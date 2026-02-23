A Porsche Cup Brasil abre neste fim de semana as atividades da temporada 2026, com a primeira etapa Sprint - campeonato de provas de curta duração - no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

As três classes que compõem o campeonato, Carrera Cup, Sprint Challenge e Sprint Trophy, integram a programação, com corridas no sábado e no domingo. E o grid bate mais um recorde, com um total de 78 pilotos confirmados, sendo 37 apenas na Cup, a classe principal do evento.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo da capital paulista. E os ingresso para Interlagos já estão a venda. Você pode adquirí-los no site oficial da categoria.

Confira os horários da Porsche Cup em Interlagos:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre (Carrera Cup) Sexta-feira 14h30 - Treino Livre (Sprint Challenge) Sexta-feira 15h25 - Treino Livre 1 (Sprint Trophy) Sexta-feira 16h15 - Classificação (Carrera Cup) Sábado 09h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Challenge) Sábado 10h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Treino Livre 2 (Sprint Trophy) Sábado 10h50 - Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 13h40 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (Sprint Challenge) Sábado 14h20 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Trophy) Sábado 17h30 - Corrida (Sprint Trophy) Domingo 09h20 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 13h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 13h45 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

