Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint do Velocitta
Principal categoria monomarca do país retorna para a segunda etapa da temporada 2026
A Porsche Cup Brasil volta a acelerar neste fim de semana, visitando o circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu, para a segunda etapa da temporada 2026.
A etapa será novamente do campeonato sprint, de provas de curta duração, e contará com a presença das três classes no grid, com um total de 78 pilotos confirmados.
Na Carrera Cup, Marçal Muller chega na liderança com 46 pontos contra 44 de Jeff Giassi e 41 de Matheus Comparatto. Na subdivisão Sport, temos um empate entre Alceu Feldmann e Sebá Malucelli, com 30 cada. Já na Rookie, Pipo Massa lidera com 33 contra 25 de Bruno Campos.
Na Sprint Challenge, temos mais um empate na ponta, com Daniel Neumann e Gerson Campos tendo 50 pontos cada, contra 41 de Sadak Leite. Na Sport, Cecília Rabelo chega ao Velocitta na frente com 33 contra 23 de Neto Heil. Na Rookie, o líder é Raphael Bernardes, com 30, pouco à frente de Cláudio Simão, com 26.
O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo do interior paulista. E os ingresso para o Velocitta já estão a venda. Você pode adquirí-los no site oficial da categoria.
Confira os horários da Porsche Cup no Velocitta:
|Porsche Cup
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre (Carrera Cup)
|Sexta-feira
|13h50
|-
|Treino Livre (Sprint Challenge)
|Sexta-feira
|14h45
|-
|Treino Livre 1 (Sprint Trophy)
|Sexta-feira
|15h55
|-
|Classificação (Carrera Cup)
|Sábado
|08h30
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Classificação (Sprint Challenge)
|Sábado
|09h30
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Treino Livre 2 (Sprint Trophy)
|Sábado
|10h40
|-
|Corrida 1 (Carrera Cup)
|Sábado
|13h45
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida 1 (Sprint Challenge)
|Sábado
|14h25
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Classificação (Sprint Trophy)
|Sábado
|17h05
|-
|Corrida (Sprint Trophy)
|Domingo
|09h30
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida 2 (Carrera Cup)
|Domingo
|13h20
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
|Corrida 2 (Sprint Challenge)
|Domingo
|13h55
|Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
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