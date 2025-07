A Porsche Cup Brasil segue acelerando neste fim de semana, e a categoria segue no Autódromo de Portimão, em Portugal, para a quinta etapa da temporada 2025, sendo a primeira válida para o campeonato de Endurance, de provas de longa duração.

A prova deste fim de semana é a primeira de três do campeonato Endurance, com a segunda no fim de agosto, no Estoril e a terceira em Interlagos, encerrando a temporada 2025, em novembro. As duas primeiras corridas têm duração de 300km enquanto a última é de 500km.

Para esta etapa, os pilotos regulares da Porsche Cup formam duplas com grandes nomes do automobilismo nacional e internacional. As classes Carrera Cup e Sprint Challenge competem juntas em uma única prova.

O Motorsport.com acompanha toda a ação em Portugal com a transmissão da classificação e da corrida na Motorsport.tv Brasil.

Confira os horários da Porsche Cup Endurance em Portimão:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 (Carrera Cup) Sábado 05h50 - Treino Livre 1 (Sprint Challenge) Sábado 06h25 - Treino Livre 2 (Carrera Cup) Sábado 07h20 - Treino Livre 2 (Sprint Challenge) Sábado 07h55 - Classificação (Carrera Cup) Sábado 11h00 Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Challenge) Sábado 12h00 Motorsport.tv Brasil Corrida (300km ou 2h30) Domingo 09h00 Motorsport.tv Brasil

