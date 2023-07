A temporada 2023 da Porsche Cup C6 Bank Mastercard chega a um momento decisivo neste fim de semana em uma data comemorativa em seu palco mais tradicional.

A categoria realizará sua prova de número 200 no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, na segunda prova programada para a tarde de sábado. O circuito paulista foi o que mais recebeu corridas da categoria dos carros de corrida mais produzidos no planeta desde sua criação, em 2005.

Até agora, Interlagos recebeu 198 provas, considerando Carrera Cup, Sprint Challenge e a Endurance. Neste fim de semana, além da marca histórica, a categoria terá a quarta das seis etapas do campeonato de sprint, as corridas curtas, no conhecido traçado de 4.309 metros e 13 curvas.

É o início da decisão do campeonato, que ainda terá aplicada a regra dos descartes dos dois piores resultados de cada competidor após a última prova do campeonato, em novembro, na preliminar do GP de São Paulo de F1.

Com isso, os pilotos terão os treinos opcionais e os livres na quinta e sexta-feira, em buscar do acerto ideal para a classificação da manhã de sábado. As primeiras corridas do fim de semana serão disputadas no início da tarde. No domingo serão disputadas as provas com o grid invertido, com a programação iniciada às 11h40.

Autor da pole-position nas três etapas de sprint até aqui, o carioca Nicolas Costa lidera a Carrera Cup, com 119 pontos conquistados, cinco à frente de Werner Neugebauer. Marçal Müller é o terceiro, com 107, empatado com Miguel Paludo, que está em busca da 40ª vitória, para se isolar como o maior vencedor da história da Porsche Cup C6 Bank Mastercard. A Carrera Sport tem Lucas Salles na ponta e a Carrera Rookie é liderada por João Barbosa.

Na Sprint Challenge, Marcelo Tomasoni lidera com 139, 12 à frente de Cristian Mohr. Antonella Bassani tem 111 e Antonio Junqueira, 109, que é o primeiro na Sprint Challenge Sport. Na Sprint Challenge Rookie, a liderança é de Luiz Souza.

As corridas da Porsche Cup C6 Bank Mastercard são transmitidas pelo Motorsport.com.

Porsche Cup – Etapa 5 – Interlagos:

Sexta-feira, 14 de julho:

15:10 – Treino livre 1 – Carrera Cup

16:05 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

Sábado, 15 de julho:

09:00 – Quali – Rookie – Carrera Cup

09:15 – Quali – Sport – Carrera Cup

09:30 – Quali – Carrera – Carrera Cup

09:48 – Quali Top10 – Carrera Cup

10:03 – Quali – Rookie – Sprint Challenge

10:18 – Quali – Sport – Sprint Challenge

10:33 – Quali – Challenge – Sprint Challenge

10:51 – Quali Top10 – Carrera Cup

13:40 – Corrida 1 – Carrera Cup

14:20 – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 16 de julho:

11:40 – Corrida 2 – Carrera Cup

12:20 – Corrida 2 – Sprint Challenge

