das intervenções do safety car, no final sobrou muito push, mas nas poucas voltas em bandeira verde deu para ver o que o ritmo era bom. De qualquer forma fico feliz com o nosso resultado e estou confiante que com o ritmo que temos vamos chegar fortes na prova Endurance.”

O próximo compromisso do piloto da FURIA REDRAM pela Porsche Carrera Cup acontece neste domingo com a disputa da etapa Endurance, também no Estoril.

