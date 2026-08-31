A Porsche Cup retorna ao Brasil neste fim de semana, visitando o Autódromo de Interlagos para mais uma etapa Sprint da temporada 2026, tendo a companhia da F4 Brasil na programação

O fim de semana de Interlagos traz a quinta e penúltima etapa Sprint da classe Carrera Cup, enquanto a Sprint Challenge faz sua quarta disputa e a Sprint Trophy sua terceira. Essa diferença se dá pelo fato da Cup ter sido a única classe a correr em Le Mans, enquanto a Trophy não participou das etapas fora do Brasil.

Por isso Cup e Challenge terão classificatórios diferentes neste fim de semana. O regulamento da Porsche determina que, nas quatro primeiras etapas Sprint, serão realizadas apenas uma classificação no sábado, com o grid da prova do domingo sendo determinado pelo sorteio da inversão de posições. Já nas duas etapas finais, são realizados dois classificatórios individuais.

Na Carrera Cup, Marçal Muller lidera com 159 pontos, contra 135 de Lucas Salles, 133 de Antonella Bassani, 130 de Jeff Giassi e 124 de Miguel Paludo. Na subdivisão Sport, Sebá Malucelli está na frente com 87 pontos, enquanto Israel Salmen tem 67 e Lineu Pires fecha o top 3 com 65. Já na Rookie, Pipo Massa lidera com 106, enquanto Bruno Campos tem 83 e José Moura Neto 80.

Na Sprint Challenge temos liderança de Gerson Campos com 145 pontos, à frente de Daniel Neumann com 107, Will César com 104, Enrico Pedrosa com 100 e Cecília Rabelo com 93. Rabelo está na frente na Sport com 68, enquanto Nicholas Garfinkel e Neto Heil estão empatados com 51. Na Rookie, Cláudio Simão está na ponta com 54 enquanto Raphael Bernardes tem 52.

Já a Fórmula 4 Brasil acompanha a Porsche neste fim de semana para realizar a terceira de seis etapas da temporada 2026. Bernardo Gentil é o líder com 81 pontos, enquanto Pietro Mesquita tem 73 e Fausto Arnaudo fecha o top 3 com 58, mesma pontuação de Ignacio Diaz.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo da capital paulista. E os ingresso para Interlagos já estão a venda. Você pode adquirí-los no site oficial da categoria.

Confira os horários da Porsche Cup em Interlagos:

Confira os horários da F4 Brasil em Interlagos:

F4 Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 17h30 - Treino Livre 2 Sexta-feira 13h40 - Classificação Sexta-feira 16h45 Canal Oficial da Categoria no YouTube e BandSports Corrida 1 Sábado 17h30 Canal Oficial da Categoria no YouTube e BandSports Corrida 2 Domingo 08h30 Canal Oficial da Categoria no YouTube e BandSports Corrida 3 Domingo 16h30 Canal Oficial da Categoria no YouTube e BandSports

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