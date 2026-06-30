Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Portimão
Categoria segue no Velho Continente, enquanto a Carrera Cup volta a dividir a programação com a Sprint Challenge
Porsche Cup Portimão
Foto de: Rafael Gagliano
Após uma etapa histórica em Le Mans, a Porsche Cup Brasil volta a acelerar neste fim de semana! A principal categoria monomarca do país segue na Europa, desta vez trocando a França pelo já tradicional palco português de Portimão.
Diferentemente do que ocorreu em Le Mans, a Carrera Cup terá a companhia da Sprint Challenge neste fim de semana, enquanto a Sprint Trophy volta apenas no início de setembro, quando a categoria retornar ao Brasil.
Com isso, a Carrera Cup realiza neste fim de semana sua quarta etapa sprint da temporada 2026, enquanto a Challenge faz a terceira. A diferença será recuperada em outubro, quando a Porsche Cup visitar Goiânia para uma etapa apenas com Sprint Challenge e Sprint Trophy na programação.
Olhando para a classificação do campeonato geral da Carrera Cup, Jeff Giassi é o novo líder com 124 pontos, contra 117 de Marçal Muller. Miguel Paludo é o terceiro com 111, enquanto Thiago Vivacqua é o quarto com 95 e Lucas Salles fecha o top 5 com 93.
Na Carrera Sport, liderança de Lineu Pires com 63, à frente de Israel Salmen e Sebá Malucelli, empatados com 54 cada. Já na Carrera Rookie, Pipo Massa lidera com folga, tendo 91 pontos contra 68 de Bruno Campos e 62 de José Moura Neto.
Na geral da Sprint Challenge, Gerson Campos chega à Portugal na ponta com 89 pontos, enquanto Will César é o segundo, com 74, Daniel Neumann é o terceiro, com 73, mesmo total de Cecília Rabelo e Enrico Pedrosa em quinto, com 53.
Na Sprint Challenge Sport, é Rabelo quem lidera com 58 pontos, 20 a mais que Neto Heil em segundo e 24 à frente de Marco Mascari em terceiro. Pra fechar, na Sprint Challenge Rookie, o top 3 é formado por Cláudio Simão (54), Lucas Castellani (36) e Raphael Bernardes (34)
O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo português.
Confira os horários da Porsche Cup em Portimão:
|Porsche Cup
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre (Carrera Cup)
|Sexta-feira
|10h45
|-
|Treino Livre (Sprint Challenge)
|Sexta-feira
|11h40
|-
|Classificação (Carrera Cup)
|Sábado
|05h30
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Classificação (Sprint Challenge)
|Sábado
|06h45
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida 1 (Carrera Cup)
|Sábado
|10h20
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida 1 (Sprint Challenge)
|Sábado
|11h00
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida 2 (Carrera Cup)
|Domingo
|09h00
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida 2 (Sprint Challenge)
|Domingo
|09h45
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
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