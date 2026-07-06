Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Endurance do Algarve
Pilotos seguem em Portugal para o primeiro final de semana com uma corrida de longa duração
Foto de: Lucas Miranda
A Porsche Cup continua em Portugal, em Portimão, dessa vez, para a etapa Endurance no Algarve.
Este será o primeiro fim de semana com etapa Endurance no calendário da categoria, sendo assim, o campeonato começa a se desenhar.
Vale lembrar que, no fim de semana de Sprint, Marçal Muller e Lucas Salles garantiram a vitória na categoria Carrera. Pela Sprint Challenge, foi Gerson Campos que levou a melhor nas duas sessões, se aproveitando de punições dos rivais.
O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo português.
Confira os horários da Porsche Cup em Portimão:
|Porsche Cup
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1 (Carrera Cup)
|Sábado
|5h50
|-
|Treino Livre 1 (Sprint Challenge)
|Sábado
|6h25
|-
|Treino Livre 2 (Carrera Cup)
|Sábado
|7h20
|-
|Treino Livre 2 (Sprint Challenge)
|Sábado
|7h55
|-
|Classificação (Carrera Cup)
|Sábado
|10h40
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Classificação (Sprint Challenge)
|Sábado
|11h48
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Largada
|Domingo
|8h10
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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