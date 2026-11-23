A Porsche Cup Brasil encerra a temporada 2026 neste fim de semana com a tradicional etapa endurance dos 500km de Interlagos.

Confira os horários da Porsche Cup em Interlagos:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 (Carrera Cup) Sexta-feira 08h00 - Treino Livre 1 (Sprint Challenge) Sexta-feira 08h50 - Treino Livre 2 (Carrera Cup) Sexta-feira 10h30 - Treino Livre 2 (Sprint Challenge) Sexta-feira 11h20 - Classificação (Sprint Trophy) Sexta-feira 14h20 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Classificação (Carrera Cup) Sexta-feira 15h15 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Challenge) Sexta-feira 16h20 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida (Sprint Trophy) Sábado 10h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

Corrida Endurance (117 voltas ou 04h15min) Sábado 14h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

Após ficar de fora da etapa do último fim de semana, a Carrera Cup retorna ao grid para a final de 2026, dividindo a pista com a Sprint Challenge. Os pilotos titulares da Porsche Cup trazem convidados para a prova. Devido à duração estendida, de 500km, eles podem correr duplas ou em trios.

Na Carrera Cup, as duplas Marçal Muller / Gaetano di Mauro e Matheus Comparatto / Felipe Baptista chegam empatados, com 147 pontos cada. Já na Sprint Challenge, Sadak Leite / Fábio Carbone estão na ponta com 124, enquanto Enrico Pedrosa / Luiz Landi tem 121.

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