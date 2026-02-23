Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Interlagos, abertura da temporada 2026
Principal categoria monomarca do país abre as atividades de uma temporada mais do que especial, com uma passagem pelas 24h de Le Mans
A Porsche Cup Brasil abre neste fim de semana as atividades da temporada 2026, com a primeira etapa Sprint - campeonato de provas de curta duração - no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
As três classes que compõem o campeonato, Carrera Cup, Sprint Challenge e Sprint Trophy, integram a programação, com corridas no sábado e no domingo. E o grid bate mais um recorde, com um total de 78 pilotos confirmados, sendo 37 apenas na Cup, a classe principal do evento.
O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo da capital paulista. E os ingresso para Interlagos já estão a venda. Você pode adquirí-los no site oficial da categoria.
Confira os horários da Porsche Cup em Interlagos:
|Porsche Cup
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre (Carrera Cup)
|Sexta-feira
|14h30
|-
|Treino Livre (Sprint Challenge)
|Sexta-feira
|15h25
|-
|Treino Livre 1 (Sprint Trophy)
|Sexta-feira
|16h15
|-
|Classificação (Carrera Cup)
|Sábado
|09h00
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Classificação (Sprint Challenge)
|Sábado
|10h00
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Treino Livre 2 (Sprint Trophy)
|Sábado
|10h50
|-
|Corrida 1 (Carrera Cup)
|Sábado
|13h40
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida 1 (Sprint Challenge)
|Sábado
|14h20
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Classificação (Sprint Trophy)
|Sábado
|17h30
|-
|Corrida (Sprint Trophy)
|Domingo
|09h20
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida 2 (Carrera Cup)
|Domingo
|13h10
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida 2 (Sprint Challenge)
|Domingo
|13h45
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
