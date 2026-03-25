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Porsche Cup Velocitta - Sprint

Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint do Velocitta

Principal categoria monomarca do país retorna para a segunda etapa da temporada 2026

Redação Motorsport.com
Editado:
Matheus Comparatto

A Porsche Cup Brasil volta a acelerar neste fim de semana, visitando o circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu, para a segunda etapa da temporada 2026.

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A etapa será novamente do campeonato sprint, de provas de curta duração, e contará com a presença das três classes no grid, com um total de 78 pilotos confirmados.

Na Carrera Cup, Marçal Muller chega na liderança com 46 pontos contra 44 de Jeff Giassi e 41 de Matheus Comparatto. Na subdivisão Sport, temos um empate entre Alceu Feldmann e Sebá Malucelli, com 30 cada. Já na Rookie, Pipo Massa lidera com 33 contra 25 de Bruno Campos.

Na Sprint Challenge, temos mais um empate na ponta, com Daniel Neumann e Gerson Campos tendo 50 pontos cada, contra 41 de Sadak Leite. Na Sport, Cecília Rabelo chega ao Velocitta na frente com 33 contra 23 de Neto Heil. Na Rookie, o líder é Raphael Bernardes, com 30, pouco à frente de Cláudio Simão, com 26.

Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo do interior paulista. E os ingresso para o Velocitta já estão a venda. Você pode adquirí-los no site oficial da categoria.

Confira os horários da Porsche Cup no Velocitta:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre (Carrera Cup) Sexta-feira 13h50 -
Treino Livre (Sprint Challenge) Sexta-feira 14h45 -
Treino Livre 1 (Sprint Trophy) Sexta-feira 15h55 -
Classificação (Carrera Cup) Sábado 08h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Classificação (Sprint Challenge) Sábado 09h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Treino Livre 2 (Sprint Trophy) Sábado 10h40  -
Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 13h45 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Corrida 1 (Sprint Challenge) Sábado 14h25 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Classificação (Sprint Trophy) Sábado 17h05  -
Corrida (Sprint Trophy) Domingo 09h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 13h20 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil
Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 13h55 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

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