Após uma etapa histórica em Le Mans, a Porsche Cup Brasil volta a acelerar neste fim de semana! A principal categoria monomarca do país segue na Europa, desta vez trocando a França pelo já tradicional palco português de Portimão.

Diferentemente do que ocorreu em Le Mans, a Carrera Cup terá a companhia da Sprint Challenge neste fim de semana, enquanto a Sprint Trophy volta apenas no início de setembro, quando a categoria retornar ao Brasil.

Com isso, a Carrera Cup realiza neste fim de semana sua quarta etapa sprint da temporada 2026, enquanto a Challenge faz a terceira. A diferença será recuperada em outubro, quando a Porsche Cup visitar Goiânia para uma etapa apenas com Sprint Challenge e Sprint Trophy na programação.

Olhando para a classificação do campeonato geral da Carrera Cup, Jeff Giassi é o novo líder com 124 pontos, contra 117 de Marçal Muller. Miguel Paludo é o terceiro com 111, enquanto Thiago Vivacqua é o quarto com 95 e Lucas Salles fecha o top 5 com 93.

Na Carrera Sport, liderança de Lineu Pires com 63, à frente de Israel Salmen e Sebá Malucelli, empatados com 54 cada. Já na Carrera Rookie, Pipo Massa lidera com folga, tendo 91 pontos contra 68 de Bruno Campos e 62 de José Moura Neto.

Na geral da Sprint Challenge, Gerson Campos chega à Portugal na ponta com 89 pontos, enquanto Will César é o segundo, com 74, Daniel Neumann é o terceiro, com 73, mesmo total de Cecília Rabelo e Enrico Pedrosa em quinto, com 53.

Na Sprint Challenge Sport, é Rabelo quem lidera com 58 pontos, 20 a mais que Neto Heil em segundo e 24 à frente de Marco Mascari em terceiro. Pra fechar, na Sprint Challenge Rookie, o top 3 é formado por Cláudio Simão (54), Lucas Castellani (36) e Raphael Bernardes (34)

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo português.

Confira os horários da Porsche Cup em Portimão:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre (Carrera Cup) Sexta-feira 10h45 - Treino Livre (Sprint Challenge) Sexta-feira 11h40 - Classificação (Carrera Cup) Sábado 05h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Challenge) Sábado 06h45 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 10h20 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (Sprint Challenge) Sábado 11h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 09h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 09h45 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

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