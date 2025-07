Depois de quatro corridas de curta duração movimentadas desde a largada até as bandeiradas, a Porsche Cup C6 Bank dá prosseguimento à histórica temporada que celebra o vigésimo aniversário da categoria com a primeira prova de 300 km do calendário.

A abertura do Endurance Challenge tem 68 competidores inscritos para o Autódromo Internacional do Algarve, pista que retornou em grande estilo para a categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta e já desponta como a grande favorita dos competidores regulares da Porsche Cup.

Agora eles se unem a colegas de campeonato ou recebem companheiros de outras categorias para a abertura do certame de provas longas, novamente com uma jornada em solo português.

No melhor estilo de provas icônicas de longa duração do automobilismo mundial, como as 24 Horas de Le Mans ou de 24 Horas de Daytona, o campeonato de endurance da Porsche Cup C6 Bank manda para pista simultaneamente carros distintos. Vão acelerar 34 carros, sendo 24 Porsche 911 GT3 Cup da geração 992 pela Carrera e mais uma dezena da geração 991.2, pela Challenge.

A corrida tem previsão de 300 km e cada tripulação é incumbida de trabalhar sua estratégia desde o qualificatório, cujo grid é apurado com as médias das melhores voltas de cada competidor. Na prova, há três janelas de paradas de box obrigatórias, em que é mandatório o revezamento do piloto.

Assim, salvo no caso de paradas inesperadas para serviço nos pits, o competidor que largar, necessariamente, não será o mesmo a receber a bandeirada. Ou seja, são quatro corridas de sprint sucessivas, sendo que em um dos stints a equipe provavelmente terá que replicar um pneu, uma vez que os carros são autorizados a usar até três jogos de pneus Michelin para piso seco ao longo da prova.

Além do consagrado formato de mesclar carros diferentes e equalizar as tripulações conforme rigoroso cálculo de B.O.P (“balance of performance”, ou equilíbrio de desempenho) estipulado meticulosamente pelo departamento técnico da Porsche Cup C6 Bank em linha com os principais eventos europeus de longa duração, a categoria foi beber na fonte dos Estados Unidos para incrementar ainda mais seu regulamento.

Assim, a exemplo dos últimos anos, segue a regra da atribuição de pontos por segmentos, como acontece na NASCAR. Dessa forma, todos aceleram o tempo todo, vez que há atribuição de pontos importantes para o campeonato após o segundo stint (cuja volta é definida de acordo com a medida das pistas e informada no regulamento particular da prova).

Com os pontos por segmentos a Endurance Challenge conserva outro predicado consagrado na Porsche Cup C6 Bank, o equilíbrio e imprevisibilidade.

Como nos campeonatos de sprint, em que os descartes mandatórios pelo regulamento são aplicados apenas após a bandeirada final, garantindo emoção até a última volta da última prova, na Endurance Challenge há descarte do pior segmento de cada carro, de forma que as tripulações campeãs muito provavelmente serão consagradas apenas após a prova de 500 km que encerra a temporada história da Porsche Cup C6 Bank, no mês de novembro em Interlagos.

Esta é a quinta etapa, de nove previstas para as classes Carrera e Challenge em 2025. Depois da provas de 300 km do Algarve, a Porsche Cup C6 Bank terá outra “dobradinha portuguesa”, com a penúltima etapa de sprint do calendário acontecendo dias antes da penúltima de endurance, ambas no Estoril no fim de agosto.

Então a categoria retorna a Interlagos, para as definições dos campeonatos. Os campeões dos certames de corridas curtas serão premiados na preliminar do evento suporte da F1 e os demais vencedores duas semanas mais tarde após a corrida mais longa do calendário, com previsão de 500 km. Além dos campeões do Endurance Challenge serão consagrados então como campeões “overall”, os pilotos que mais pontos válidos somarem nas tabelas dos certames de sprint e de corridas de longa duração.

Nesta sexta-feira há duas sessões de treinos opcionais. Os treinos livres acontecem na manhã de sábado (pelo horário português), com os qualis a seguir. Os carros da Carrera e da Challenge vão para a pista em quatro sessões separadas, sendo cada uma dedicada a um competidor. A ordem de largada é estabelecida pela média das melhores voltas registradas por cada piloto. A largada acontece no domingo às 13h locais (9h em Brasília).

A Porsche Cup C6 Bank tem suas provas exibidas pela Motorsport.tv Brasil no YouTube, que mostra também os qualis.

Porsche Cup C6 Bank - Etapa 5 - Algarve - Lista de inscritos:

Carrera

#7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister

#33. Antonella Bassani e Nicolas Costa

#70. Lucas Salles e Rafael Suzuki

#88. Pedro Boesel e Lirim Zendeli

#118. Matheus Comparatto e Arthur Leist

#544. Marçal Muller e Felipe Fraga

#14. Carlos Campos e Thiago Vivacqua (S)

#27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S)

#29. Rodrigo Mello e Marcos Regadas (S)

#77. Francisco Horta e William Freire (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (S)

#87. Nelson Monteiro e Thiago Camilo (S)

#100. Seba Malucelli e Marcos Gomes (S)

#888. Lineu Pires e Beto Gresse (S)

#11. Flavio Sampaio e Bernardo Pinheiro (R)

#12. Marco Pisani e Renan Guerra (R)

#15. Leonardo Sanchez e Rafael Martins (R)

#25. Paulo Sousa e Galid Osman (R)

#38. Eric Santos e Gabriel Robe (R)

#74. Piero Cifali e André Bragantini Jr (R)

#83. Marco Billi e Maurizio Belli (R)

#85. Eduardo Menossi e Leonardo Reis (R)

#99. Wagner Pontes e Rafael Reis (R)

#911. Silvio Morestoni e Jeff Giassi (R)

(S) Sport

(R) Rookie

Challenge

#22. Caio Castro e Danilo Dirani

#23. Leonardo Herrmann e Vitor Baptista

#66. Sadak Leite e Fabio Carbone

#2. Luiz Souza e Bruno Bonifacio (S)

#45. Jose Moura Neto e Matheus Iorio (S)

#98. Cecilia Rabelo e Pietro Rimbano (S)

#21. Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (R)

#55. Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (R)

#246. Rafa Brocchi e Vitor Genz (R)

#999. Claudio Reina e João Gonçalves (R)

(S) Sport

(R) Rookie