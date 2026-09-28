Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Endurance de Brasília
Categoria realiza neste fim de semana a segunda prova de longa duração da temporada 2026
Porsche Cup em Interlagos sob forte chuva
Foto de: Rodrigo Ruiz
A Porsche Cup Brasil volta a acelerar neste fim de semana com a segunda etapa Endurance da temporada 2026: os 300km de Brasília, na primeira passagem da categoria pelo autódromo da capital brasileira.
Confira os horários da Porsche Cup em Brasília:
|Porsche Cup
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1 (Carrera Cup)
|Sexta-feira
|09h00
|-
|Treino Livre 1 (Sprint Challenge)
|Sexta-feira
|09h35
|-
|Treino Livre 2 (Carrera Cup)
|Sexta-feira
|10h45
|-
|Treino Livre 2 (Sprint Challenge)
|Sexta-feira
|11h20
|-
|Classificação (Carrera Cup)
|Sexta-feira
|15h00
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Classificação (Sprint Challenge)
|Sexta-feira
|16h15
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida Endurance (57 voltas ou 02h30min)
|Domingo
|13h00
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Na prova Endurance deste fim de semana, os pilotos da Porsche Cup dividem seus carros em duplas ou até mesmo em trios, com a distribuição de pontos por segmento (dois ao longo da corrida) e pelo resultado final. Assim como no ano anterior e nas provas deste ano, haverão janelas de paradas obrigatórias para os pilotos.
Olhando para a classificação, após os 300km do Algarve, Marçal Muller e Gaetano di Mauro lideram na Carrera Cup com 78 pontos, enquanto Matheus Comparatto e Felipe Baptista estão em segundo com 69. Carlos Campos e Thiago Vivacqua estão em terceiro com 52. Sebá Malucelli e Marcos Gomes estão em quarto com 45 e Lineu Pires e Beto Gresse fecham o top 5 com 43.
Campos e Vivacqua lideram na Carrera Sport com 45, à frente de Malucelli / Gomes e Pires / Gresse, empatados com 33. Já na Carrera Rookie, Marco Pisani e Renan Guerra estão na ponta com 43, enquanto Bruno Campos e Nicolas Costas estão em segundo, com 35.
Na Sprint Challenge, Sadak Leite e Fabio Carbone chegam na liderança, com 75 pontos, enquanto Victor Mahle e Witold Ramasauskas estão em segundo com 67, à frente de Raphael Bernardes e Giuliano Raucci (56), Lucas Castellani e Raphael Abbate (55) e Enrico Pedrosa e Luiz Landi (54).
Mahle / Ramasauskas lideram na Challenge Sport com 46 pontos, enquanto Bernardes / Raucci têm 31, mesmo total de Castellani / Abbate. O top 3 se repete também na Challenge Rookie.
O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo português.
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