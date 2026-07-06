Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Porsche Cup Portugal - Sprint

Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Endurance do Algarve

Pilotos seguem em Portugal para o primeiro final de semana com uma corrida de longa duração

Editado:
Marçal Muller no Algarve

Foto de: Lucas Miranda

A Porsche Cup continua em Portugal, em Portimão, dessa vez, para a etapa Endurance no Algarve.

Leia também:

Este será o primeiro fim de semana com etapa Endurance no calendário da categoria, sendo assim, o campeonato começa a se desenhar.

Vale lembrar que, no fim de semana de Sprint, Marçal Muller e Lucas Salles garantiram a vitória na categoria Carrera. Pela Sprint Challenge, foi Gerson Campos que levou a melhor nas duas sessões, se aproveitando de punições dos rivais.

Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo português.

Confira os horários da Porsche Cup em Portimão:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 (Carrera Cup) Sábado 5h50 -
Treino Livre 1 (Sprint Challenge) Sábado 6h25 -
Treino Livre 2 (Carrera Cup) Sábado 7h20 -
Treino Livre 2 (Sprint Challenge) Sábado 7h55 -
Classificação (Carrera Cup) Sábado 10h40 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Classificação (Sprint Challenge) Sábado 11h48 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Largada Domingo 8h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Antonella Bassani termina em segundo no Algarve

Principais comentários

Últimas notícias

MotoGP: Confira horários e como assistir ao GP da Alemanha

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP: Confira horários e como assistir ao GP da Alemanha

F1: FIA pretende acabar com equipes clientes em 2031; entenda situação

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: FIA pretende acabar com equipes clientes em 2031; entenda situação

Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Endurance do Algarve

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Portugal - Sprint
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Endurance do Algarve

F1: McLaren admite surpresa com nova 'omissão' de informação por parte da Mercedes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: McLaren admite surpresa com nova 'omissão' de informação por parte da Mercedes