A Porsche Cup continua em Portugal, em Portimão, dessa vez, para a etapa Endurance no Algarve.

Este será o primeiro fim de semana com etapa Endurance no calendário da categoria, sendo assim, o campeonato começa a se desenhar.

Vale lembrar que, no fim de semana de Sprint, Marçal Muller e Lucas Salles garantiram a vitória na categoria Carrera. Pela Sprint Challenge, foi Gerson Campos que levou a melhor nas duas sessões, se aproveitando de punições dos rivais.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo português.

Confira os horários da Porsche Cup em Portimão:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 (Carrera Cup) Sábado 5h50 - Treino Livre 1 (Sprint Challenge) Sábado 6h25 - Treino Livre 2 (Carrera Cup) Sábado 7h20 - Treino Livre 2 (Sprint Challenge) Sábado 7h55 - Classificação (Carrera Cup) Sábado 10h40 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Challenge) Sábado 11h48 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Largada Domingo 8h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

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Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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