Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Endurance de Brasília

A Porsche Cup Brasil volta a acelerar neste fim de semana com a segunda etapa Endurance da temporada 2026: os 300km de Brasília, na primeira passagem da categoria pelo autódromo da capital brasileira.

Confira os horários da Porsche Cup em Brasília:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 (Carrera Cup) Sexta-feira 09h00 - Treino Livre 1 (Sprint Challenge) Sexta-feira 09h35 - Treino Livre 2 (Carrera Cup) Sexta-feira 10h45 - Treino Livre 2 (Sprint Challenge) Sexta-feira 11h20 - Classificação (Carrera Cup) Sexta-feira 15h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Challenge) Sexta-feira 16h15 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida Endurance (57 voltas ou 02h30min) Domingo 13h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

Na prova Endurance deste fim de semana, os pilotos da Porsche Cup dividem seus carros em duplas ou até mesmo em trios, com a distribuição de pontos por segmento (dois ao longo da corrida) e pelo resultado final. Assim como no ano anterior e nas provas deste ano, haverão janelas de paradas obrigatórias para os pilotos.

Olhando para a classificação, após os 300km do Algarve, Marçal Muller e Gaetano di Mauro lideram na Carrera Cup com 78 pontos, enquanto Matheus Comparatto e Felipe Baptista estão em segundo com 69. Carlos Campos e Thiago Vivacqua estão em terceiro com 52. Sebá Malucelli e Marcos Gomes estão em quarto com 45 e Lineu Pires e Beto Gresse fecham o top 5 com 43.

Campos e Vivacqua lideram na Carrera Sport com 45, à frente de Malucelli / Gomes e Pires / Gresse, empatados com 33. Já na Carrera Rookie, Marco Pisani e Renan Guerra estão na ponta com 43, enquanto Bruno Campos e Nicolas Costas estão em segundo, com 35.

Na Sprint Challenge, Sadak Leite e Fabio Carbone chegam na liderança, com 75 pontos, enquanto Victor Mahle e Witold Ramasauskas estão em segundo com 67, à frente de Raphael Bernardes e Giuliano Raucci (56), Lucas Castellani e Raphael Abbate (55) e Enrico Pedrosa e Luiz Landi (54).

Mahle / Ramasauskas lideram na Challenge Sport com 46 pontos, enquanto Bernardes / Raucci têm 31, mesmo total de Castellani / Abbate. O top 3 se repete também na Challenge Rookie.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo português.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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