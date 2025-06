Após uma pausa de quase dois meses, a Porsche Cup Brasil volta a acelerar, iniciando sua passagem pelo Velho Continente com a primeira de quatro etapas em solo português. E o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, recebe neste fim de semana a quarta disputa do campeonato sprint, de provas de curta duração.

Entre os meses de junho e agosto, a Porsche realiza quatro etapas em solo português, sendo duas em Portimão e duas no Estoril, que já recebeu a categoria no ano passado. Em cada circuito, será realizada uma etapa Sprint e uma Endurance.

Na classe principal, a Carrera Cup, Miguel Paludo lidera com certa folga. O multicampeão tem 132 pontos, contra 108 de Chris Hahn, 98 de Thiago Vivacqua, 87 de Alceu Feldmann e 85 de Matheus Comparatto. Na subdivisão Sport, Feldmann lidera com 68, contra 42 de Lineu Pires e Sebá Malucelli. Já na Rookie, Leo Sanchez está na frente com 80, enquanto Silvio Morestoni tem 65 e Edu Guedes 63.

Na Sprint Challenge, Caio Chaves está na ponta com 137 pontos, enquanto Gerson Campos tem 122, Leonardo Hermann 114, Lucas Locatelli 103 e Sadak Leite 101. Na Sport, é Locatelli quem lidera, com 84, contra 56 de José Moura Neto. Para fechar, na Rookie, Daniel Neumann está na frente com 96, enquanto Claudio Reina tem 70.

A classe Sprint Trophy não disputa as etapas de Portugal, e terá uma etapa especial neste período no Autódromo de Interlagos.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo português.

Confira os horários da Porsche Cup em Portimão:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 (Carrera Cup) Sexta-feira 06h30 - Treino Livre 1 (Sprint Challenge) Sexta-feira 07h25 - Treino Livre 2 (Carrera Cup) Sexta-feira 10h45 - Treino Livre 2 (Sprint Challenge) Sexta-feira 11h40 - Classificação (Carrera Cup) Sábado 06h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Challenge) Sábado 07h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 13h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (Sprint Challenge) Sábado 14h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 09h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 09h45 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

