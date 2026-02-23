Pular para o conteúdo principal

Porsche Cup Interlagos - Sprint

Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Interlagos, abertura da temporada 2026

Principal categoria monomarca do país abre as atividades de uma temporada mais do que especial, com uma passagem pelas 24h de Le Mans

Redação Motorsport.com
Editado:
Porsche Cup

A Porsche Cup Brasil abre neste fim de semana as atividades da temporada 2026, com a primeira etapa Sprint - campeonato de provas de curta duração - no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Leia também:

As três classes que compõem o campeonato, Carrera Cup, Sprint Challenge e Sprint Trophy, integram a programação, com corridas no sábado e no domingo. E o grid bate mais um recorde, com um total de 78 pilotos confirmados, sendo 37 apenas na Cup, a classe principal do evento.

Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo da capital paulista. E os ingresso para Interlagos já estão a venda. Você pode adquirí-los no site oficial da categoria.

Confira os horários da Porsche Cup em Interlagos:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre (Carrera Cup) Sexta-feira 14h30 -
Treino Livre (Sprint Challenge) Sexta-feira 15h25 -
Treino Livre 1 (Sprint Trophy) Sexta-feira 16h15 -
Classificação (Carrera Cup) Sábado 09h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Classificação (Sprint Challenge) Sábado 10h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Treino Livre 2 (Sprint Trophy) Sábado 10h50  -
Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 13h40 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Corrida 1 (Sprint Challenge) Sábado 14h20 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Classificação (Sprint Trophy) Sábado 17h30  -
Corrida (Sprint Trophy) Domingo 09h20 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 13h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 13h45 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

