Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Endurance de Interlagos, final da temporada 2026
Motorsport.com transmite toda a ação do fim de semana no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo
A Porsche Cup Brasil encerra a temporada 2026 neste fim de semana com a tradicional etapa endurance dos 500km de Interlagos.
Confira os horários da Porsche Cup em Interlagos:
|Porsche Cup
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1 (Carrera Cup)
|Sexta-feira
|08h00
|-
|Treino Livre 1 (Sprint Challenge)
|Sexta-feira
|08h50
|-
|Treino Livre 2 (Carrera Cup)
|Sexta-feira
|10h30
|-
|Treino Livre 2 (Sprint Challenge)
|Sexta-feira
|11h20
|-
|Classificação (Sprint Trophy)
|Sexta-feira
|14h20
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Classificação (Carrera Cup)
|Sexta-feira
|15h15
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Classificação (Sprint Challenge)
|Sexta-feira
|16h20
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida (Sprint Trophy)
|Sábado
|10h00
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida Endurance (117 voltas ou 04h15min)
|Sábado
|14h00
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Após ficar de fora da etapa do último fim de semana, a Carrera Cup retorna ao grid para a final de 2026, dividindo a pista com a Sprint Challenge. Os pilotos titulares da Porsche Cup trazem convidados para a prova. Devido à duração estendida, de 500km, eles podem correr duplas ou em trios.
Na Carrera Cup, as duplas Marçal Muller / Gaetano di Mauro e Matheus Comparatto / Felipe Baptista chegam empatados, com 147 pontos cada. Já na Sprint Challenge, Sadak Leite / Fábio Carbone estão na ponta com 124, enquanto Enrico Pedrosa / Luiz Landi tem 121.
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